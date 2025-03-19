Село Слобода — одно из самых красивых мест Свердловской области. Приглашаем вас исследовать его живописные окрестности! Вы прогуляетесь по навесному мосту над Чусовой. Полюбуетесь камнями Часовой, Георгиевский и Левинский и испытаете свои силы в треккинге. А затем отдохнёте в тёплом бассейне под открытым небом.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Уже в пути вы узнаете об истории села Слобода и услышите о природных памятниках в его окрестностях. А на месте:

Мы прогуляемся по живописному сосновому и пихтовому лесу среди скал

Насладимся красотой пейзажей: перед вами раскинется река Чусовая и величественные камни — Часовой, Георгиевский и Левинский

Вы увидите и красивую Георгиевскую церковь, которая стоит прямо на скале над Чусовой

Рядом через реку перекинут пешеходный Аннушкин мост — и мы обязательно по нему пройдём

А после прогулки мы можем отправиться в открытый подогреваемый бассейн, отдохнуть, расслабиться — и обсудить впечатления от поездки!

Организационные детали