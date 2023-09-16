На один день оставим Дербент и отправимся к головокружительным видам горного Дагестана. В программе главная туристическая мекка — Сулакский каньон, а также Чиркейское водохранилище с ГЭС и бархан Сарыкум. Вы полюбуетесь природными достопримечательностями, прокатитесь на катере по реке Сулак и попробуете местную рыбку в форелевом хозяйстве.

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Описание

Что вас ожидает

По «царской» дороге, или Буйнакскому перевалу, минуя первую столицу Дагестана — Темирлан Шуру, мы отправимся в путешествие по республике.

Сулакский каньон — один из самых глубоких в мире. Протяженность — 53 км. Мы полюбуемся на него с разных точек, в том числе со смотровой в посёлке Дубки. Остановимся у Чиркейского водохранилища для эффектных фото. Также вас ждёт прогулка на катере по извилистой бирюзовой реке Сулак.

Обед. После освежающей водной прогулки мы прогуляемся и пообедаем свежеприготовленной рыбой в форелевом хозяйстве.

Бархан Сарыкум. Напоследок отправимся исследовать другую природную достопримечательность — бархан Сарыкум, на который при желании вы подниметесь.

Организационные детали