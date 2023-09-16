Из Дербента - на Сулакский каньон и бархан Сарыкум

Групповая экскурсия по главным природным местам Дагестана в формате «всё включено»

3
2 отзыва
Описание
Фото
Отзывы
О гиде
Ответы на вопросы
На один день оставим Дербент и отправимся к головокружительным видам горного Дагестана.

В программе главная туристическая мекка — Сулакский каньон, а также Чиркейское водохранилище с ГЭС и бархан Сарыкум.

Вы полюбуетесь природными достопримечательностями, прокатитесь на катере по реке Сулак и попробуете местную рыбку в форелевом хозяйстве.
Из Дербента - на Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Из Дербента - на Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Из Дербента - на Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Из Дербента - на Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Из Дербента - на Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Из Дербента - на Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Из Дербента - на Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Из Дербента - на Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Из Дербента - на Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Из Дербента - на Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Из Дербента - на Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

По «царской» дороге, или Буйнакскому перевалу, минуя первую столицу Дагестана — Темирлан Шуру, мы отправимся в путешествие по республике.

Сулакский каньон — один из самых глубоких в мире. Протяженность — 53 км. Мы полюбуемся на него с разных точек, в том числе со смотровой в посёлке Дубки. Остановимся у Чиркейского водохранилища для эффектных фото. Также вас ждёт прогулка на катере по извилистой бирюзовой реке Сулак.

Обед. После освежающей водной прогулки мы прогуляемся и пообедаем свежеприготовленной рыбой в форелевом хозяйстве.

Бархан Сарыкум. Напоследок отправимся исследовать другую природную достопримечательность — бархан Сарыкум, на который при желании вы подниметесь.

Организационные детали

  • В зависимости от количества человек поездка проходит на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, минивэне Toyota Voxy или кроссовере Лада Калина Кросс
  • Транспорт, сопровождение гида, обед и прогулка на катере включены в стоимость
  • Пеший подъём на бархан Сарыкум (по желанию) — 150 руб. /чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Канделаки 1
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 57 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
1
А
16 сен 2023
Отвратительный гид, 0 профессионализма, 100% хамство. Пришлось заставлять вести экскурсию через звонки руководству. Никому не рекомендую связываться именно с этим гидом (Мухаммад).
После написания отзыва мне позвонил Тагир, просил удалить отзыв. Послушав его доводы и обещания возврата денежных средств за испорченный день и отвратительную экскурсию, я согласилась. Но к сожалению после удаления отзыва ни благодарности, ни денег я конечно же не получила. НИКОМУ НЕ РЕКОМЕНДУЮ НЕ ТОЛЬКО ГИДА, НО И ОРГАНИЗАТОРА
А
14 сен 2023
Всё было замечательно, отличный гид, прекрасно преподносящий материал, опытный водитель, рекомендуем всем

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дербента

Групповые
На автобусе
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Летние
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
По Дагестану
Бархан Сарыкум
Популярные места
Для студентов
Самое главное
Каньоны
Сулакский каньон

Похожие туры из Дербента

2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
74 отзыва
Популярное предложение
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
Комфортное групповое путешествие к главным достопримечательностям Дагестана
на улице Ленина в Дербенте
23 окт
24 окт
25 окт
26 окт
3 500 за человека
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента (всё включено)
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
36 отзывов
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента (всё включено)
Отправиться в отдаленные уголки Горного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
в г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева
24 окт
26 окт
28 окт
31 окт
3 500 за человека
Из Дербента - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум (всё включено)
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
104 отзыва
Из Дербента - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум (всё включено)
Посетить один из самых глубоких каньонов мира и крупнейший бархан Европы на автобусной экскурсии
в Дербенте на ул. Тагиева 4а. (Приморская 16 / 5 п...
23 окт
24 окт
25 окт
26 окт
3 900 за человека
У нас ещё много экскурсий в Дербенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Дербенте
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