Хучни — село, расположенное на юге Республики Дагестан. Административный центр Табасаранского района, находится в 50 км. к юго-западу от города Дербент и в 140 км. к югу от Махачкалы.

Вы увидите:

Древнюю крепость Семи братьев и одной сестры.

Двухкаскадный Хучнинский водопад.

Важная информация:

Пожалуйста возьмите с собой паспорт и соблюдайте дресс код: футболки вместо маек, брюки вместо шорт, либо любая другая одежда закрывающая плечи, живот, колени.