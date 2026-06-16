Автомобильное путешествие вдоль русла Чусовой — это возможность в любое время года с комфортом увидеть уральскую красавицу, прочувствовать её характер.
Маршрут из Екатеринбурга включает посещение стелы «Европа-Азия», музея в Первоуральске, деревни Слобода с живописным Слободским камнем и старинной Георгиевской церковью, а также села Староуткинск, где сохранился Демидовский завод.
Маршрут из Екатеринбурга включает посещение стелы «Европа-Азия», музея в Первоуральске, деревни Слобода с живописным Слободским камнем и старинной Георгиевской церковью, а также села Староуткинск, где сохранился Демидовский завод.
Описание экскурсииНавстречу Чусовой: старт в Екатеринбурге Мы посетим стелу «Европа—Азия». Начнём наше путешествие с символичного пересечения границы между двумя континентами. Узнаем интересные факты и сделаем фотографии на память. Далее посетим музей в Первоуральске. Узнаем много интересного о промышленности Среднего Урала. Живописная глубинка Путешествие в деревню Слобода. Нас ждёт прогулка по исторической части деревни, осмотр уникальной деревянной церкви Георгия Победоносца и потрясающего вида на реку с вершины Слободского камня. Во время обеда приобщимся к традиционной кухне региона. По пути мы увидим декорации к фильму, установленные прямо на берегу Чусовой. Демидовское наследие Познакомимся с историей заводов Демидова в Староуткинске. Старинный металлургический завод, основанный ещё в XVIII веке, напоминает нам о славных временах промышленной цивилизации. Сегодня он служит местом вдохновения художников и фотографов благодаря своим романтическим развалинам. Вечер в поселке Чусовом — настоящее удовольствие. Наслаждайтесь панорамными видами гор, отражением солнца в воде и созерцайте природный покой вместе с нами. Важная информация:
- Длительность экскурсии: около 12 часов.
- Рекомендуемая одежда: удобную одежду и обувь, солнцезащитные средства.
- Маршрут подходит для всех возрастов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Стела «Европа-Азия»
- Музей в Первоуральске
- Слободской камень
- Декорации к фильму на Чусовой
- Село Староуткинск
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Обед
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 106
Завершение: Marins Park Hotel Екатеринбург
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Длительность экскурсии: около 12 часов
- Рекомендуемая одежда: удобную одежду и обувь, солнцезащитные средства
- Маршрут подходит для всех возрастов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Екатеринбурга
Похожие экскурсии на ««Дорогами первопроходцев»: экскурсия на автомобиле вдоль реки Чусовая»
Индивидуальная
до 10 чел.
В трендеРека Чусовая: место, где живет душа Урала
Путешествие по реке Чусовой - это шанс увидеть древние артефакты и живописные уголки Урала. Ощутите дух тайги и откройте для себя легенды этого края
Начало: Возле ж/д вокзала Екатеринбурга
30 июн в 09:00
1 июл в 09:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Село Слобода и его окрестности на реке Чусовая
Совершить несложный треккинг, насладиться пейзажами и отдохнуть в подогреваемом бассейне
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
18 июн в 08:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вдоль реки Исеть: обзорная прогулка по Екатеринбургу
Проведите незабываемое время, погружаясь в историю и культуру Екатеринбурга, следуя по течению реки Исеть
Начало: Возле Исторического сквера
Сегодня в 17:30
Завтра в 11:30
3800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к реке Чусовая, или Каноничный Урал
Река Чусовая - это сердце Урала. Пройдите по её берегам, откройте для себя историю горнозаводского дела и насладитесь видами, знакомыми по картинам
Начало: У Цирка
Завтра в 08:00
19 июн в 08:00
15 500 ₽ за всё до 4 чел.
32 000 ₽ за экскурсию