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Описание
Колоритный Южный Дагестан с его природными и архитектурно-историческими достопримечательностями можно увидеть в рамках этой экскурсии. Полюбуемся Хучнинским водопадом, Ханагскими каскадами, увидим древнейшую крепость (VII-VIII вв.) и музей народных промыслов. Далее вас ждёт вкусный обед из национальных блюд, после обеда поедем на берег Каспийского моря увидеть мощь Экраноплана “Лунь”. Вы сможете искупаться под водопадом, окунуться в реку Ханаг, и поплавать в Каспийском море, возле южных пляжей.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспорт (туда и обратно)
Услуги гида-проводника
Обед
Вход в музей
Что не входит
Личные расходы
Сувениры
Место начала и завершения?
г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева 4я (рядом ресторан Villa)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 57 человек.
Важная информация
С собой рекомендуется взять:
Купальные принадлежности
Удобная обувь
Сменная одежда
Головной убор
Полотенце
Солнцезащитный крем
Очки
Дополнительных расходов, кроме личных трат, не предусмотрено
Взять с собой документ удостоверяющий личность
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 41 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
4
6
3
9
2
1
1
1
А
Алла Чибизова
20 окт 2022
Увидели всё, что заявлено. Гид прекрасный
С
Светлана Марышева
15 окт 2022
Во-первых, нам не повезло с погодой. Дождь как раз с утра и только у водопада прекратился. Во-вторых, хотелось больших впечатлений и информативности.
M
Msp2904
15 окт 2022
Водопад не плохо. Лунь не интересно идёт реконструкция. Да и Самурский лес не впечатлил
И
Ирина Забырина
8 окт 2022
м
михаил вячеславович плотников
10 окт 2022
А
Анна
4 окт 2022
Ю
Юлия Гаджиумарова
1 окт 2022
Все локации находятся в достаточной близости к Дербенту, поэтому время в дороге было минимальным. То, что увидели, стоит внимания. Работа гида оставляет желать лучшего, никакой смысловой нагрузки. Проехались, пофоткались.
А
Андрей Ильин
30 сен 2022
Л
Лилия Сид
26 сен 2022
Отличная экскурсия, но, как всегда мало времени на парк у реки Сулак, там очень красиво, было бы здорово, если б можно было там искупаться;)
М
Михаил Крас
22 сен 2022
В очередной раз убеждаюсь, что наша страна самая лучшая на свете. Безграничные горные и морские просторы, которые увидели на экскурсии, поражают красотой и свежестью. Экскурсовод очень весёлый и общительный человек, рассказал много интересных фактов о местных обычаях, укладе жизни и прочем. Обед возле горной речки - это просто супер, чуду, зелень и чай, всё просто но очень вкусно. Огромное спасибо за экскурсию, всем советую.
В
Владимир Васкевич
18 сен 2022
Так себе локации, лучше добавить 500 - 1000 и поехать на каньон или Гамсутль. До Луня можно и на такси. Экскурсовод Рамис или Раис, всю дорогу делился своим мнением по Украине и другим событиям, которые не хочется слушать туристу на отдыхе. В крепости дал возможность местному человеку рассказать про регион, было гораздо интереснее, но потом резко прервал и всю дорогу обсуждал его. Обед состоял из Чуду и овощей, вкусно, но не то, что описано в отзывах. Организация чётко по графику. Это плюс.
Е
Елена Ларина
16 сен 2022
В общем всё организовано хорошо, но впечатления на троечку после экскурсий на каньон, в горы и заброшенные аулы. Водопад - просто водопад, вокруг нет прям чего-то вау, экроплан Лунь - просто старый самолёт. Хотелось бы, чтобы экскурсовод вёл экскурсию логически продуманную, а не просто отвечал на вопросы туристов.
С
Сергей Андреевич Кокшаров
13 сен 2022
Г
Гусакова Анастасия Владимировна
2 сен 2022
Л
Локшина
2 сен 2022
Ещё 26 отзывов
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