Так себе локации, лучше добавить 500 - 1000 и поехать на каньон или Гамсутль. До Луня можно и на такси. Экскурсовод Рамис или Раис, всю дорогу делился своим мнением по Украине и другим событиям, которые не хочется слушать туристу на отдыхе. В крепости дал возможность местному человеку рассказать про регион, было гораздо интереснее, но потом резко прервал и всю дорогу обсуждал его. Обед состоял из Чуду и овощей, вкусно, но не то, что описано в отзывах. Организация чётко по графику. Это плюс.