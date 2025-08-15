Первым делом вы посетите древнюю крепость Семи братьев и одной сестры, где познакомитесь с легендами оборонительного сооружения 7-8 веков. Также вы посетите музей народных промыслов с интересными старинными экспонатами.
После вы
После вы
Описание мастер-классаХучни — село, расположенное на юге Республики Дагестан. Начнем нашу экскурсию с посещения крепости Семи братьев и одной сестры, которая задумывалась как продолжение Дербентской. Вы услышите завораживающие легенды об отваге, с которой местные жители в VII-VIII веках защищали свою землю от набегов кочевников. После этого нас ждет дорога к Хучнинскому водопаду. Бурлящий двойной каскад можно узнать издалека: его освежающие брызги вместе с шумом потока разгонят все печали, а красота окружающей природы вдохновит на дальнейшие приключения. А мастер-класс по изготовлению ковров ручной работы, который вам посчастливиться увидеть, не оставит равнодушным ни одного туриста. Экскурсия проводится по принципу все включено. Вы увидите:
- Древнюю крепость Семи братьев и одной сестры.
- Двухкаскадный Хучнинский водопад.
• Посетите мастер класс по ковроткачеству • Секретную разработку Советского Союза - экраноплан Лунь Важная информация:
- Экскурсия проводится по принципу «Все включено». Никаких доплат на маршруте.
- Пожалуйста соблюдайте дресс-код: футболки вместо маек, брюки вместо шорт, либо любая другая одежда закрывающая плечи, живот, колени.
Групповые туры- согласно календарю, индивидуальные - по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость «Семи братьев и одной сестры»
- Хучнинский водопад
- Музей народных промыслов
- Экраноплан «Лунь»
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида-экскурсовода
- Обед
- Мастер-класс по ковроткачеству
- Входные билеты в музей
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Сувениры
Место начала и завершения?
ТЦ Россия, проспект Агасиева 22
Когда и сколько длится?
Когда: Групповые туры- согласно календарю, индивидуальные - по договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Экскурсия проводится по принципу «Все включено». Никаких доплат на маршруте
- Пожалуйста соблюдайте дресс-код: футболки вместо маек, брюки вместо шорт, либо любая другая одежда закрывающая плечи, живот, колени
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Всем доброго времени суток! Ездили на Хучинский водопад, крепость и экраноплан. Все очень понравилось:) рекомендую! Гид Мурад много и интересно рассказывал о истории города и его достопримечательностях, отвечал на вопросы. Вкусный и сытный обед в кафе «Али Баба» закрепил впечатления от экскурсии. 👍🏻😊
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С
Экскурсия понравилась тем, что узнали много интересного, полюбовались красотой природы, накормили вкусным обедом, забрали от дома и к дому доставили, что очень удобно. Экскурсия совсем не утомительная, впечатления самые благоприятные Большое спасибо экскурсоводу и организаторам.
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М
Все было очень круто. Гид Назим, провел, все рассказал, показал По всем местам провел. Вкусный обед был
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В
Все понравилось.
Все просто Супер.
Всем рекомендуем.
Все просто Супер.
Всем рекомендуем.
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А
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Ю
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