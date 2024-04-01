Т ТимофееваНаталья

Добрый день! Мне понравилось, как была организована экскурсия по времени, всë было очень чëтко, не медленно, не быстро. Очень интеллигентный экскурсовод Алим, и весëлый, и терпеливый) и божественный обед на форелевой ферме! Очень рекомендую