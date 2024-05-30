1 чел.
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Групповая
7 часов
Групповая экскурсия: Древняя крепость, Хучнинский водопад, Экраноплан «Лунь»
Погрузитесь в историю и природу Дагестана с экскурсией по знаковым местам Дербента и окрестностей
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Путешествие в мир водопадов, крепостей и небесных полетов
Начало: Северная автостанция, Дербент
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 600₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Водопад Хучни и экраноплан «Лунь» из Дербента
Начало: Ул. Гагарина, д. 33б/4
Расписание: Групповые туры- согласно календарю, индивидуальные - по договоренности
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
2 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис30 мая 2024Огромное спасибо Рамиусу. На экскурсии были семьей с ребенком 2,5 года. Комфортная машина и комфортная езда. Локации экскурсии ОЧЕНЬ интересные.
- KKalinin.28 мая 2024Все было отлично. Спасибо Рамису за комфортную поезду и информативную экскурсию. Все очень понравилось) рекомендовал людям в гостинице. Посетели дополнительно несколько смотровых площадок и вкусно поели.
- ММарина26 мая 2024Дагестан- очень красивая атмосферная республика, в которой сильна аутентичность. Религия, культура, архитектура,история, этнос - все очень интересно, необычно. Вас встретят гостеприимные, красивые, добрые люди.
- ННаталья24 мая 2024Мы увидели красоту. Красоту Дагестана, природа, горы, водопад. Все такое яркое, зелёное, гостеприимное. Древняя крепость, водопад и мощный Лунь. Хочется сказать спасибо экскурсоводу Рустаму. Грамотный, начитанный, эрудированный респект 👍.
- ССветлана20 мая 2024Отличный гид,супер локации. Пекоменлую поездку и гида!!!
- ЖЖанна17 мая 2024Экскурсия понравилась, Экскурсовод 🔥! Обед прекрасный. А также получили массу положительных эмоций от водопада, экраноплана, крепости и даже мини музея. Всю "малину" портила только мерзкая дождливая погода. Хотя и она не смогла испортить впечатление от поездки.
- ССветлана8 января 2024Экскурсия понравилась тем, что узнали много интересного, полюбовались красотой природы, накормили вкусным обедом, забрали от дома и к дому доставили, что очень удобно. Экскурсия совсем не утомительная, впечатления самые благоприятные Большое спасибо экскурсоводу и организаторам.
- ЕЕлена26 сентября 2023Ханагский водопад и экраноплан «Лунь» из ДербентаПриятная поездка, красивые пейзажи и интересные рассказы от гида Андрея, мастер-класс местной жительницы по ковроткачеству. Прониклись колоритом.
- ССветлана16 октября 2022Ханагский водопад и экраноплан «Лунь» из ДербентаГоры Дагестана прекрасны и сами по себе, но наш гид Андрей (к сожалению не знаю фамилию) с такой любовью рассказывал
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Ханагский водопад»
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