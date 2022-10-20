Купальный тур: Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»

Мы решили объединить в одной экскурсии совершенно разные и несовместимые объекты

4.3
41 отзыв
Эта экскурсия сейчас не проводится 🙁
К сожалению, экскурсия на данный момент не проводится, организатор закрыл даты и не принимает заказы. Обратите внимание на другие открытые экскурсии, мы уверены, что вы найдёте подходящий вариант.
Рассмотрите похожие актуальные предложения в Дербенте:
Древний Дербент и цитадель Нарын-Кала
3.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Яна
Яна
23 отзыва
Древний Дербент и цитадель Нарын-Кала
Проникнуться историей и восточным колоритом одного из древнейших городов мира на обзорной прогулке
возле крепости Нарын-кала
18 мар
19 мар
20 мар
21 мар
7 800 за всё до 5 чел.
Путешествие по Южному Дагестану: крепость, водопад и экраноплан Лунь
4 часа
🚗 На машине
Мини-группа
Организатор экскурсии Людмила
Людмила
5 отзывов
Путешествие по Южному Дагестану: крепость, водопад и экраноплан Лунь
Посетить самый зеленый уголок региона, увидеть Хучнинский водопад и оценить национальную кухню
в районе площади Свободы
Завтра
16 мар
17 мар
18 мар
3 500 за человека
Гастро-тур по Дербенту
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Организатор экскурсии Нина
Нина
2 отзыва
Гастро-тур по Дербенту
Погружение в мир вкусов и ароматов национальной кухни с посещением крепости и экраноплана «Лунь»
г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева, д. 4а
Завтра
16 мар
17 мар
18 мар
5 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Дербенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Дербенте
Далее идёт описание экскурсии, но забронировать её не получится, используйте эту информацию просто для ознакомления.
Мы решили объединить в одной экскурсии совершенно разные и несовместимые объекты. Вы удивите одну из древнейших крепостей республики и экраноплан «Лунь». В завершении экскурсии вас ждет обед с национальными блюдами Дагестана.
Купальный тур: Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
Купальный тур: Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
Купальный тур: Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
Купальный тур: Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»

Что вас ожидает 🤩

  • Экраноплан Лунь и Песчаный пляж
  • Крепость «7 братьев и 1 сестры»
  • Музей
  • Хучнинский водопад
  • Ханагские каскады
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Колоритный Южный Дагестан с его природными и архитектурно-историческими достопримечательностями можно увидеть в рамках этой экскурсии. Полюбуемся Хучнинским водопадом, Ханагскими каскадами, увидим древнейшую крепость (VII-VIII вв.) и музей народных промыслов. Далее вас ждёт вкусный обед из национальных блюд, после обеда поедем на берег Каспийского моря увидеть мощь Экраноплана “Лунь”. Вы сможете искупаться под водопадом, окунуться в реку Ханаг, и поплавать в Каспийском море, возле южных пляжей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт (туда и обратно)
  • Услуги гида-проводника
  • Обед
  • Вход в музей
Что не входит
  • Личные расходы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева 4я (рядом ресторан Villa)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 57 человек.
Важная информация
  • С собой рекомендуется взять:
  • Купальные принадлежности
  • Удобная обувь
  • Сменная одежда
  • Головной убор
  • Полотенце
  • Солнцезащитный крем
  • Очки
  • Дополнительных расходов, кроме личных трат, не предусмотрено
  • Взять с собой документ удостоверяющий личность

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 41 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
4
6
3
9
2
1
1
1
А
20 окт 2022
Увидели всё, что заявлено. Гид прекрасный
С
15 окт 2022
Во-первых, нам не повезло с погодой. Дождь как раз с утра и только у водопада прекратился. Во-вторых, хотелось больших впечатлений и информативности.
M
15 окт 2022
Водопад не плохо. Лунь не интересно идёт реконструкция. Да и Самурский лес не впечатлил
И
8 окт 2022
м
10 окт 2022
А
4 окт 2022
Ю
1 окт 2022
Все локации находятся в достаточной близости к Дербенту, поэтому время в дороге было минимальным. То, что увидели, стоит внимания. Работа гида оставляет желать лучшего, никакой смысловой нагрузки. Проехались, пофоткались.
А
30 сен 2022
Л
26 сен 2022
Отличная экскурсия, но, как всегда мало времени на парк у реки Сулак, там очень красиво, было бы здорово, если б можно было там искупаться;)
М
22 сен 2022
В очередной раз убеждаюсь, что наша страна самая лучшая на свете. Безграничные горные и морские просторы, которые увидели на экскурсии, поражают красотой и свежестью.
Экскурсовод очень весёлый и общительный человек, рассказал много интересных фактов о местных обычаях, укладе жизни и прочем.
Обед возле горной речки - это просто супер, чуду, зелень и чай, всё просто но очень вкусно.
Огромное спасибо за экскурсию, всем советую.
В
18 сен 2022
Так себе локации, лучше добавить 500 - 1000 и поехать на каньон или Гамсутль. До Луня можно и на такси. Экскурсовод Рамис или Раис, всю дорогу делился своим мнением по Украине и другим событиям, которые не хочется слушать туристу на отдыхе. В крепости дал возможность местному человеку рассказать про регион, было гораздо интереснее, но потом резко прервал и всю дорогу обсуждал его. Обед состоял из Чуду и овощей, вкусно, но не то, что описано в отзывах. Организация чётко по графику. Это плюс.
Е
16 сен 2022
В общем всё организовано хорошо, но впечатления на троечку после экскурсий на каньон, в горы и заброшенные аулы. Водопад - просто водопад, вокруг нет прям чего-то вау, экроплан Лунь - просто старый самолёт. Хотелось бы, чтобы экскурсовод вёл экскурсию логически продуманную, а не просто отвечал на вопросы туристов.
С
13 сен 2022
Г
2 сен 2022
Л
2 сен 2022
Ещё 26 отзывов

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дербента

Групповые
На автобусе
На весь день
Экраноплан «Лунь»
Популярные места
Ханагский водопад
Природа и пейзажи
Водопады
У нас ещё много экскурсий в Дербенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Дербенте
ХОРОШО
🧭
ТАМ