Молодёжный тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«остановимся для фото на фоне легендарного Каспийского монстра — экраноплана Лунь, он являлся гордостью советского союза, гибрид корабля и самолета»
24 авг в 10:00
26 авг в 10:00
46 900 ₽ за человека
Молодежный осенне-зимний тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«остановимся для фото на фоне легендарного Каспийского монстра — экраноплана Лунь, он являлся гордостью советского союза, гибрид корабля и самолета»
30 сен в 10:00
2 окт в 10:00
46 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «СССР»
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