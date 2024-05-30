Ханагский водопад – экскурсии в Дербенте

Найдено 3 экскурсии в категории «Ханагский водопад» в Дербенте, цены от 2 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древняя крепость, Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
93 отзыва
Групповая экскурсия: Древняя крепость, Хучнинский водопад, Экраноплан «Лунь»
Погрузитесь в историю и природу Дагестана с экскурсией по знаковым местам Дербента и окрестностей
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000 за человека
Путешествие в мир водопадов, крепостей и небесных полетов
Индивидуальная
5 часов
47 отзывов
Путешествие в мир водопадов, крепостей и небесных полетов
Начало: Северная автостанция, Дербент
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 600 за всё до 4 чел.
Водопад Хучни и экраноплан «Лунь» из Дербента
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
1 отзыв
Водопад Хучни и экраноплан «Лунь» из Дербента
Начало: Ул. Гагарина, д. 33б/4
Расписание: Групповые туры- согласно календарю, индивидуальные - по договоренности
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
2 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    30 мая 2024
    Путешествие в мир водопадов, крепостей и небесных полетов
    Огромное спасибо Рамиусу. На экскурсии были семьей с ребенком 2,5 года. Комфортная машина и комфортная езда. Локации экскурсии ОЧЕНЬ интересные.
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    По пути Рамис также показал несколько обзорных площадок и потрясающими видами. Помимо экскурсии Рамис может подсказать какие есть еще способы провести время и какие места можно посетить. Спасибо за интересную и запоминающуюся экскурсию! Однозначно рекомендуем!

  • K
    Kalinin.
    28 мая 2024
    Путешествие в мир водопадов, крепостей и небесных полетов
    Все было отлично. Спасибо Рамису за комфортную поезду и информативную экскурсию. Все очень понравилось) рекомендовал людям в гостинице. Посетели дополнительно несколько смотровых площадок и вкусно поели.
  • М
    Марина
    26 мая 2024
    Древняя крепость, Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
    Дагестан- очень красивая атмосферная республика, в которой сильна аутентичность. Религия, культура, архитектура,история, этнос - все очень интересно, необычно. Вас встретят гостеприимные, красивые, добрые люди.
  • Н
    Наталья
    24 мая 2024
    Древняя крепость, Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
    Мы увидели красоту. Красоту Дагестана, природа, горы, водопад. Все такое яркое, зелёное, гостеприимное. Древняя крепость, водопад и мощный Лунь. Хочется сказать спасибо экскурсоводу Рустаму. Грамотный, начитанный, эрудированный респект 👍.
  • С
    Светлана
    20 мая 2024
    Путешествие в мир водопадов, крепостей и небесных полетов
    Отличный гид,супер локации. Пекоменлую поездку и гида!!!
  • Ж
    Жанна
    17 мая 2024
    Древняя крепость, Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
    Экскурсия понравилась, Экскурсовод 🔥! Обед прекрасный. А также получили массу положительных эмоций от водопада, экраноплана, крепости и даже мини музея. Всю "малину" портила только мерзкая дождливая погода. Хотя и она не смогла испортить впечатление от поездки.
  • С
    Светлана
    8 января 2024
    Водопад Хучни и экраноплан «Лунь» из Дербента
    Экскурсия понравилась тем, что узнали много интересного, полюбовались красотой природы, накормили вкусным обедом, забрали от дома и к дому доставили, что очень удобно. Экскурсия совсем не утомительная, впечатления самые благоприятные Большое спасибо экскурсоводу и организаторам.
  • Е
    Елена
    26 сентября 2023
    Ханагский водопад и экраноплан «Лунь» из Дербента
    Приятная поездка, красивые пейзажи и интересные рассказы от гида Андрея, мастер-класс местной жительницы по ковроткачеству. Прониклись колоритом.
  • С
    Светлана
    16 октября 2022
    Ханагский водопад и экраноплан «Лунь» из Дербента
    Горы Дагестана прекрасны и сами по себе, но наш гид Андрей (к сожалению не знаю фамилию) с такой любовью рассказывал
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    историю и легенды. связанные с ними, что не влюбиться было невозможно! Спасибо огромное Андрею за эту экскурсию! День пролетел незаметно, а голова пополнилась многими интересными сведениями и об этих чудесных местах, и об обычаях народов, населяющих их. С удовольствием посетили бы с Андреем и другие интересные места Дагестана! Рекомендую всем!

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Ханагский водопад»

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  4. Девичьи бани
  5. Экраноплан «Лунь»
  6. Старый город
  7. Сулакский каньон
  8. Бархан Сарыкум
  9. Гамсутль
  10. Каменная чаша
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в июне 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Ханагский водопад" можно забронировать 3 экскурсии от 2 900 до 5 600. Туристы уже оставили гидам 141 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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