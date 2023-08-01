Светлана проводит ещё 2 экскурсии

Открыть раннюю историю Екатеринбурга и весело провести время, разгадывая тайны города — моя экскурсия-квест поможет вам достичь обеих целей. Сверяясь с генеральным планом, вы отыщете сохранившиеся и даже исчезнувшие достопримечательности, узнаете об уральских самоцветах и прикоснётесь к медному артефакту 19 века. Интересно будет исследователям любого возраста!

Описание квеста

Следуем за картой!

На старте вы получите свиток с первым генеральным планом Екатеринбурга: внимательно рассмотрев его, мы выясним, откуда в городе взялась крепостная стена и куда она пропала потом. Пройдем от северной до южной границы бывшей крепости, а по пути вспомним, что такое «бастион», «полубастион», «ров» и «рогатка», где располагались «Заречный тын» и «Зелейные ворота» и что сейчас можно обнаружить на их месте. Кроме того, вы увидите:

дом начальника горных заводов Хребта Уральского

дом купца Пшеничникова

здание Горной канцелярии

плотину Городского пруда

дом Севастьянова

и другие знаковые места Екатеринбурга.

Загадки уральского города

Шаг за шагом вам откроются интересные детали екатеринбургской истории. Вы узнаете, где и когда заложили Капсулу времени и сколько осталось ждать её вскрытия. Пройдете по Минералогической аллее и услышите об уральских самоцветах. Подержите в руках медную монетку, которая была выпущена Екатеринбургским монетным двором. В парке техники под открытым небом увидите кричный молот 1826 года. В финале квеста мы окажемся у памятника отцам-основателям города и разберемся, почему у Екатеринбурга их двое и что они держат в руках.

Организационные детали