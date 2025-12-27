Исследовать Дагестан: Гамсутль, Чохские террасы и Салтинский подземный водопад
Из Дербента - по местам силы, где величие природы и упорство человека создали невероятный мир
Это путешествие для тех, кому интересна не только красота, но и мощь — созидательная мощь природы и человеческого духа.
Маршрут построен так, чтобы вы ощутили масштаб и контраст: от гигантских гидротехнических сооружений до призрачной тишины древнего аула и грохота подземного водопада.
Описание экскурсии
6:30 — выезд из Дербента
Дорога — время настроиться на грандиозные впечатления. Гид расскажет о природных и инженерных чудесах, которые предстоит увидеть, и хитросплетениях истории.
8:30–9:30 — Ирганайское водохранилище
Первая остановка — у спокойной глади рукотворного моря. Контраст бирюзовой воды и суровых скал задаст тон всему дню.
10:00–10:30 — Гимринский тоннель
Мы не просто проедем по самому длинному автодорожному тоннелю России (более 3 км), а остановимся у его портала. Вы оцените грандиозность инженерной мысли, буквально прошившей горный хребет, и сделаете впечатляющие снимки.
11:15–13:00 — аул-призрак Гамсутль
Пеший подъём (около 40-60 минут в спокойном темпе) к «кавказскому Мачу-Пикчу». Мы пройдём по главной улице исчезнувшего аула, где вы увидите, как жили люди в гармонии с вертикальным миром.
13:30–14:30 — обед в горном селении
Отдых и перекус видом на горы.
15:00–15:45 — Чохские террасы
Мы подъедем к ним со смотровой площадки. Вы не просто увидите ступени на склонах — а поймёте гениальную инженерную мысль древних. И услышите истории о том, как человек побеждал гору, не разрушая её.
16:15–16:45 — Гунибская и Гергебильская ГЭС
Короткие остановки у впечатляющих видов на плотины и гидроэлектростанции. Мы не будем заходить внутрь, но с высоты оценим мощь и красоту этих стратегических объектов, вписанных в пейзаж.
17:30–18:30 — Салтинский подземный водопад
Кульминация дня. Спуск в пещеру к единственному в России подземному водопаду. Внутри царит полумрак, слышен нарастающий гул, а в лучах прожекторов играют брызги.
19:00 — выезд в Дербент
~22:00 — 22:30 — прибытие
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе
Для детей установим кресло или бустер
С вами поедет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
Обед: 700 ₽ за чел. Но можно разделить его на двоих, так как он очень сытный
Джиппинг к вершине 200 ₽ за чел.
Билет на Салтинский водопад 100 ₽ за чел.
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
3200 ₽
Дети до 10 лет
3000 ₽
Пенсионеры
3100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Агасиева
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:15
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анастасия — Организатор в Дербенте
Моя жизнь — это карта мира, которую я постоянно дополняю новыми маршрутами. Я обожаю открывать для себя новые культуры, вкусы и истории, и ещё больше люблю делиться этим с вами. Если вы ищете не просто экскурсию, а настоящее погружение в атмосферу места, то я и моя большая команда, создадим незабываемые воспоминания о Дагестане для вас!