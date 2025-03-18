Дербент - один из древних городов мира

Отправляйтесь в пешую прогулку по улицам Дербента: вы пройдёте с гидом по старому городу, увидите цитадель Нарын-кала и не только старейшую Джума-мечеть, но и другие мечети города.

Прогулка будет сопровождаться интересным рассказом, гид познакомит вас со всеми старинными банями города: мужскими, женскими и девичьими.
Дербент - один из древних городов мира
Дербент - один из древних городов мира
Дербент - один из древних городов мира
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Экскурсия по Дербенту

Во время нашей увлекательной экскурсии мы посетим Цитадель Нарын-кала — величественную персидскую крепость, которая является частью Дербентской крепости. Эта цитадель соединена с Каспийским морем двойными стенами, которые служили защитой и перекрывали так называемые Каспийские ворота в Персидскую державу. Цитадель Нарын-кала входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО и хранит в себе множество исторических артефактов.

Исторические памятники внутри цитадели

Внутри цитадели можно увидеть:

  • Старинные бани;
  • Систему водоснабжения крепости, выполненную из керамических труб;
  • Руины ханского дворца, включая большой входной портал и часть стен.

Магалы Дербента

Магал — это небольшой район старинного восточного города, сосредоточенный вокруг древней мечети. В Дербенте насчитывается 9 магалов, которые расположены в горной части города внутри каменных стен Дербентской крепости, ниже цитадели Нарын-Кала. Местные жители называют этот район старым городом.

Прогулка по восточным кварталам

Во время прогулки вы сможете насладиться колоритом восточных кварталов, которые напоминают лабиринт. Мы посетим квартальные мечети города Дербента и узнаем о культуре и традициях этого удивительного места.

Древние бани Дербента

В Дербенте расположены старинные бани, каждая из которых имеет свою уникальную историю:

  • Мужская баня, построенная в 8 веке, находится вблизи Килиса-мечети на старой торговой площади;
  • Женские бани были возведены в 17 веке;
  • Девичья баня датируется 13 веком.

Джума-Мечеть

Джума-Мечеть является самой древней не только в России, но и во всех странах бывшего Союза. Она была построена в 733-734 годах и стала самым большим городским сооружением своего времени.

Все дни, кроме пятницы.

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый билет (16+)1500 ₽
Детский билет (7-15 лет)1000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Цитадель Нарын-Кала
  • Магалы (Старый город)
  • Джума мечеть
  • Квартальные мечети
  • Старые бани
  • Минарет мечеть
  • Торговая площадь
  • Древние Ворота крепостных стен
Что включено
  • Услуги гида
  • Билеты
Что не входит в цену
  • Транспорт и другие услуги
Где начинаем и завершаем?
Начало: Цитадель Нарын-Кала
Завершение: Старый город (магалы)
Когда и сколько длится?
Когда: Все дни, кроме пятницы.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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