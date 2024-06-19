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это Верх-Исетский пруд и наш капитан яхты - гид Сергей! Нам повезло с погодой, было тепло и отсутствовали осадки, природа создала все условия для нашей "регаты". Сергей,в назначенное время,встретил нас на причале яхт-клуба, провел вводный инструктаж и мы "поплыли". Сергей рассказал нам о истории возникновения Екатеринбурга, о том чем живёт город в настоящее время, повествование было интересное и я бы сказал - основательное! Екатеринбург с воды выглядит минимум как Нью-Йорк, современные ЖК и башни! Всем гостям Екатеринбурга рекомендуем данную экскурсию под управлением "капитана" Сергея!