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О Олеся Эта экскурсия оставила у меня только приятные воспоминания! Гидом у нас была Амина – эрудированный и начитанный человек, который идеально знает свою малую родину. Водитель Кемран хорошо справлялся со своими задачами. Спасибо ему за шутки в дороге, они дополнительно скрасили поездку в Табассаранский район. Запомнился еще национальный сытный обед с чуду. Обязательно приедем еще, ждите нас!) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена Калуга выражает большую благодарность за отлично проведенную экскурсию к водопаду и крепости Хучни. Легкая и непринужденная программа, внимательный и тактичный гид Ибрагим уделял внимание каждому. Он учитывал все наши просьбы и рассказал про Дагестан так, что нам хочется еще раз вернуться. Катали нас на удобном свежем микроавтобусе. Водитель тоже попался хороший, спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет