Водная прогулка
Село Слобода и окрестности на Чусовой
Погрузитесь в красоту Слободы: прогулка по лесу, величественные камни и отдых в бассейне. Отличный выбор для любителей природы и истории
Начало: У вашего отеля
3 сен в 08:00
4 сен в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Водная прогулка
Яхтенная «кругосветка» по Верх-Исетскому пруду
Приглашаем на увлекательную экскурсию на яхте по Верх-Исетскому пруду. Узнайте историю Екатеринбурга, насладитесь видами Уральских гор и островов
Начало: В Яхт-клубе Екатеринбурга
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
11 250 ₽
12 500 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Сап-прогулка в центре Екатеринбурга
Насладитесь неспешной сап-прогулкой по реке Исеть, открывая для себя виды на старинные дома и современные здания Екатеринбурга. Подходит для всех
Начало: На набережной у городского пруда
Завтра в 14:30
3 сен в 08:30
7500 ₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна11 июля 2022Очень понравилось!!! Было немного волнительно, т. к. в первый раз, но все прошло замечательно. Данилу большое спасибо! Все понятно объяснил и поддерживал во время заплыва! Масса впечатлений, большое спасибо!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Сплавы и рафтинг»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Екатеринбурге
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Екатеринбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в сентябре 2025
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Сплавы и рафтинг" можно забронировать 3 экскурсии от 7500 до 16 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 100 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Екатеринбурге на 2025 год по теме «Сплавы и рафтинг», 100 ⭐ отзывов, цены от 7500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь