Речные прогулки в Екатеринбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Речные прогулки» в Екатеринбурге, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Яхтенная «кругосветка» по Верх-Исетскому пруду
Индивидуальная
2 часа
45 отзывов
Популярное предложение
Яхтенная «кругосветка» по Верх-Исетскому пруду
Приглашаем на увлекательную экскурсию на яхте по Верх-Исетскому пруду. Узнайте историю Екатеринбурга, насладитесь видами Уральских гор и островов
Начало: В Яхт-клубе Екатеринбурга
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
10 500 за всё до 4 чел.
Сап-прогулка на закате в Екатеринбурге
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
3 часа
Сап-прогулка на закате в Екатеринбурге
Встретить заход солнца на Верх-Исетском пруду и устроить чаепитие
Начало: На Верх-Исетском пляже
23 июня в 19:00
28 июня в 19:00
4 500 за всё до 4 чел.
Рыбалка на крупного карася
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Рыбалка на крупного карася
Поймать во-о-от такую рыбу и просто душевно отдохнуть на природе
Завтра в 08:00
23 июня в 08:00
15 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Исавнин
    19 июня 2024
    Яхтенная «кругосветка» по Верх-Исетскому пруду
    Мечта многих людей в мире отправиться в кругосветное путешествие на яхте, наша семья решила это совершить в Екатеринбурге! Наше море
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    это Верх-Исетский пруд и наш капитан яхты - гид Сергей! Нам повезло с погодой, было тепло и отсутствовали осадки, природа создала все условия для нашей "регаты". Сергей,в назначенное время,встретил нас на причале яхт-клуба, провел вводный инструктаж и мы "поплыли". Сергей рассказал нам о истории возникновения Екатеринбурга, о том чем живёт город в настоящее время, повествование было интересное и я бы сказал - основательное! Екатеринбург с воды выглядит минимум как Нью-Йорк, современные ЖК и башни! Всем гостям Екатеринбурга рекомендуем данную экскурсию под управлением "капитана" Сергея!

  • Т
    Татьяна
    19 июня 2024
    Яхтенная «кругосветка» по Верх-Исетскому пруду
    Отличная прогулка на яхте по водоему. Очень интерессный рассказ про основание города и металлопрокатные заводы. Сергей с легкостью ответил на все интересуюшие нас вопросы.
  • А
    Алёна
    13 июня 2024
    Яхтенная «кругосветка» по Верх-Исетскому пруду
    Посетили экскурсию с друзьями, брали на троих. Остались довольны! Послушали рассказы про историю города, пруда, узнали тонкости яхтинга. Удалось поучаствовать в управлении яхтой и складывании паруса. Очень запоминающиеся эмоции. Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Речные прогулки»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июне 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Речные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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