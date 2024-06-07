Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Дербента

Найдено 7 экскурсий в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Дербенте, цены от 590 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экспресс-прогулка по Дербенту
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
80 отзывов
Экспресс-прогулка по историческому Дербенту с профессиональным гидом
Исследуйте древний Дербент в компании опытного гида, погрузитесь в мир средневековья и культуры
Начало: В Дербенте
«Посещение религиозного памятника станет поводом поговорить и о межконфессиональных отношениях в городе, где также находятся христианские церкви и синагога»
Расписание: ежедневно в 08:45, 09:00, 12:45, 13:00, 16:45 и 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:45
900 за человека
Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
5 отзывов
Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
Путешествие по горному Дагестану: руины Гоора и Кахиба, Язык тролля, старейший христианский храм. Узнайте об исконных традициях горцев
Начало: На улице Ленина
«Датунский храм — памятник средневекового христианского зодчества возле села Датун, возведённый в Воскресном ущелье на берегу безымянной реки»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
3 300 за человека
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Дербента
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
9 отзывов
Грозный, Шали и Аргун: путешествие по величественным мечетям из Дербента
Уникальная групповая экскурсия из Дербента: Аргун, Шали, Грозный. Величественные мечети, панорамы городов и местная кухня ждут вас
Начало: Ул. Ленина
«А затем посетите храм Михаила Архангела и оцените его внутреннее убранство»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 06:00
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
2 950 за человека
Аудиопрогулка по Дербенту
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
1 отзыв
Аудиоэкскурсия по Дербенту: путешествие через века
Погрузитесь в историю Дербента с аудиогидом. Отправляйтесь в путешествие по времени, открывая секреты древних мест
Начало: Возле крепости Нарын-Кала
«Откроете секреты Джума-мечети, старейшей в стране, и посетите православный храм»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
590 за человека
Дербент с огоньком
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
28 отзывов
Экскурсия «Дербент с огоньком»: погружение в историю и культуру
Вас ждет незабываемое путешествие по древнему Дербенту с уникальными впечатлениями и теплым гостеприимством
Начало: У крепости Нарын-Кала
«Через Армянскую церковь отправимся на колоритный рынок: я подскажу, какие специи обязательно стоит купить и увезти домой»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 500 за всё до 10 чел.
Южный Дагестан - за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
6 отзывов
Южный Дагестан - за один день
Открыть историю Дербента и познакомиться с главными визитными карточками региона
«Гид проведет вас в заповедные уголки Старого города, расскажет об особом устройстве его кварталов и познакомит с историей знаковых святынь: одним из древнейших христианских храмов страны и Джума-мечетью, старейшей в России»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
24 900 за всё до 6 чел.
Из Дербента - в Гоор, Кахиб и к Языку Тролля (в мини-группе)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
Из Дербента - в Гоор, Кахиб и к Языку Тролля (в мини-группе)
Посетить «страну башен», посидеть над пропастью и вкусно пообедать у местных жителей
Начало: В Дербенте, на ул. Гагарина
«15:00 — 15:40 — трансфер до Датунского храма»
Расписание: в среду и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
12 июня в 07:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    7 июня 2024
    Аудиопрогулка по Дербенту
    Нужно добавить рассказов про крепость Нарын Кала. Внутри много интересного, я слышала от гидов, которые водили группы по крепости. А в путеводители ничего почти нет. Прямо капля, по сравнению с тем, что можно про крепость рассказать
  • А
    Анастасия
    6 июня 2024
    Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
    Это была не первая моя экскурсия по Дагестану и эта понравилась больше всего. Гид Роман супер! Рассказывает интересно, на вопросы
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    отвечает, помогает, предлагает варианты, и самое главное, не торопит и не ругается/злится, если кто-то задерживается, наоборот, подходит к группе индивидуально, с учетом наших потребностей и запросов, не отвлекается от темы экскурсии, не навязывает свое мнение относительно религии и политических взглядов. Так же очень прикольными была остановка на «поздороваться» с осликами и поиски местного дагестанского мороженого. И тут опять же спасибо Роману за терпение по «потакание» нашим туристическим капризам - останавливался, ждал и ходил с нами от магазина к магазину, помогая искать и выбирать то самое вкуснейшее мороженое) Из огромных плюсов - место обеда 🔥 нас повезли в уютное местечко прямо на горе, где кормили вкуснейшими блюдами национальной кухни. Так что у нас получился целый гастро тур)

