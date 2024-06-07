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отвечает, помогает, предлагает варианты, и самое главное, не торопит и не ругается/злится, если кто-то задерживается, наоборот, подходит к группе индивидуально, с учетом наших потребностей и запросов, не отвлекается от темы экскурсии, не навязывает свое мнение относительно религии и политических взглядов. Так же очень прикольными была остановка на «поздороваться» с осликами и поиски местного дагестанского мороженого. И тут опять же спасибо Роману за терпение по «потакание» нашим туристическим капризам - останавливался, ждал и ходил с нами от магазина к магазину, помогая искать и выбирать то самое вкуснейшее мороженое) Из огромных плюсов - место обеда 🔥 нас повезли в уютное местечко прямо на горе, где кормили вкуснейшими блюдами национальной кухни. Так что у нас получился целый гастро тур)