Светлана проводит ещё 2 экскурсии

Следуем за картой! На старте вы получите свиток с первым генеральным планом Екатеринбурга: внимательно рассмотрев его, мы выясним, откуда в городе взялась крепостная стена и куда она пропала потом. Пройдем от северной до южной границы бывшей крепости, а по пути вспомним, что такое «бастион», «полубастион», «ров» и «рогатка», где располагались «Заречный тын» и «Зелейные ворота» и что сейчас можно обнаружить на их месте. Кроме того, вы увидите:
дом начальника горных заводов Хребта Уральского
дом главного горного лесничего
здание Горной канцелярии
плотину городского пруда
памятник Первостроителю города
музей изобразительных искусств
и другие знаковые места Екатеринбурга.
Загадки уральского города Шаг за шагом вам откроются интересные детали екатеринбургской истории 📖. Вы узнаете, где и когда была заложена Капсула времени и сколько осталось ждать её вскрытия. Пройдете по Минералогической аллее и услышите об уральских самоцветах. Подержите в руках медную монетку, которая была выпущена Екатеринбургским монетным двором. В парке 🌳 техники под открытым небом увидите кричный молот 1826 года. В финале квеста мы окажемся у памятника отцам-основателям города и разберемся, почему у Екатеринбурга их двое и что они держат в руках.
Организационные детали
В зимнее время в середине пути мы остановимся в кофейне, где можно будет посетить туалет и выпить 🍹 чаю или кофе
В завершение экскурсии 🧭 мы можем посетим кафе в особняке 19 века. Еда и напитки не включены в стоимость экскурсии. Средний чек — 300-400 рублей с человека.
По вашему желанию, можно дополнительно организовать мастер-класс по лепке калачей. Стоимость — 500 рублей с человека. Необходимо заказывать заранее (не менее, чем за 2 дня до экскурсии).
Начало и место завершения
🚩 на Октябрьской площади
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте! Меня зовут Светлана, я живу в Екатеринбурге с рождения и нежно его люблю. С радостью делюсь любовью с горожанами и теми, кто заглянул в наш город ненадолго. Я закончила «Школу авторских маршрутов» при Уральском филиале Государственного центра современного искусства и продолжаю учиться, чтобы предлагать путешественникам еще более интересные и увлекательные маршруты. Сотрудничаю с музеем истории, изучаю застройку своего района и собираю воспоминания местных жителей.