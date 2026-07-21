Молодёжный тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«С ветерком прокатимся на катере под сказочными водопадами»
24 авг в 10:00
26 авг в 10:00
46 900 ₽ за человека
Джип-тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«Почувствуйте свежий ветер и брызги воды, любуясь красотой водопадов и величием каньона»
26 авг в 10:00
28 авг в 10:00
61 200 ₽ за человека
Большой тур по Дагестану
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
«Будет Гамсутль и Кахиб с Гоор, Чох и Сулак и водопады, ведь нас ждёт Дагестан»
27 авг в 10:00
62 500 ₽ за человека
Молодежный осенне-зимний тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«с ветерком прокатимся по самому каньону и проплывем под самыми красивыми водопадами Сулака»
30 сен в 10:00
2 окт в 10:00
46 900 ₽ за человека
-
7%
Новогодний Дагестан на максимум. Вcё включено
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«Катера по каньону – мое самое любимое, мы с вами с ветерком прокатимся по самому каньону и проплывем под самыми красивыми водопадами Сулака»
30 дек в 10:00
4 янв в 10:00
43 900 ₽
47 000 ₽ за человека
-
6%
Молодежный новогодний тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«с ветерком прокатимся по самому каньону и проплывем под самыми красивыми водопадами Сулака»
30 дек в 10:00
4 янв в 10:00
46 900 ₽
50 000 ₽ за человека
Дагестан. Горы, море, Дербент! 5 дней
Пятидневный тур по Дагестану «Дай пять!» - это ошеломительный микс
«Салтинский подземный водопад, могучий Тобот и, конечно же, ласковый Хучни, где можно искупаться в теплое время года»
Сегодня в 10:00
28 авг в 10:00
от 28 000 ₽ за человека
Дагестан! Горы, море, Дербент! Всё включено
Пятидневный тур по Дагестану «Дай пять!»
«Салтинский подземный водопад, могучий Тобот и, конечно же, ласковый Хучни, где можно искупаться в теплое время года»
Сегодня в 10:00
28 авг в 10:00
от 39 000 ₽ за человека
-
10%
Осенне-зимние молодёжные каникулы в Дагестане: три улётных дня
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
«Виды здесь головокружительные – всюду зелень, вокруг горные вершины, водопады, каньоны, атмосферные аулы»
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
26 550 ₽
29 500 ₽ за человека
-
29%
Драйвовый максимум для молодежи: 5 дней - всё включено
Самый сок Дагестана для самых активных: ощутите весь спектр эмоций на лучших локациях для молодежи
«Следующей точкой нашего маршрута является двухкаскадный водопад на реке Ханаг-чай»
7 дек в 10:00
30 ноя в 10:00
от 33 000 ₽
46 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Водопады»
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