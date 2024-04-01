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Групповая
13 часов
От скалистого каньона до песков - Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Уникальная экскурсия по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум. Погрузитесь в атмосферу Дагестана, насладитесь видами и сделайте незабываемые фото
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4а (2 ГИС ул. Приморская 16/...
Расписание: Ежедневно в 6:00
Завтра в 06:00
21 июня в 06:00
3 300₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Цитадель Нарын-Кала
Начало: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 12 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Сулакский каньон и пещера Нохъо
Начало: Пр-кт Агасиева, д. 22, ТЦ РОССИЯ
Расписание: Каждый день в 06:30
Завтра в 06:30
21 июня в 06:30
5 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТимофееваНаталья1 апреля 2024Добрый день! Мне понравилось, как была организована экскурсия по времени, всë было очень чëтко, не медленно, не быстро. Очень интеллигентный экскурсовод Алим, и весëлый, и терпеливый) и божественный обед на форелевой ферме! Очень рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Пещера Нохъо»
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