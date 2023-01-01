Что вас ожидает 🤩
Чиркейское водохранилище
П. Дубки
Пещера "Нохъо"
Старый Зубутли
Форелевое хозяйство "Главрыба"
Бархан "Сарыкум
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости
При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Премиальный тур по Сулакскому каньону.
Невероятные виды открываются уже при спуске на джиппингах в самое низовье, к реке Сулак.
Вы увидите красоты недоступные обычному обывателю: Живописные водопады, стекающие с гребней скал, которые называют Аватаром из-за фантастического вида как в фильме;
Прогулка на катере по бирюзовой реке вблизи старого села Зубутли;
Посещение комплекса пещер “Нохъо”, увидеть которые можно только пройдя по навесному мосту над рекой.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспорт (туда и обратно)
Услуги гида-проводника
Обед
Вход на бархан Сарыкум
Вход в пещеру "Нохъо"
Джиппинг
Катер по каньону
Что не входит
Личные расходы
Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало:
г. Дербент Х. Тагиева 4я (рядом ресторан Villa)
Завершение:
г. Дербент Х. Тагиева 4я (по Яндекс такси Х. Тагиева 4а)
Когда и сколько длится?
Когда:
Понедельник, среда и пятница в 6.00
Экскурсия длится около
12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия
, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 57 человек.
Важная информация
Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
Не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)
Плечи,живот и колени должны быть прикрыты.
Запрещено распитие спиртных напитков во время тура
Также нельзя брать с собой животных
С собой рекомендуется взять:
Удобная обувь
Головной убор
Солнцезащитный крем
Наличные средства
Вода
Дополнительных расходов, кроме личных трат, не предусмотрено
Взять с собой документ удостоверяющий личность для проезда через КПП
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