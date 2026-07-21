Молодёжный тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
24 авг в 10:00
26 авг в 10:00
46 900 ₽ за человека
Джип-тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«Не упустим возможность сплавиться по горным рекам, где нас ждёт мощь водной стихии и заряд энергии, который останется с нами надолго»
26 авг в 10:00
28 авг в 10:00
61 200 ₽ за человека
Молодежный осенне-зимний тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
30 сен в 10:00
2 окт в 10:00
46 900 ₽ за человека
-
7%
Новогодний Дагестан на максимум. Вcё включено
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
30 дек в 10:00
4 янв в 10:00
43 900 ₽
47 000 ₽ за человека
-
6%
Молодежный новогодний тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
30 дек в 10:00
4 янв в 10:00
46 900 ₽
50 000 ₽ за человека
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
34 500 ₽ за человека
-
10%
Осенне-зимние молодёжные каникулы в Дагестане: три улётных дня
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
«Активный отдых можно продолжить рафтингом по реке Аварское Койсу, которая протекает неподалеку (за доп»
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
26 550 ₽
29 500 ₽ за человека
-
29%
Драйвовый максимум для молодежи: 5 дней - всё включено
Самый сок Дагестана для самых активных: ощутите весь спектр эмоций на лучших локациях для молодежи
«Насыщенный экскурсионный день можно завершить незабываемым сплавом по одной из самых красивых рек Дагестана – по реке Аварское Койсу»
7 дек в 10:00
30 ноя в 10:00
от 33 000 ₽
46 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «По рекам и каналам»
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