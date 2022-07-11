Мои заказы

Сплавы по рекам на рафтах в Екатеринбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Сплавы и рафтинг» в Екатеринбурге, цены от 7500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Село Слобода и его окрестности на реке Чусовая⁠⁠
На машине
10 часов
3 отзыва
Водная прогулка
Село Слобода и окрестности на Чусовой
Погрузитесь в красоту Слободы: прогулка по лесу, величественные камни и отдых в бассейне. Отличный выбор для любителей природы и истории
Начало: У вашего отеля
3 сен в 08:00
4 сен в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Яхтенная «кругосветка» по Верх-Исетскому пруду
2 часа
-
10%
96 отзывов
Водная прогулка
Яхтенная «кругосветка» по Верх-Исетскому пруду
Приглашаем на увлекательную экскурсию на яхте по Верх-Исетскому пруду. Узнайте историю Екатеринбурга, насладитесь видами Уральских гор и островов
Начало: В Яхт-клубе Екатеринбурга
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
11 250 ₽12 500 ₽ за всё до 4 чел.
Сап-прогулка в центре Екатеринбурга
SUP-прогулки
1.5 часа
1 отзыв
Водная прогулка
Сап-прогулка в центре Екатеринбурга
Насладитесь неспешной сап-прогулкой по реке Исеть, открывая для себя виды на старинные дома и современные здания Екатеринбурга. Подходит для всех
Начало: На набережной у городского пруда
Завтра в 14:30
3 сен в 08:30
7500 ₽ за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    11 июля 2022
    Сап-прогулка в центре Екатеринбурга
    Очень понравилось!!! Было немного волнительно, т. к. в первый раз, но все прошло замечательно. Данилу большое спасибо! Все понятно объяснил и поддерживал во время заплыва! Масса впечатлений, большое спасибо!!!

