НеобыЧАЙный Дербент

Увидеть главное в Старом и новом городе, познакомиться с местными традициями и ремёслами
Чаепитие — это старинная и любимая сегодня дербентская традиция.

Ведь чай не только утоляет жажду летом и согревает зимой, он знак дружеского расположения и символ местного гостеприимства.

Я познакомлю вас со старинным городом, проведу по аутентичным местам и расскажу, как здесь жили в прошлом — и как живут теперь. Также сделаем остановку — на чай с угощением.
Описание экскурсии

Город, зажатый между стенами

Вы прогуляетесь по старинным магалам — кварталам, которые как будто прижались к средневековым стенам.

История на улицах

Побываете на средневековой рыночной площади с хамамом 8 века и пройдёте через ворота Кырхляр-капы, через которые в 1722 году вошёл Пётр I. Услышите об истории местного ковроткачества и коврового рынка.

Древние дороги и стены

Узнаете, как «читать» городские стены Дербента, как проследить по ним развитие города. Пройдёте по Хрустальному мосту и выясните, где раньше стояли караваны. И полюбуетесь панорамой города с Серебряного моста.

Мечети и хамамы

Увидите Килиса-мечеть, Кырхляр-мечеть и зайдёте во двор Джума-мечети. Узнаете, почему одна из них названа «церковь-мечеть». Познакомитесь с Девичьей и Женской банями и действующим Кырхляр-хамамом. Поговорим, в чём особенности и секреты дербентских бань.

А ещё вы увидите самый южный маяк России и поющий фонтан.

Вы узнаете:

  • с какими событиями связан вход Петра I в Дербент и как царь был принят горожанами
  • в чём секреты дербентских хамамов и их устройства
  • как выглядели стоянки караванов
  • как развивалось ковроткачество и торговля в Южном Дагестане
  • в чём особенность дербентского чая и какие сладости к нему подают

Организационные детали

Чай с базовым десертом входит в стоимость.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ворот Баят-капы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльмира
Эльмира — ваш гид в Дербенте
Провела экскурсии для 547 туристов
Я внутренне всегда была уверена, что не существует места удивительнее Дербента. Со временем, изучая мой город и открывая для себя разные временны́е пласты его жизни, лишь утверждаюсь в своём мнении. Хочу делиться своей любовью к родному Дербенту, отворять вместе с путешественниками бесчисленные ворота в его потрясающие миры. И открывать врата в уникальный литературный портал древнего города.

