Д Денис Путешествие в мир водопадов, крепостей и небесных полетов читать дальше По пути Рамис также показал несколько обзорных площадок и потрясающими видами. Помимо экскурсии Рамис может подсказать какие есть еще способы провести время и какие места можно посетить. Спасибо за интересную и запоминающуюся экскурсию! Однозначно рекомендуем! Огромное спасибо Рамиусу. На экскурсии были семьей с ребенком 2,5 года. Комфортная машина и комфортная езда. Локации экскурсии ОЧЕНЬ интересные.

K Kalinin. Путешествие в мир водопадов, крепостей и небесных полетов Все было отлично. Спасибо Рамису за комфортную поезду и информативную экскурсию. Все очень понравилось) рекомендовал людям в гостинице. Посетели дополнительно несколько смотровых площадок и вкусно поели.

М Марина Древняя крепость, Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь» Дагестан- очень красивая атмосферная республика, в которой сильна аутентичность. Религия, культура, архитектура,история, этнос - все очень интересно, необычно. Вас встретят гостеприимные, красивые, добрые люди.

Н Наталья Древняя крепость, Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь» Мы увидели красоту. Красоту Дагестана, природа, горы, водопад. Все такое яркое, зелёное, гостеприимное. Древняя крепость, водопад и мощный Лунь. Хочется сказать спасибо экскурсоводу Рустаму. Грамотный, начитанный, эрудированный респект 👍.

С Светлана Путешествие в мир водопадов, крепостей и небесных полетов Отличный гид,супер локации. Пекоменлую поездку и гида!!!

Ж Жанна Древняя крепость, Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь» Экскурсия понравилась, Экскурсовод 🔥! Обед прекрасный. А также получили массу положительных эмоций от водопада, экраноплана, крепости и даже мини музея. Всю "малину" портила только мерзкая дождливая погода. Хотя и она не смогла испортить впечатление от поездки.

С Светлана Водопад Хучни и экраноплан «Лунь» из Дербента Экскурсия понравилась тем, что узнали много интересного, полюбовались красотой природы, накормили вкусным обедом, забрали от дома и к дому доставили, что очень удобно. Экскурсия совсем не утомительная, впечатления самые благоприятные Большое спасибо экскурсоводу и организаторам.

Е Елена Ханагский водопад и экраноплан «Лунь» из Дербента Приятная поездка, красивые пейзажи и интересные рассказы от гида Андрея, мастер-класс местной жительницы по ковроткачеству. Прониклись колоритом.