1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Экспресс-прогулка по историческому Дербенту с профессиональным гидом
Исследуйте древний Дербент в компании опытного гида, погрузитесь в мир средневековья и культуры
Начало: В Дербенте
«Посещение религиозного памятника станет поводом поговорить и о межконфессиональных отношениях в городе, где также находятся христианские церкви и синагога»
Расписание: ежедневно в 08:45, 09:00, 12:45, 13:00, 16:45 и 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:45
900₽ за человека
Групповая
12 часов
Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
Путешествие по горному Дагестану: руины Гоора и Кахиба, Язык тролля, старейший христианский храм. Узнайте об исконных традициях горцев
Начало: На улице Ленина
«Датунский храм — памятник средневекового христианского зодчества возле села Датун, возведённый в Воскресном ущелье на берегу безымянной реки»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
3 300₽ за человека
Групповая
13 часов
Грозный, Шали и Аргун: путешествие по величественным мечетям из Дербента
Уникальная групповая экскурсия из Дербента: Аргун, Шали, Грозный. Величественные мечети, панорамы городов и местная кухня ждут вас
Начало: Ул. Ленина
«А затем посетите храм Михаила Архангела и оцените его внутреннее убранство»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 06:00
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
2 950₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия по Дербенту: путешествие через века
Погрузитесь в историю Дербента с аудиогидом. Отправляйтесь в путешествие по времени, открывая секреты древних мест
Начало: Возле крепости Нарын-Кала
«Откроете секреты Джума-мечети, старейшей в стране, и посетите православный храм»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
590₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия «Дербент с огоньком»: погружение в историю и культуру
Вас ждет незабываемое путешествие по древнему Дербенту с уникальными впечатлениями и теплым гостеприимством
Начало: У крепости Нарын-Кала
«Через Армянскую церковь отправимся на колоритный рынок: я подскажу, какие специи обязательно стоит купить и увезти домой»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
11 часов
Южный Дагестан - за один день
Открыть историю Дербента и познакомиться с главными визитными карточками региона
«Гид проведет вас в заповедные уголки Старого города, расскажет об особом устройстве его кварталов и познакомит с историей знаковых святынь: одним из древнейших христианских храмов страны и Джума-мечетью, старейшей в России»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
24 900₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
12 часов
Из Дербента - в Гоор, Кахиб и к Языку Тролля (в мини-группе)
Посетить «страну башен», посидеть над пропастью и вкусно пообедать у местных жителей
Начало: В Дербенте, на ул. Гагарина
«15:00 — 15:40 — трансфер до Датунского храма»
Расписание: в среду и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
12 июня в 07:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия7 июня 2024Нужно добавить рассказов про крепость Нарын Кала. Внутри много интересного, я слышала от гидов, которые водили группы по крепости. А в путеводители ничего почти нет. Прямо капля, по сравнению с тем, что можно про крепость рассказать
- ААнастасия6 июня 2024Это была не первая моя экскурсия по Дагестану и эта понравилась больше всего. Гид Роман супер! Рассказывает интересно, на вопросы
- ТТатьяна1 июня 2024Очень интересная,содержательная экскурсия. Майя- отличный гид.
- ВВалера29 мая 2024Всё отлично спасибо
- ООльга22 мая 2024Прогулка по старому городу, остались приятные впечатления. Мурад и про историю и про современный Дербент много рассказал, на все вопросы отвечал. Слушать интересно, простым языком и с юмором где-то информация подается. Рекомендую!
- ЕЕлена20 мая 2024Экскурсия была организована хорошо, очень вкусный был обед
- ААлександра19 мая 2024Все было прекрасно Немного подвела погода, но тут уж надо одеваться по погоде и всегда держать позитивный настрой. Удачи организаторам! Дагестан - прекрасен) Рекомендация для других туристов!
- ЕЕкатерина16 мая 2024Именно благодаря Азиму и Умалату всё было круто! Новые истории, весёлое настроение и хорошая компания скрасили поездку. 5 звёзд именно
- ЮЮлия14 мая 2024Волшебные места, потрясающий гид Гиджимурад. Добрый, отзывчивый и ответственный человек. Пока ехали рассказал много нового и интересного. После длительной прогулки очень вкусно пообедали и одухотворённые выдвинулись обратно. Всем рекомендую!
- ЕЕлена9 мая 2024Поездка долгая, но интересная. Летом можно попасть в пробку, а нам повезло: мы нигде практически не задержались. Женщинам стоит внимательно
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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