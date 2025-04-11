Обзорная экскурсия по древнему Дербенту: цитадель Нарын-Кала и Магалы

Приглашаем вас отправиться в путешествие по древнему Дербенту, городу с богатой двухтысячелетней историей.В рамках экскурсии вы посетите легендарную цитадель Нарын-Кала, входящую в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, а также старейшую

действующую Джума-мечеть. Прогуляйтесь по уникальным кварталам магалам и узнайте, как Дербент пережил нашествие римлян, арабов и монголов. Увлекательные рассказы нашего гида помогут вам глубже погрузиться в историю одного из старейших городов мира и его значительную роль в событиях прошлого.

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Описание экскурсии

Увлекательная экскурсия по древнему Дербенту

Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Дербенту — одному из старейших городов мира, который обладает богатым культурным наследием, насчитывающим более двух тысяч лет. Этот уникальный город стал свидетелем взлетов и падений великих империй и служил воротами между различными цивилизациями.

Ключевые достопримечательности

Во время экскурсии вы сможете посетить множество интересных мест. Начнем с:

Цитадели Нарын-Кала — это величественное сооружение, включенное в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, датируется VI веком и сохраняет дух древних времен.

— это величественное сооружение, включенное в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, датируется VI веком и сохраняет дух древних времен. Джума-мечети — старейшей действующей мечети в России, которая впечатляет своей архитектурой и историей.

Погружение в историю

Далее, прогуливаясь по запутанным улочкам магалов, вы сможете перенестись в прошлое и увидеть традиционный уклад жизни, который сохранился сквозь века. Ваш гид расскажет о том, как Дербент пережил нашествия римлян, арабов и монголов, сохранив при этом свою уникальную идентичность.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительный мир Дербента, который ждет вас с открытыми дверями!