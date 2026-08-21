Молодёжный тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«Днем мы будем покорять красоты Дагестана, а по вечерам сидеть у костра и слушать интересные легенды от гида»
24 авг в 10:00
26 авг в 10:00
46 900 ₽ за человека
Джип-тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«После насыщенного дня, мы соберемся у костра, чтобы поделиться эмоциями, послушать местные легенды и просто насладиться тишиной и красотой горного Дагестана»
26 авг в 10:00
28 авг в 10:00
61 200 ₽ за человека
Молодежный осенне-зимний тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«Днем мы будем покорять красоты Дагестана, а по вечерам сидеть у костра и слушать интересные легенды от гида»
30 сен в 10:00
2 окт в 10:00
46 900 ₽ за человека
-
7%
Новогодний Дагестан на максимум. Вcё включено
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«Ознакомим вас с Дагестаном рассказывая легенд, истории и традиции всех коренных национальностей нашей дружной республики»
30 дек в 10:00
4 янв в 10:00
43 900 ₽
47 000 ₽ за человека
-
6%
Молодежный новогодний тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«После ужина будет возможность собраться у костра на специально оборудованном месте и продолжить общение и знакомство, а также послушать легенды от гида»
30 дек в 10:00
4 янв в 10:00
46 900 ₽
50 000 ₽ за человека
Дагестан! Горы, море, Дербент! Всё включено
Пятидневный тур по Дагестану «Дай пять!»
«), живые традиции, легенды, танцы и песни»
Сегодня в 10:00
28 авг в 10:00
от 39 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Мифы и легенды»
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