Это путешествие для тех, кому интересна не только красота, но и мощь — созидательная мощь природы и человеческого духа. Маршрут построен так, чтобы вы ощутили масштаб и контраст: от гигантских гидротехнических сооружений до призрачной тишины древнего аула и грохота подземного водопада.

6:30 — выезд из Дербента

Дорога — время настроиться на грандиозные впечатления. Гид расскажет о природных и инженерных чудесах, которые предстоит увидеть, и хитросплетениях истории.

8:30–9:30 — Ирганайское водохранилище

Первая остановка — у спокойной глади рукотворного моря. Контраст бирюзовой воды и суровых скал задаст тон всему дню.

10:00–10:30 — Гимринский тоннель

Мы не просто проедем по самому длинному автодорожному тоннелю России (более 3 км), а остановимся у его портала. Вы оцените грандиозность инженерной мысли, буквально прошившей горный хребет, и сделаете впечатляющие снимки.

11:15–13:00 — аул-призрак Гамсутль

Пеший подъём (около 40-60 минут в спокойном темпе) к «кавказскому Мачу-Пикчу». Мы пройдём по главной улице исчезнувшего аула, где вы увидите, как жили люди в гармонии с вертикальным миром.

13:30–14:30 — обед в горном селении

Отдых и перекус видом на горы.

15:00–15:45 — Чохские террасы

Мы подъедем к ним со смотровой площадки. Вы не просто увидите ступени на склонах — а поймёте гениальную инженерную мысль древних. И услышите истории о том, как человек побеждал гору, не разрушая её.

16:15–16:45 — Гунибская и Гергебильская ГЭС

Короткие остановки у впечатляющих видов на плотины и гидроэлектростанции. Мы не будем заходить внутрь, но с высоты оценим мощь и красоту этих стратегических объектов, вписанных в пейзаж.

17:30–18:30 — Салтинский подземный водопад

Кульминация дня. Спуск в пещеру к единственному в России подземному водопаду. Внутри царит полумрак, слышен нарастающий гул, а в лучах прожекторов играют брызги.

19:00 — выезд в Дербент

~22:00 — 22:30 — прибытие

Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе

Для детей установим кресло или бустер

С вами поедет один из гидов нашей команды

