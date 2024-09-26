Экскурсии по пещерам Дербента

Найдено 3 экскурсии в категории «Пещеры» в Дербенте, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Сулакский каньон и пещера Нохъо - из Дербента
На автобусе
На катере
11 отзывов
13 часов
Водная прогулка
Сулакский каньон и пещера Нохъо - из Дербента
Погрузитесь в мир приключений с водной прогулкой по Сулакскому каньону и посещением пещеры Нохъо. В программе также вкусный обед и прогулка по подвесному мосту
Начало: У ТЦ «Россия» ул Агасиева 22Б
«Затем мы отправимся в загадочную пещеру Нохъо, скрытую между скал и пронизанную мистическими тайнами»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
22 окт в 06:00
4 000 за человека
Премиум Сулакский каньон "Джиппинг" бархан Сары-кум и пещера "Нохъо"
Джиппинг
На автобусе
14 часов
Групповая
до 20 чел.
Премиум Сулакский каньон "Джиппинг" бархан Сары-кум и пещера "Нохъо"
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
«Посещение комплекса пещер “Нохъо”, увидеть которые можно только пройдя по навесному мосту над рекой»
22 окт в 06:00
29 окт в 06:00
4 950 за человека
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и пещеры Нохъо
На автобусе
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Путешествие по Дербенту: Сулакский каньон, бархан Сарыкум, пещеры Нохъо
Посетить самые красивые достопримечательности Дагестана на групповой экскурсии
Начало: У ТЦ «Россия»
«Пещеры «Нохъо» и подвесной мост — комплекс пещер, пройдя которые вы окажетесь у подвесного моста на высоте 60 метров над протекающей по дну каньона рекой Сулак»
Расписание: в воскресенье в 06:00
27 окт в 06:00
3 ноя в 06:00
4 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    26 сентября 2024
    Сулакский каньон и пещера Нохъо - из Дербента
    Очень понравилась экскурсия. Посетили много невероятно красивых мест. Гид Эльмар просто замечательный. Всю дорогу рассказывал нам местные анекдоты, легенды и истории каждого посещаемого места.
    Очень понравилась экскурсия. Посетили много невероятно красивых мест. Гид Эльмар просто замечательный. Всю дорогу рассказывал намОчень понравилась экскурсия. Посетили много невероятно красивых мест. Гид Эльмар просто замечательный. Всю дорогу рассказывал намОчень понравилась экскурсия. Посетили много невероятно красивых мест. Гид Эльмар просто замечательный. Всю дорогу рассказывал намОчень понравилась экскурсия. Посетили много невероятно красивых мест. Гид Эльмар просто замечательный. Всю дорогу рассказывал намОчень понравилась экскурсия. Посетили много невероятно красивых мест. Гид Эльмар просто замечательный. Всю дорогу рассказывал намОчень понравилась экскурсия. Посетили много невероятно красивых мест. Гид Эльмар просто замечательный. Всю дорогу рассказывал намОчень понравилась экскурсия. Посетили много невероятно красивых мест. Гид Эльмар просто замечательный. Всю дорогу рассказывал нам
  • К
    Карина
    7 сентября 2024
    Сулакский каньон и пещера Нохъо - из Дербента
    Изначально было заявлено одна оплата,потом выяснилось, что ещё дополнительно нужно, благодарю, Евгения гид это все урегулировала, проявила заботу о своих "гостях"

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Пещеры»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сулакский каньон и пещера Нохъо - из Дербента
  2. Премиум Сулакский каньон "Джиппинг" бархан Сары-кум и пещера "Нохъо"
  3. Сулакский каньон, бархан Сарыкум и пещеры Нохъо
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Крепость Нарын-Кала
  2. Бархан Сарыкум
  3. Сулакский каньон
  4. Джума-Мечеть
  5. Самое главное
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Девичьи бани
  8. Старый город
  9. Водопад Тобот
  10. Гамсутль
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в октябре 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Пещеры" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 4 950. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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