    Это была не первая моя экскурсия по Дагестану и эта понравилась больше всего. Гид Роман супер!Это была не первая моя экскурсия по Дагестану и эта понравилась больше всего. Гид Роман супер!Это была не первая моя экскурсия по Дагестану и эта понравилась больше всего. Гид Роман супер!Это была не первая моя экскурсия по Дагестану и эта понравилась больше всего. Гид Роман супер!Это была не первая моя экскурсия по Дагестану и эта понравилась больше всего. Гид Роман супер!Это была не первая моя экскурсия по Дагестану и эта понравилась больше всего. Гид Роман супер!Это была не первая моя экскурсия по Дагестану и эта понравилась больше всего. Гид Роман супер!Это была не первая моя экскурсия по Дагестану и эта понравилась больше всего. Гид Роман супер!Это была не первая моя экскурсия по Дагестану и эта понравилась больше всего. Гид Роман супер!Это была не первая моя экскурсия по Дагестану и эта понравилась больше всего. Гид Роман супер!
  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Экспресс-прогулка по Дербенту
    Очень интересная,содержательная экскурсия. Майя- отличный гид.
  • В
    Валера
    29 мая 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Дербента
    Всё отлично спасибо
  • О
    Ольга
    22 мая 2024
    Экспресс-прогулка по Дербенту
    Прогулка по старому городу, остались приятные впечатления. Мурад и про историю и про современный Дербент много рассказал, на все вопросы отвечал. Слушать интересно, простым языком и с юмором где-то информация подается. Рекомендую!
  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
    Экскурсия была организована хорошо, очень вкусный был обед
  • А
    Александра
    19 мая 2024
    Экспресс-прогулка по Дербенту
    Все было прекрасно Немного подвела погода, но тут уж надо одеваться по погоде и всегда держать позитивный настрой. Удачи организаторам! Дагестан - прекрасен) Рекомендация для других туристов!
  • Е
    Екатерина
    16 мая 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Дербента
    Именно благодаря Азиму и Умалату всё было круто! Новые истории, весёлое настроение и хорошая компания скрасили поездку. 5 звёзд именно
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    парням), вы должны всегда работать в паре. Посетили 3 мечети (Сердце Чечни, Сердце Матери, Гордость Мусульман). Моё сердечко осталось в Шали (мечеть "Гордость Мусульман"). В Грозном поднялись на высотку, посмотрели на город, погуляли по цветочному парку,обед. Были в Аргуне, мечеть Сердце Матери. Считаю, что лучше выбрать одну мечеть и добавить больше местных достопримечательностей. Так же появились новые знакомства и уже договорились в июле приехать снова) Вы сближаете людей😁

    Именно благодаря Азиму и Умалату всё было круто! Новые истории, весёлое настроение и хорошая компания скрасилиИменно благодаря Азиму и Умалату всё было круто! Новые истории, весёлое настроение и хорошая компания скрасилиИменно благодаря Азиму и Умалату всё было круто! Новые истории, весёлое настроение и хорошая компания скрасилиИменно благодаря Азиму и Умалату всё было круто! Новые истории, весёлое настроение и хорошая компания скрасили
  • Ю
    Юлия
    14 мая 2024
    Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
    Волшебные места, потрясающий гид Гиджимурад. Добрый, отзывчивый и ответственный человек. Пока ехали рассказал много нового и интересного. После длительной прогулки очень вкусно пообедали и одухотворённые выдвинулись обратно. Всем рекомендую!
    Волшебные места, потрясающий гид Гиджимурад. Добрый, отзывчивый и ответственный человек. Пока ехали рассказал много нового и
  • Е
    Елена
    9 мая 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Дербента
    Поездка долгая, но интересная. Летом можно попасть в пробку, а нам повезло: мы нигде практически не задержались. Женщинам стоит внимательно
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    отнестись к требованиям, предъявляемым к внешнему виду посетительниц мечетей. Мечеть "Гордость мусульман" восхищает. Вид со смотровой площадки в Грозном позволяет составить представление о столице Чечни, её архитектуре.

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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  3. Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Дербента
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Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Крепость Нарын-Кала
  2. Джума-Мечеть
  3. Самое главное
  4. Девичьи бани
  5. Экраноплан «Лунь»
  6. Старый город
  7. Сулакский каньон
  8. Бархан Сарыкум
  9. Гамсутль
  10. Каменная чаша
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в июне 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 590 до 24 900. Туристы уже оставили гидам 129 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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