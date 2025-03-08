Вы увидите самые популярные и интересные природные достопримечательности. С разных смотровых площадок насладитесь живописными видами. Восхититесь красотой Чиркейского водохранилища, окружённого горами, а так же прокатитесь на катере.
Время начала: 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииЧто вас ждёт?
- Сулакский каньон. Вы увидите самый глубокий каньон в Европе длиной более 50-ти километров. Полюбуетесь бирюзовыми водами реки Сулак, горными хребтами и удивитесь его грандиозным масштабом. А парящие вокруг орлы добавят ещё больше впечатлений.
- Смотровая площадка Дубки. С неё вам откроется впечатляющий вид на реки, горы и Чиркейское водохранилище.
- Язык тролля. Увидите пятиметровый скальный выступ над пропастью, с которого можно сделать сногсшибательные фотографии.
- Чиркейское водохранилище. Вы оцените крупнейшее водохранилище Северного Кавказа, которое удивляет своими видами. Раскроете историю его появления и полюбуетесь чарующими пейзажами. По желанию по водохранилищу можно прокатиться на катере.
- Бархан Сарыкум. Отправимся на крупнейший песчаный бархан в Европе. Здесь мы окажемся в окружении бескрайних песков и чарующих видов. Вы полюбуетесь мягкими переливами тёплого света на дюнах и ещё раз удивитесь разнообразию пейзажей Дагестана.
Каждый день в удобное для вас время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сулакский каньон
- Чиркейское водохранилище
- Форелевое хозяйство
- Язык троля
- Комплекс пещер «Нохьо»
- Бархан «Сарыкум»
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Бархан Сарыкум - 200 руб. /чел. /n
- Пещеры Нохъо - 500 руб. /чел.
- Прогулка на катере (по желанию) - 500 руб. /чел.
- Обед - по меню
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Гагарина, 27 - у ТЦ «Россия». Или водитель заедет за вами по адресу
Завершение: Ул. Гагарина, 27 - у ТЦ «Россия»
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в удобное для вас время
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Дополнительные расходы:
- Бархан Сарыкум - 200 руб. /чел
- Пещера Нохъо - 500 руб. /чел
- Прогулка на катере (по желанию) - 500 руб. /чел
- Обед
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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