Светлана проводит ещё 2 экскурсии

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В поисках исчезнувшей крепости: семейная квест-экскурсия

Открыть секреты Екатеринбурга, следуя за картой по важнейшим местам города

Светлана
Светлана – Гид из Екатеринбурга
Открыть раннюю историю 📖 Екатеринбурга и весело 🥳 провести время, разгадывая тайны города — моя экскурсия-квест поможет вам достичь обеих целей.

Сверяясь с генеральным планом, вы отыщете сохранившиеся и даже исчезнувшие достопримечательности 🏛️, узнаете об уральских самоцветах и прикоснётесь к медному артефакту 19 века.

Интересно будет исследователям любого возраста!
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 800 ₽ за экскурсию

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В поисках исчезнувшей крепости: семейная квест-экскурсия
В поисках исчезнувшей крепости: семейная квест-экскурсия

Что вас ожидает

Следуем за картой!
На старте вы получите свиток с первым генеральным планом Екатеринбурга: внимательно рассмотрев его, мы выясним, откуда в городе взялась крепостная стена и куда она пропала потом. Пройдем от северной до южной границы бывшей крепости, а по пути вспомним, что такое «бастион», «полубастион», «ров» и «рогатка», где располагались «Заречный тын» и «Зелейные ворота» и что сейчас можно обнаружить на их месте. Кроме того, вы увидите:

  • дом начальника горных заводов Хребта Уральского
  • дом главного горного лесничего
  • здание Горной канцелярии
  • плотину городского пруда
  • памятник Первостроителю города
  • музей изобразительных искусств
  • и другие знаковые места Екатеринбурга.

Загадки уральского города
Шаг за шагом вам откроются интересные детали екатеринбургской истории 📖. Вы узнаете, где и когда была заложена Капсула времени и сколько осталось ждать её вскрытия. Пройдете по Минералогической аллее и услышите об уральских самоцветах. Подержите в руках медную монетку, которая была выпущена Екатеринбургским монетным двором. В парке 🌳 техники под открытым небом увидите кричный молот 1826 года. В финале квеста мы окажемся у памятника отцам-основателям города и разберемся, почему у Екатеринбурга их двое и что они держат в руках.

Организационные детали

  • В зимнее время в середине пути мы остановимся в кофейне, где можно будет посетить туалет и выпить 🍹 чаю или кофе
  • В завершение экскурсии 🧭 мы можем посетим кафе в особняке 19 века. Еда и напитки не включены в стоимость экскурсии. Средний чек — 300-400 рублей с человека.
  • По вашему желанию, можно дополнительно организовать мастер-класс по лепке калачей. Стоимость — 500 рублей с человека. Необходимо заказывать заранее (не менее, чем за 2 дня до экскурсии).
Начало и место завершения
🚩 на Октябрьской площади
В поисках исчезнувшей крепости: семейная квест-экскурсия
В поисках исчезнувшей крепости: семейная квест-экскурсия
В поисках исчезнувшей крепости: семейная квест-экскурсия
В поисках исчезнувшей крепости: семейная квест-экскурсия
В поисках исчезнувшей крепости: семейная квест-экскурсия
В поисках исчезнувшей крепости: семейная квест-экскурсия
В поисках исчезнувшей крепости: семейная квест-экскурсия
В поисках исчезнувшей крепости: семейная квест-экскурсия
В поисках исчезнувшей крепости: семейная квест-экскурсия
В поисках исчезнувшей крепости: семейная квест-экскурсия
В поисках исчезнувшей крепости: семейная квест-экскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Светлана
Светлана
Здравствуйте! Меня зовут Светлана, я живу в Екатеринбурге с рождения и нежно его люблю. С радостью делюсь любовью с горожанами и теми, кто заглянул в наш город ненадолго. Я закончила «Школу авторских маршрутов» при Уральском филиале Государственного центра современного искусства и продолжаю учиться, чтобы предлагать путешественникам еще более интересные и увлекательные маршруты. Сотрудничаю с музеем истории, изучаю застройку своего района и собираю воспоминания местных жителей.
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