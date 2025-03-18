Отправляйтесь в пешую прогулку по улицам Дербента: вы пройдёте с гидом по старому городу, увидите цитадель Нарын-кала и не только старейшую Джума-мечеть, но и другие мечети города. Прогулка будет сопровождаться интересным рассказом, гид познакомит вас со всеми старинными банями города: мужскими, женскими и девичьими.

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Описание экскурсии

Экскурсия по Дербенту

Во время нашей увлекательной экскурсии мы посетим Цитадель Нарын-кала — величественную персидскую крепость, которая является частью Дербентской крепости. Эта цитадель соединена с Каспийским морем двойными стенами, которые служили защитой и перекрывали так называемые Каспийские ворота в Персидскую державу. Цитадель Нарын-кала входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО и хранит в себе множество исторических артефактов.

Исторические памятники внутри цитадели

Внутри цитадели можно увидеть:

Старинные бани;

Систему водоснабжения крепости, выполненную из керамических труб;

Руины ханского дворца, включая большой входной портал и часть стен.

Магалы Дербента

Магал — это небольшой район старинного восточного города, сосредоточенный вокруг древней мечети. В Дербенте насчитывается 9 магалов, которые расположены в горной части города внутри каменных стен Дербентской крепости, ниже цитадели Нарын-Кала. Местные жители называют этот район старым городом.

Прогулка по восточным кварталам

Во время прогулки вы сможете насладиться колоритом восточных кварталов, которые напоминают лабиринт. Мы посетим квартальные мечети города Дербента и узнаем о культуре и традициях этого удивительного места.

Древние бани Дербента

В Дербенте расположены старинные бани, каждая из которых имеет свою уникальную историю:

Мужская баня, построенная в 8 веке, находится вблизи Килиса-мечети на старой торговой площади;

Женские бани были возведены в 17 веке;

Девичья баня датируется 13 веком.

Джума-Мечеть

Джума-Мечеть является самой древней не только в России, но и во всех странах бывшего Союза. Она была построена в 733-734 годах и стала самым большим городским сооружением своего времени.