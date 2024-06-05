В Валерия Магия старинного Дербента Остались очень довольны нашей экскурсией с гидом Али. Легкая подача материала, гибкость с учетом наличия с нами на экскурсии 2 детей, отличное чувство юмора, доброжелательность. Рекомендуем 200%👍👍👍

Е Елена Магия старинного Дербента Экскурсия прошла отлично! Дербент ван лав. Были со взрослыми родителями, отец больше по истории, я по красивым видам на фото)) экскурсия зашла всем поколениям. ☺️👌🏻

О Ольга Магия старинного Дербента Отличную экскурсию нам провел Али. И детям и взрослым было интересно. На все вопросы он ответил, не грузил датами и дал время сфотографироваться. Рекомендую!

Е Елена Дербент - первая встреча Аида прекрасно провела экскурсию, не было спешки, рассказывала не только про крепость, но и про растения, которые нас окружали. Очень интересно и обстоятельно. Спасибо

А Александр Дербент - первая встреча Интересная, познавательная экскурсия, нисколько не пожалели, что ее заказали. Гид Аида.

А Алеся Дербент - первая встреча Остались очень довольны экскурсией, гид Аида внимательная, очень хорошо знает историю. Она помогла нам быстро сориентироваться на местности, мы остались очень довольны и однозначно рекомендуем.

Ю Юлия Дербент - город историй Шикарная экскурсия цитадели и старому городу.

Е Екатерина Восточный колорит древнего Дербента Мы гуляли по Дербенту с великолепным экскурсоводом Зулейхой,хочется отметить, структурированность повествование, знания истории, этнографических обычаев, и прекрасную подачу! Спасибо огромное!

О Олег Восточный колорит древнего Дербента Ездил в марте в Дагестан. Хорошая, красивая и познавательная экскурсия по Дербенту в вечернее время! Везде подсветка и гуляет много людей. Хороший, структурированный, не навязчивый разговор. Спасибо