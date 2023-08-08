Интересные старинные экспонаты в музее народных промыслов на экскурсии в Хучни
Первым делом вы посетите древнюю крепость Семи братьев и одной сестры, где познакомитесь с легендами оборонительного сооружения 7-8 веков. Также вы посетите музей народных промыслов с интересными старинными экспонатами. Далее вы увидите двухкаскадный Хучнинский или как его еще называют Ханагский водопад.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Крепость «Семи братьев и одной сестры»
- Хучнинский водопад
- Музей народных промыслов
- Экраноплан «Лунь»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Хучни — село, расположенное на юге Республики Дагестан. Административный центр Табасаранского района, находится в 50 км. к юго-западу от города Дербент и в 140 км. к югу от Махачкалы.
Вы увидите:
- Древнюю крепость Семи братьев и одной сестры.
- Двухкаскадный Хучнинский водопад.
Важная информация:
Пожалуйста возьмите с собой паспорт и соблюдайте дресс код: футболки вместо маек, брюки вместо шорт, либо любая другая одежда закрывающая плечи, живот, колени.
Групповые туры- согласно календарю, индивидуальные - по договоренности
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида-экскурсовода
- Обед
- Входные билеты в музей
- Что не входит
- Личные расходы
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- ул. Гагарина, д. 33б / 4
- Когда и сколько длится?
- Когда: Групповые туры- согласно календарю, индивидуальные - по договоренностиЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста возьмите с собой паспорт и соблюдайте дресс код: футболки вместо маек
- Брюки вместо шорт
- Либо любая другая одежда закрывающая плечи
- Живот
- Колени
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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