Прогулка будет сопровождаться интересным рассказом, гид познакомит вас со всеми старинными банями города: мужскими, женскими и девичьими.
Описание экскурсии
Экскурсия по Дербенту
Во время нашей увлекательной экскурсии мы посетим Цитадель Нарын-кала — величественную персидскую крепость, которая является частью Дербентской крепости. Эта цитадель соединена с Каспийским морем двойными стенами, которые служили защитой и перекрывали так называемые Каспийские ворота в Персидскую державу. Цитадель Нарын-кала входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО и хранит в себе множество исторических артефактов.
Исторические памятники внутри цитадели
Внутри цитадели можно увидеть:
- Старинные бани;
- Систему водоснабжения крепости, выполненную из керамических труб;
- Руины ханского дворца, включая большой входной портал и часть стен.
Магалы Дербента
Магал — это небольшой район старинного восточного города, сосредоточенный вокруг древней мечети. В Дербенте насчитывается 9 магалов, которые расположены в горной части города внутри каменных стен Дербентской крепости, ниже цитадели Нарын-Кала. Местные жители называют этот район старым городом.
Прогулка по восточным кварталам
Во время прогулки вы сможете насладиться колоритом восточных кварталов, которые напоминают лабиринт. Мы посетим квартальные мечети города Дербента и узнаем о культуре и традициях этого удивительного места.
Древние бани Дербента
В Дербенте расположены старинные бани, каждая из которых имеет свою уникальную историю:
- Мужская баня, построенная в 8 веке, находится вблизи Килиса-мечети на старой торговой площади;
- Женские бани были возведены в 17 веке;
- Девичья баня датируется 13 веком.
Джума-Мечеть
Джума-Мечеть является самой древней не только в России, но и во всех странах бывшего Союза. Она была построена в 733-734 годах и стала самым большим городским сооружением своего времени.
Все дни, кроме пятницы.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет (16+)
|1500 ₽
|Детский билет (7-15 лет)
|1000 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Цитадель Нарын-Кала
- Магалы (Старый город)
- Джума мечеть
- Квартальные мечети
- Старые бани
- Минарет мечеть
- Торговая площадь
- Древние Ворота крепостных стен
Что включено
- Услуги гида
- Билеты
Что не входит в цену
- Транспорт и другие услуги