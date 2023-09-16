Групповая экскурсия по главным природным местам Дагестана в формате «всё включено»
На один день оставим Дербент и отправимся к головокружительным видам горного Дагестана.
В программе главная туристическая мекка — Сулакский каньон, а также Чиркейское водохранилище с ГЭС и бархан Сарыкум.
Вы полюбуетесь природными достопримечательностями, прокатитесь на катере по реке Сулак и попробуете местную рыбку в форелевом хозяйстве.
В программе главная туристическая мекка — Сулакский каньон, а также Чиркейское водохранилище с ГЭС и бархан Сарыкум.
Вы полюбуетесь природными достопримечательностями, прокатитесь на катере по реке Сулак и попробуете местную рыбку в форелевом хозяйстве.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
По «царской» дороге, или Буйнакскому перевалу, минуя первую столицу Дагестана — Темирлан Шуру, мы отправимся в путешествие по республике.
Сулакский каньон — один из самых глубоких в мире. Протяженность — 53 км. Мы полюбуемся на него с разных точек, в том числе со смотровой в посёлке Дубки. Остановимся у Чиркейского водохранилища для эффектных фото. Также вас ждёт прогулка на катере по извилистой бирюзовой реке Сулак.
Обед. После освежающей водной прогулки мы прогуляемся и пообедаем свежеприготовленной рыбой в форелевом хозяйстве.
Бархан Сарыкум. Напоследок отправимся исследовать другую природную достопримечательность — бархан Сарыкум, на который при желании вы подниметесь.
Организационные детали
- В зависимости от количества человек поездка проходит на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, минивэне Toyota Voxy или кроссовере Лада Калина Кросс
- Транспорт, сопровождение гида, обед и прогулка на катере включены в стоимость
- Пеший подъём на бархан Сарыкум (по желанию) — 150 руб. /чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ул. Канделаки 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 07:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 57 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тагир — ваша команда гидов в Дербенте
Провели экскурсии для 136 туристов
Меня зовут Луиза, я представляю нашу семейную команду гидов — с мужем Тагиром мы проводим экскурсии по всему Дагестану. По профессии я учитель филологии и краевед, стаж работы более 5 лет. Давно и активно занимаюсь туризмом, основала туристическую компанию. Тагир — гид-экскурсовод, а по первому образованию актёр театра и кино. В путешествия мы познакомим вас с местными достопримечательностями, захватывающей природой горного края и гастрономией, а также расскажем о культуре и традициях нашего народа.
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Отзывы и рейтинг
3
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Альфия
16 сен 2023
Отвратительный гид, 0 профессионализма, 100% хамство. Пришлось заставлять вести экскурсию через звонки руководству. Никому не рекомендую связываться именно с этим гидом (Мухаммад).
После написания отзыва мне позвонил Тагир, просил удалить отзыв. Послушав его доводы и обещания возврата денежных средств за испорченный день и отвратительную экскурсию, я согласилась. Но к сожалению после удаления отзыва ни благодарности, ни денег я конечно же не получила. НИКОМУ НЕ РЕКОМЕНДУЮ НЕ ТОЛЬКО ГИДА, НО И ОРГАНИЗАТОРА
После написания отзыва мне позвонил Тагир, просил удалить отзыв. Послушав его доводы и обещания возврата денежных средств за испорченный день и отвратительную экскурсию, я согласилась. Но к сожалению после удаления отзыва ни благодарности, ни денег я конечно же не получила. НИКОМУ НЕ РЕКОМЕНДУЮ НЕ ТОЛЬКО ГИДА, НО И ОРГАНИЗАТОРА
А
Артём
14 сен 2023
Всё было замечательно, отличный гид, прекрасно преподносящий материал, опытный водитель, рекомендуем всем
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