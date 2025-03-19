Село Слобода — одно из самых красивых мест Свердловской области.
Приглашаем вас исследовать его живописные окрестности! Вы прогуляетесь по навесному мосту над Чусовой. Полюбуетесь камнями Часовой, Георгиевский и Левинский и испытаете свои силы в треккинге. А затем отдохнёте в тёплом бассейне под открытым небом.
Приглашаем вас исследовать его живописные окрестности! Вы прогуляетесь по навесному мосту над Чусовой. Полюбуетесь камнями Часовой, Георгиевский и Левинский и испытаете свои силы в треккинге. А затем отдохнёте в тёплом бассейне под открытым небом.
Описание экскурсии
Уже в пути вы узнаете об истории села Слобода и услышите о природных памятниках в его окрестностях. А на месте:
- Мы прогуляемся по живописному сосновому и пихтовому лесу среди скал
- Насладимся красотой пейзажей: перед вами раскинется река Чусовая и величественные камни — Часовой, Георгиевский и Левинский
- Вы увидите и красивую Георгиевскую церковь, которая стоит прямо на скале над Чусовой
- Рядом через реку перекинут пешеходный Аннушкин мост — и мы обязательно по нему пройдём
А после прогулки мы можем отправиться в открытый подогреваемый бассейн, отдохнуть, расслабиться — и обсудить впечатления от поездки!
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на легковом автомобиле Mercedes или аналогичном автомобиле. Дорога в одну сторону занимает около 2 часов
- Пешая часть — около 12 км. Экскурсия подойдёт людям со средней физической подготовкой, любящим природу и длительные прогулки
- Рекомендуемый возраст детей — от 8 лет
- Дополнительно оплачивается посещение бассейна — 400 ₽ за час
- Сопровождать вас буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Провели экскурсии для 46 туристов
Привет! Меня зовут Наталья. Я с Урала, но большую часть времени я провожу в других странах, путешествуя. В туризме с 2017 года. Работала гидом и инструктором на сплавах, организатором туровЗадать вопрос
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