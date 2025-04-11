Обзорная экскурсия по древнему Дербенту: цитадель Нарын-Кала и Магалы

В рамках экскурсии вы посетите легендарную цитадель Нарын-Кала, входящую в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, а также старейшую
Описание экскурсии
Увлекательная экскурсия по древнему Дербенту
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Дербенту — одному из старейших городов мира, который обладает богатым культурным наследием, насчитывающим более двух тысяч лет. Этот уникальный город стал свидетелем взлетов и падений великих империй и служил воротами между различными цивилизациями.
Ключевые достопримечательности
Во время экскурсии вы сможете посетить множество интересных мест. Начнем с:
- Цитадели Нарын-Кала — это величественное сооружение, включенное в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, датируется VI веком и сохраняет дух древних времен.
- Джума-мечети — старейшей действующей мечети в России, которая впечатляет своей архитектурой и историей.
Погружение в историю
Далее, прогуливаясь по запутанным улочкам магалов, вы сможете перенестись в прошлое и увидеть традиционный уклад жизни, который сохранился сквозь века. Ваш гид расскажет о том, как Дербент пережил нашествия римлян, арабов и монголов, сохранив при этом свою уникальную идентичность.
Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительный мир Дербента, который ждет вас с открытыми дверями!
Каждый день: в 15:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Цитадель Нарын-кала
- Магалы (пешая прогулка по старой части города)
- Джума-мечеть
Что включено
- Услуги гида
- Входные билеты в крепость
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Пожалуйста
- Возьмите с собой паспорт и соблюдайте дресс-код: футболки вместо маек
- Брюки вместо шорт
- Либо любая другая одежда закрывающая плечи
- Живот
- Колени