Светлана проводит ещё 2 экскурсии

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В поисках исчезнувшей крепости: семейная интерактивная экскурсия (для детей 8-10 лет)

Открыть секреты Екатеринбурга, следуя за картой по важнейшим местам города
Открыть раннюю историю Екатеринбурга и весело провести время, разгадывая тайны города — моя экскурсия-квест поможет вам достичь обеих целей.

Сверяясь с генеральным планом, вы отыщете сохранившиеся и даже исчезнувшие достопримечательности, узнаете об уральских самоцветах и прикоснётесь к медному артефакту 19 века. Интересно будет исследователям любого возраста!
5
6 отзывов
В поисках исчезнувшей крепости: семейная интерактивная экскурсия (для детей 8-10 лет)
В поисках исчезнувшей крепости: семейная интерактивная экскурсия (для детей 8-10 лет)
В поисках исчезнувшей крепости: семейная интерактивная экскурсия (для детей 8-10 лет)

Описание квеста

Следуем за картой!

На старте вы получите свиток с первым генеральным планом Екатеринбурга: внимательно рассмотрев его, мы выясним, откуда в городе взялась крепостная стена и куда она пропала потом. Пройдем от северной до южной границы бывшей крепости, а по пути вспомним, что такое «бастион», «полубастион», «ров» и «рогатка», где располагались «Заречный тын» и «Зелейные ворота» и что сейчас можно обнаружить на их месте. Кроме того, вы увидите:

  • дом начальника горных заводов Хребта Уральского
  • дом купца Пшеничникова
  • здание Горной канцелярии
  • плотину Городского пруда
  • дом Севастьянова
  • и другие знаковые места Екатеринбурга.

Загадки уральского города

Шаг за шагом вам откроются интересные детали екатеринбургской истории. Вы узнаете, где и когда заложили Капсулу времени и сколько осталось ждать её вскрытия. Пройдете по Минералогической аллее и услышите об уральских самоцветах. Подержите в руках медную монетку, которая была выпущена Екатеринбургским монетным двором. В парке техники под открытым небом увидите кричный молот 1826 года. В финале квеста мы окажемся у памятника отцам-основателям города и разберемся, почему у Екатеринбурга их двое и что они держат в руках.

Организационные детали

  • Задания ориентированы на детей 8-10 лет
  • Обратите внимание, что семейный формат экскурсии подразумевает взаимодействие детей и взрослых, поэтому наличие как минимум одного взрослого в группе обязательно
  • В завершение экскурсии мы можем посетим кафе в особняке 19 века. Еда и напитки не включены в стоимость экскурсии. Средний чек — 800-1000 ₽ с чел.
  • По вашему желанию, можно дополнительно организовать мастер-класс по лепке калачей или пельменей. Стоимость — 750 ₽ с чел., но не менее 3000 ₽ за всю группу. Необходимо заказывать минимум за 2 дня до экскурсии
  • Возможно участие в прогулке профессионального фотографа. Общее фото, индивидуальные кадры, портрет, ретушь общего фото и портрета по вашему выбору. 30 минут — 3500 ₽, 15 минут — 2000 ₽

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Октябрьской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1502 туристов
Я родилась и всю жизнь живу в Екатеринбурге, который искренне люблю, и с удовольствием знакомлю с ним путешественников. Окончила «Школу авторских маршрутов» при Уральском филиале Государственного центра современного искусства, продолжаю учиться
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и разрабатывать новые интересные маршруты. Сотрудничаю с Музеем истории Екатеринбурга. Люблю не только рассказывать о городе, но и знакомить гостей с его гастрономией. Сотрудничаю с местными кафе и ресторанами, поэтому могу предложить приятные бонусы и скидки в некоторых заведениях после экскурсии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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О
Были на квэст-экскурсии "В поисках исчезнувшей крепости" вчетвером: я, супруг и двое детей 10-ти лет.
Так как были всего один день в Екатеринбурге, то хотелось экскурсию, которая бы была интересна и
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нам и детям. И данная экскурсия как раз такие требования учитывает. Взрослые получили интересную информацию о городе, а дети ещё и задания выполняли.
Наверное детям не хватило активности, потому что "квэст" ассоциируется у них с движением и т. п. Поэтому заранее объясните ребёнку, что это спокойная прогулка по городу, а не полоса препятствий)))
Но в качестве именно семейной экскурсии это отличный вариант.
Экскурсоводу Светлане большое спасибо за идею и оперативность (заявку отправили уже поздно вечером накануне). Кроме того, Светлана подстроилась под удобное нам время и даже подождала, пока ребёнок сразится в шахматной поединке, что в программу не входило)))
Данную экскурсию однозначно рекомендую семьям с детьми 9 - 12 лет.

