Чаепитие — это старинная и любимая сегодня дербентская традиция. Ведь чай не только утоляет жажду летом и согревает зимой, он знак дружеского расположения и символ местного гостеприимства. Я познакомлю вас со старинным городом, проведу по аутентичным местам и расскажу, как здесь жили в прошлом — и как живут теперь. Также сделаем остановку — на чай с угощением.

за 1–4 человек или 1400 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Город, зажатый между стенами

Вы прогуляетесь по старинным магалам — кварталам, которые как будто прижались к средневековым стенам.

История на улицах

Побываете на средневековой рыночной площади с хамамом 8 века и пройдёте через ворота Кырхляр-капы, через которые в 1722 году вошёл Пётр I. Услышите об истории местного ковроткачества и коврового рынка.

Древние дороги и стены

Узнаете, как «читать» городские стены Дербента, как проследить по ним развитие города. Пройдёте по Хрустальному мосту и выясните, где раньше стояли караваны. И полюбуетесь панорамой города с Серебряного моста.

Мечети и хамамы

Увидите Килиса-мечеть, Кырхляр-мечеть и зайдёте во двор Джума-мечети. Узнаете, почему одна из них названа «церковь-мечеть». Познакомитесь с Девичьей и Женской банями и действующим Кырхляр-хамамом. Поговорим, в чём особенности и секреты дербентских бань.

А ещё вы увидите самый южный маяк России и поющий фонтан.

Вы узнаете:

с какими событиями связан вход Петра I в Дербент и как царь был принят горожанами

в чём секреты дербентских хамамов и их устройства

как выглядели стоянки караванов

как развивалось ковроткачество и торговля в Южном Дагестане

в чём особенность дербентского чая и какие сладости к нему подают

Организационные детали

Чай с базовым десертом входит в стоимость.