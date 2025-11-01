Отправляемся в сердце Дагестана: на пути — серпантины, ущелья, величественные виды и древние каменные тропы, которые ведут к призрачному аулу.
Вы узнаете о жизни горцев и вековых традициях, увидите подземный водопад и заброшенное поселение, попробуете аутентичный хинкал и познакомитесь с культурой этой земли.
Описание экскурсии
Маршрут
6:30 — выезд из Дербента
10:00 — пеший подъём к заброшенному горному поселению Гамсутль, прогулка по руинам и спуск. Время подъёма и спуска — по 40–60 минут
13:00 — обед в традиционном стиле в ауле Чох или Гунибском районе
14:00 — смотровая площадка на Чохских террасах. Живописный вид на Чох, горные склоны и посевные ступени
15:00 — Салтинский водопад, Салтинская теснина — единственный подземный водопад в России. Вода падает в каменный грот с высоты 18–20 метров
16:00–19:30 — обратный путь в Дербент
Вы узнаете:
- как люди жили в Чохе и Гамсутле, чем занимались и какие традиции сохранились сегодня
- почему хинкал для дагестанцев — не просто еда
- как образовался Салтинский подземный водопад
- почему террасы Чоха — пример того, как человек научился использовать рельеф во благо
- за что Гамсутль называют дагестанским Мачу-Пикчу
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на минивэне или микроавтобусе (детские кресла по запросу), все входные билеты, обед с национальными блюдами
- Дополнительные расходы — по желанию: аренда резиновых сапог для посещения водопада — 100 ₽ за пару
- Путешествие подойдёт взрослым и детям от 6 лет со средней физической подготовкой
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
в среду в 06:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|4200 ₽
|Дети до 7 лет
|3500 ₽
|Пенсионеры
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Буйнакского
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аслан — Организатор в Дербенте
Провёл экскурсии для 936 туристов
Мы специализируемся на организации незабываемых путешествий и приключений. Предлагаем широкий спектр туров и экскурсий, а также различные услуги, связанные с туризмом. Работаем с профессиональными, опытными гидами, которые знают все достопримечательности и секретные уголки. Они смогут рассказать вам увлекательные истории и предложить уникальные впечатления, чтобы ваше путешествие стало по-настоящему незабываемым.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Иван
1 ноя 2025
Огромное спасибо Аслану за чудесную экскурсию. Было максимально превосходно, всем рекомендую!
Елена
31 окт 2025
Замечательная экскурсия для любителей природы,горных пейзажей,террас,загадочных пустующих городов. Отличный мини-вэн Хонда,отличный интеллигентный гид Аслан,в стоимость включены все билеты(УАЗ туда-обратно,обед,вход в теснину),скандинавские палки и сидушки туристические. Сапоги не понадобились,так как сделали настил из досок. Рекомендую фирму,гида Аслана и эту экскурсию в доживающий свои последние дни Гамсутль,все было незабываемо! Спасибо за отличную работу!
