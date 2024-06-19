1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Яхтенная «кругосветка» по Верх-Исетскому пруду
Приглашаем на увлекательную экскурсию на яхте по Верх-Исетскому пруду. Узнайте историю Екатеринбурга, насладитесь видами Уральских гор и островов
Начало: В Яхт-клубе Екатеринбурга
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сап-прогулка на закате в Екатеринбурге
Встретить заход солнца на Верх-Исетском пруду и устроить чаепитие
Начало: На Верх-Исетском пляже
23 июня в 19:00
28 июня в 19:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Рыбалка на крупного карася
Поймать во-о-от такую рыбу и просто душевно отдохнуть на природе
Завтра в 08:00
23 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИсавнин19 июня 2024Мечта многих людей в мире отправиться в кругосветное путешествие на яхте, наша семья решила это совершить в Екатеринбурге! Наше море
- ТТатьяна19 июня 2024Отличная прогулка на яхте по водоему. Очень интерессный рассказ про основание города и металлопрокатные заводы. Сергей с легкостью ответил на все интересуюшие нас вопросы.
- ААлёна13 июня 2024Посетили экскурсию с друзьями, брали на троих. Остались довольны! Послушали рассказы про историю города, пруда, узнали тонкости яхтинга. Удалось поучаствовать в управлении яхтой и складывании паруса. Очень запоминающиеся эмоции. Большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Речные прогулки»
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