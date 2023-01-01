Сулакский каньон «Премиум» все включено

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Сулакский каньон «Премиум» все включено
Сулакский каньон «Премиум» все включено
Сулакский каньон «Премиум» все включено

Что вас ожидает 🤩

  • Чиркейское водохранилище
  • П. Дубки
  • Пещера "Нохъо"
  • Старый Зубутли
  • Форелевое хозяйство "Главрыба"
  • Бархан "Сарыкум
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Премиальный тур по Сулакскому каньону.
Невероятные виды открываются уже при спуске на джиппингах в самое низовье, к реке Сулак.
Вы увидите красоты недоступные обычному обывателю: Живописные водопады, стекающие с гребней скал, которые называют Аватаром из-за фантастического вида как в фильме;
Прогулка на катере по бирюзовой реке вблизи старого села Зубутли;
Посещение комплекса пещер “Нохъо”, увидеть которые можно только пройдя по навесному мосту над рекой.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт (туда и обратно)
  • Услуги гида-проводника
  • Обед
  • Вход на бархан Сарыкум
  • Вход в пещеру "Нохъо"
  • Джиппинг
  • Катер по каньону
Что не входит
  • Личные расходы
  • Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Дербент Х. Тагиева 4я (рядом ресторан Villa)
Завершение: г. Дербент Х. Тагиева 4я (по Яндекс такси Х. Тагиева 4а)
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда и пятница в 6.00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 57 человек.
Важная информация
  • Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
  • Не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)
  • Плечи,живот и колени должны быть прикрыты.
  • Запрещено распитие спиртных напитков во время тура
  • Также нельзя брать с собой животных
  • С собой рекомендуется взять:
  • Удобная обувь
  • Головной убор
  • Солнцезащитный крем
  • Наличные средства
  • Вода
  • Дополнительных расходов, кроме личных трат, не предусмотрено
  • Взять с собой документ удостоверяющий личность для проезда через КПП

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