Обзорная экскурсия по древнему Дербенту: цитадель Нарын-Кала и Магалы

Обзорная экскурсия по древнему Дербенту
Приглашаем вас отправиться в путешествие по древнему Дербенту, городу с богатой двухтысячелетней историей.

В рамках экскурсии вы посетите легендарную цитадель Нарын-Кала, входящую в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, а также старейшую
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действующую Джума-мечеть.

Прогуляйтесь по уникальным кварталам магалам и узнайте, как Дербент пережил нашествие римлян, арабов и монголов.

Увлекательные рассказы нашего гида помогут вам глубже погрузиться в историю одного из старейших городов мира и его значительную роль в событиях прошлого.

Обзорная экскурсия по древнему Дербенту: цитадель Нарын-Кала и Магалы
Обзорная экскурсия по древнему Дербенту: цитадель Нарын-Кала и Магалы
Обзорная экскурсия по древнему Дербенту: цитадель Нарын-Кала и Магалы
Ближайшие даты:
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Время начала: 15:00

Описание экскурсии

Увлекательная экскурсия по древнему Дербенту

Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Дербенту — одному из старейших городов мира, который обладает богатым культурным наследием, насчитывающим более двух тысяч лет. Этот уникальный город стал свидетелем взлетов и падений великих империй и служил воротами между различными цивилизациями.

Ключевые достопримечательности

Во время экскурсии вы сможете посетить множество интересных мест. Начнем с:

  • Цитадели Нарын-Кала — это величественное сооружение, включенное в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, датируется VI веком и сохраняет дух древних времен.
  • Джума-мечети — старейшей действующей мечети в России, которая впечатляет своей архитектурой и историей.

Погружение в историю

Далее, прогуливаясь по запутанным улочкам магалов, вы сможете перенестись в прошлое и увидеть традиционный уклад жизни, который сохранился сквозь века. Ваш гид расскажет о том, как Дербент пережил нашествия римлян, арабов и монголов, сохранив при этом свою уникальную идентичность.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительный мир Дербента, который ждет вас с открытыми дверями!

Каждый день: в 15:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Цитадель Нарын-кала
  • Магалы (пешая прогулка по старой части города)
  • Джума-мечеть
Что включено
  • Услуги гида
  • Входные билеты в крепость
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Крепость Нарын-Кала, Ворота Кала-Капы
Завершение: Ворота Кырхляр-Капы, ул. Дрожжина 3
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день: в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Возьмите с собой паспорт и соблюдайте дресс-код: футболки вместо маек
  • Брюки вместо шорт
  • Либо любая другая одежда закрывающая плечи
  • Живот
  • Колени
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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