Из Дербента - в Гамсутль и Салту

К призрачному аулу, фантастическим видам и дагестанской кухне (всё включено)
Отправляемся в сердце Дагестана: на пути — серпантины, ущелья, величественные виды и древние каменные тропы, которые ведут к призрачному аулу.

Вы узнаете о жизни горцев и вековых традициях, увидите подземный водопад и заброшенное поселение, попробуете аутентичный хинкал и познакомитесь с культурой этой земли.
2 отзыва
Описание экскурсии

Маршрут

6:30 — выезд из Дербента
10:00 — пеший подъём к заброшенному горному поселению Гамсутль, прогулка по руинам и спуск. Время подъёма и спуска — по 40–60 минут
13:00 — обед в традиционном стиле в ауле Чох или Гунибском районе
14:00 — смотровая площадка на Чохских террасах. Живописный вид на Чох, горные склоны и посевные ступени
15:00 — Салтинский водопад, Салтинская теснина — единственный подземный водопад в России. Вода падает в каменный грот с высоты 18–20 метров
16:00–19:30 — обратный путь в Дербент

Вы узнаете:

  • как люди жили в Чохе и Гамсутле, чем занимались и какие традиции сохранились сегодня
  • почему хинкал для дагестанцев — не просто еда
  • как образовался Салтинский подземный водопад
  • почему террасы Чоха — пример того, как человек научился использовать рельеф во благо
  • за что Гамсутль называют дагестанским Мачу-Пикчу

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на минивэне или микроавтобусе (детские кресла по запросу), все входные билеты, обед с национальными блюдами
  • Дополнительные расходы — по желанию: аренда резиновых сапог для посещения водопада — 100 ₽ за пару
  • Путешествие подойдёт взрослым и детям от 6 лет со средней физической подготовкой
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

в среду в 06:30

Стоимость экскурсии

Стандартный4200 ₽
Дети до 7 лет3500 ₽
Пенсионеры4000 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Буйнакского
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Аслан
Аслан — Организатор в Дербенте
Провёл экскурсии для 936 туристов
Мы специализируемся на организации незабываемых путешествий и приключений. Предлагаем широкий спектр туров и экскурсий, а также различные услуги, связанные с туризмом. Работаем с профессиональными, опытными гидами, которые знают все достопримечательности и секретные уголки. Они смогут рассказать вам увлекательные истории и предложить уникальные впечатления, чтобы ваше путешествие стало по-настоящему незабываемым.

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Иван
1 ноя 2025
Огромное спасибо Аслану за чудесную экскурсию. Было максимально превосходно, всем рекомендую!
Елена
Елена
31 окт 2025
Замечательная экскурсия для любителей природы,горных пейзажей,террас,загадочных пустующих городов. Отличный мини-вэн Хонда,отличный интеллигентный гид Аслан,в стоимость включены все билеты(УАЗ туда-обратно,обед,вход в теснину),скандинавские палки и сидушки туристические. Сапоги не понадобились,так как сделали настил из досок. Рекомендую фирму,гида Аслана и эту экскурсию в доживающий свои последние дни Гамсутль,все было незабываемо! Спасибо за отличную работу!
