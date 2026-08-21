Молодёжный тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«прогуляемся по рынку и сувенирным магазинам»
24 авг в 10:00
26 авг в 10:00
46 900 ₽ за человека
Джип-тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«Шоппинг на базаре — пришло время запастись сувенирами»
26 авг в 10:00
28 авг в 10:00
61 200 ₽ за человека
Молодежный осенне-зимний тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«прогуляемся по рынку и сувенирным магазинам»
30 сен в 10:00
2 окт в 10:00
46 900 ₽ за человека
Дагестан. Горы, море, Дербент! 5 дней
Пятидневный тур по Дагестану «Дай пять!» - это ошеломительный микс
«древний Дербент и атмосферный Дербентский рынок, где можно нырнуть сквозь время, и побыть в роли коренного местного жителя»
Сегодня в 10:00
28 авг в 10:00
от 28 000 ₽ за человека
Дагестан! Горы, море, Дербент! Всё включено
Пятидневный тур по Дагестану «Дай пять!»
«древний Дербент и атмосферный Дербентский рынок, где можно нырнуть сквозь время, и побыть в роли коренного местного жителя»
Сегодня в 10:00
28 авг в 10:00
от 39 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Шопинг»
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