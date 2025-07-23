Приглашаем вас посетить величественный Ханагский водопад, расположенный среди лесистых гор Южного Дагестана, увидеть древнее укрепление на холме, отведать вкусные национальные блюда и узнать историю ковроткачества.
Описание экскурсииЗавораживающие «Альпы» Южного Дагестана Село Хучни живописно раскинулось меж лесистых гор. Виды здесь поистине завораживающие, и неспроста их сравнивают с альпийскими горами в Швейцарии. Здесь же мы посетим водопад: мощным водным потоком обрушивается с высоты 18 метров река Ханаг-чай. Водопад в Хучни двухкаскадный: сначала он падает на первую ступень и затем эффектно разлетается в брызги, даруя окружающим прохладную свежесть. В чаше этого водопада с радостью купаются не только местные жители, но и гости. Потрясающие фотографии можно сделать на фоне Ханагского водопада. Легенды древней крепости Легендами и загадками окутана история возникновения крепости в селении Хучни – в центре Табасаранского района. Неизвестно приблизительное время ее постройки, неизвестен даже точный план крепости, поскольку внутренние постройки не сохранились. Сегодня остались только голые стены толщиной 2 и высотой 8 метров. Зато до нас дошло красивое название этого незамысловатого укрепления — Крепость семи братьев и одной сестры. Располагается оно на возвышенности, в выгодной стратегической позиции и прикрывает собой проход через ущелье. Уникальный корабль-самолёт Советский проект «903», поражающий своим размахом. Настоящее чудовище, вобравшее в себя особенности самолета и корабля, размером с футбольное поле. Сегодня он находится недалеко от города Дербент (16 км. южнее). Вокруг него построен парк «Патриот», где выставлена и другая военная техника. Важная информация: 1. Необходимо внести предоплату по заказу за день до экскурсии на сайте или же в офисе туроператора. Без предоплаты наличие места не гарантировано. 2. Советуем взять с собой:
- удобную обувь;
- зонтик или дождевик;
- солнцезащитный крем;
- головной убор;
- документ, удостоверяющий личность;
- наличные деньги;
- воду, легкий перекус.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Проект экраноплана
- Крепость «Семи братьев и одной сестры»
- Ханагский водопад
- «Альпы» Южного Дагестана
- Этнодом с мастер-классами по изготовлению местного блюда и ковроткачеству
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед - от 700 руб
- Входные билеты в музей - от 50р
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Агасиева, 22И
Завершение: Г. Дербент, пр. Агасиева, 22И
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 54 человек.
Важная информация
- 1. Необходимо внести предоплату по заказу за день до экскурсии на сайте или же в офисе туроператора. Без предоплаты наличие места не гарантировано
- 2. Советуем взять с собой:
- Удобную обувь
- Зонтик или дождевик
- Солнцезащитный крем
- Головной убор
- Документ, удостоверяющий личность
- Наличные деньги
- Воду, легкий перекус
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Эта экскурсия оставила у меня только приятные воспоминания! Гидом у нас была Амина – эрудированный и начитанный человек, который идеально знает свою малую родину. Водитель Кемран хорошо справлялся со своими задачами. Спасибо ему за шутки в дороге, они дополнительно скрасили поездку в Табассаранский район. Запомнился еще национальный сытный обед с чуду. Обязательно приедем еще, ждите нас!)
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Е
Калуга выражает большую благодарность за отлично проведенную экскурсию к водопаду и крепости Хучни. Легкая и непринужденная программа, внимательный и тактичный гид Ибрагим уделял внимание каждому. Он учитывал все наши просьбы и рассказал про Дагестан так, что нам хочется еще раз вернуться. Катали нас на удобном свежем микроавтобусе. Водитель тоже попался хороший, спасибо!
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в
18.07 посетили экскурсию к Хучнинскому водопаду, выезжали из Дербента. Спасибо за хороший отдых! На все вопросы группы развернуто отвечал гид Тимур. Хорошо рассказал про традицию и историю региона, увидели все красоты по программе, сделали отлчиные фотографии. Семья из Москвы
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