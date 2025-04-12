Сулакский каньон – одна из главных достопримечательностей республики Дагестан. Его ярко бирюзовые воды, глубина и прекрасные виды никого не оставляют равнодушными. Помимо удивительного каньона увидим смотровые площадки в п. Дубки, пещеру Нохъ и песчаную дюну Сары-Кум. Вы увезете с собой массу впечатлений и тонну приятных воспоминаний!
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00
Описание экскурсии
Сулакский каньон: Природное Чудо Дагестана
Сулакский каньон — это одна из самых значимых природных достопримечательностей Дагестана. Его глубина и протяженность в 53 километра делают его поистине впечатляющим объектом для посещения.
Структура каньона
Сулакский каньон состоит из трех отдельных участков, которые разделены террасами:
- Сулакский каньон
- Чиркейский каньон
- Миатлинский каньон
Уникальная красота
Ярко бирюзовые воды каньона, его глубина и потрясающие виды создают атмосферу, которая не оставляет равнодушными ни местных жителей, ни туристов. Это место идеально подходит для тех, кто хочет насладиться природой и открыть для себя новые горизонты.
Посещение Сулакского каньона — это возможность погрузиться в удивительный мир природы и получить незабываемые впечатления. Не упустите шанс увидеть это великолепие своими глазами!
Ежедневно в 6:00, точное время экскурсии согласуется с гидом
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сулакский каньон
- Три смотровые площадки в п. Дубки
- Форелевое хозяйство
- Пещера Нохъ
- Бархан Сары-Кум
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Обед.
Что не входит в цену
- Входные билеты в пещеру Нохъ и на дюну Сары-Кум.
Место начала и завершения?
Город Дербент, улица Буйнакского, д. 66
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6:00, точное время экскурсии согласуется с гидом
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Дресс-код по внешнему виду: колени и плечи прикрыты, не рекомендуется прозрачная, обтягивающая одежда, короткие шорты, голый живот и декольте
- Запрещено употребление алкогольных напитков во время всей экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
12 апр 2025
