13 часов
Водная прогулка
Сулакский каньон и пещера Нохъо - из Дербента
Погрузитесь в мир приключений с водной прогулкой по Сулакскому каньону и посещением пещеры Нохъо. В программе также вкусный обед и прогулка по подвесному мосту
Начало: У ТЦ «Россия» ул Агасиева 22Б
«Затем мы отправимся в загадочную пещеру Нохъо, скрытую между скал и пронизанную мистическими тайнами»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
22 окт в 06:00
4 000₽ за человека
14 часов
Групповая
до 20 чел.
Премиум Сулакский каньон "Джиппинг" бархан Сары-кум и пещера "Нохъо"
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
«Посещение комплекса пещер “Нохъо”, увидеть которые можно только пройдя по навесному мосту над рекой»
22 окт в 06:00
29 окт в 06:00
4 950₽ за человека
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Путешествие по Дербенту: Сулакский каньон, бархан Сарыкум, пещеры Нохъо
Посетить самые красивые достопримечательности Дагестана на групповой экскурсии
Начало: У ТЦ «Россия»
«Пещеры «Нохъо» и подвесной мост — комплекс пещер, пройдя которые вы окажетесь у подвесного моста на высоте 60 метров над протекающей по дну каньона рекой Сулак»
Расписание: в воскресенье в 06:00
27 окт в 06:00
3 ноя в 06:00
4 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия26 сентября 2024Очень понравилась экскурсия. Посетили много невероятно красивых мест. Гид Эльмар просто замечательный. Всю дорогу рассказывал нам местные анекдоты, легенды и истории каждого посещаемого места.
- ККарина7 сентября 2024Изначально было заявлено одна оплата,потом выяснилось, что ещё дополнительно нужно, благодарю, Евгения гид это все урегулировала, проявила заботу о своих "гостях"
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Пещеры»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в октябре 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Пещеры" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 4 950. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
Забронируйте экскурсию в Дербенте на 2024 год по теме «Пещеры», 11 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь