Увидеть главное в Старом и новом городе, познакомиться с местными традициями и ремёслами
Чаепитие — это старинная и любимая сегодня дербентская традиция.
Ведь чай не только утоляет жажду летом и согревает зимой, он знак дружеского расположения и символ местного гостеприимства.
Я познакомлю вас со старинным городом, проведу по аутентичным местам и расскажу, как здесь жили в прошлом — и как живут теперь. Также сделаем остановку — на чай с угощением.
Описание экскурсии
Город, зажатый между стенами
Вы прогуляетесь по старинным магалам — кварталам, которые как будто прижались к средневековым стенам.
История на улицах
Побываете на средневековой рыночной площади с хамамом 8 века и пройдёте через ворота Кырхляр-капы, через которые в 1722 году вошёл Пётр I. Услышите об истории местного ковроткачества и коврового рынка.
Древние дороги и стены
Узнаете, как «читать» городские стены Дербента, как проследить по ним развитие города. Пройдёте по Хрустальному мосту и выясните, где раньше стояли караваны. И полюбуетесь панорамой города с Серебряного моста.
Мечети и хамамы
Увидите Килиса-мечеть, Кырхляр-мечеть и зайдёте во двор Джума-мечети. Узнаете, почему одна из них названа «церковь-мечеть». Познакомитесь с Девичьей и Женской банями и действующим Кырхляр-хамамом. Поговорим, в чём особенности и секреты дербентских бань.
А ещё вы увидите самый южный маяк России и поющий фонтан.
Вы узнаете:
с какими событиями связан вход Петра I в Дербент и как царь был принят горожанами
в чём секреты дербентских хамамов и их устройства
как выглядели стоянки караванов
как развивалось ковроткачество и торговля в Южном Дагестане
в чём особенность дербентского чая и какие сладости к нему подают
Организационные детали
Чай с базовым десертом входит в стоимость.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ворот Баят-капы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Эльмира — ваш гид в Дербенте
Провела экскурсии для 547 туристов
Я внутренне всегда была уверена, что не существует места удивительнее Дербента. Со временем, изучая мой город и открывая для себя разные временны́е пласты его жизни, лишь утверждаюсь в своём мнении. Хочу делиться своей любовью к родному Дербенту, отворять вместе с путешественниками бесчисленные ворота в его потрясающие миры. И открывать врата в уникальный литературный портал древнего города.