Были на квэст-экскурсии "В поисках исчезнувшей крепости" вчетвером: я, супруг и двое детей 10-ти лет.
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Е
Экскурсию выбирала для проведения дня рождения сына. Заранее списались с экскурсоводом. Все обсудили и договорились. В назначенный день все началось вовремя. Получили свиток с первым генеральным планом Екатеринбурга и начался
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наш квест. Дети 8 лет слушали как могли. Светлана спокойно рассказывала и могла удерживать внимание детей и взрослых. Много узнали и про архитектуру зданий, про знаменитых людей, которые жили в городе. Про историю развития зданий. В завершение бал матер класс по выпечке калачей, что было самым запоминающимся у всех.

Время провели интересно. И взрослые много узнали и дети теперь знают чуть больше про родной город. Очень понравилось Гуляли долго, с погодой повезло. Спасибо Светлане за прекрасную карту и интересные задания. Ребенок хочет повесить карту на стену. И еще в конце в подарок получили книги с рассказом "каменный цветок" и "огневушка поскакушка". Когда их читали понравилось, что обороты и речь как говорили в старину.

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О
Нам экскурсия очень понравилась!!! Спасибо Светлане за интереснейший квест! 🔥

Было много занимательных заданий, вопросов, интересных фактов об известных местах в городе! По итогу экскурсии у нас осталась «древняя» карта Екатеринбурга,
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чудесные фото и вкусный чай с земляникой! 🎉👍

Мы заказывали ещё мастер-класс по изготовлению калачей, семья в восторге и выпечка получалась ароматная, сдобная! 😋

Очень рекомендую, если хочется и время интересно провести, и запоминающиеся впечатления! 🤗

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Надежда
Побывали на данной экскурсии - квесте вместе с 15-летней дочерью и остались очень довольны. Маршрут продуман и составлен оптимальным образом, с учетом конечной цели квеста - обойти несохранившуюся крепость Екатеринбурга
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и выполнить все задания. Нам. была выдана очень красивая персональная карта, которая осталась у нас как приятное напоминание об этой экскурсии. Задания были интересные и непростые, особенно для мой дочки-подростка и требовали азов познания в области истории и архитектуры. В целом квест проходил очень легко и весело, по пути осматривали необычные и красивые арт объекты города. Светлана отвечала на все наши вопросы и рекомендовала к посещению много интересных мест. По нашей просьбе Светлана сделала несколько наших совместных фото в интересных локациях. Лично мне очень понравилась дружелюбная, позитивная и открытая манера общения Светланы и преподнесения ею информации об истории развития города. Сразу видно опытного профессионального гида, который не только "знает материал", но и умеет легко и непринужденно преподнести его и при этом не перегрузить информацией. Могу с уверенностью порекомендовать эту экскурсию к посещению!

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Татьяна
Светлана отличный экскурсовод! Грамотно подключала к процессу участников всех возрастов, уверенно удерживала внимание. На все вопросы ответила, даже мини-призы вручила) Сама экскурсия очень интересная! Соотношение исторической информации и интерактива оптимальное. Светлане большое спасибо!
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Юрий
Отличная экскурсия, интересный материал, профессиональная подача.
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