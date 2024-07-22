Необычная групповая пешая экскурсия по Екатеринбургу «Удивительное рядом»

Планируете посетить Екатеринбург и хотите провести день познавательно и интересно в этом городе? Мы предлагаем вам необычную пешую обзорную экскурсию, которая позволит вам ощутить атмосферу истории и современности одновременно. Давайте начнем наше путешествие!
Необычная групповая пешая экскурсия по Екатеринбургу «Удивительное рядом»
Необычная групповая пешая экскурсия по Екатеринбургу «Удивительное рядом»
Необычная групповая пешая экскурсия по Екатеринбургу «Удивительное рядом»
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Приглашаем вас на захватывающую пешую обзорную экскурсию по Екатеринбургу! Она поможет вам не только почувствовать дух истории и современности этого замечательного города, но и провести увлекательный день, исследуя его достопримечательности. Мы начнем наше путешествие в сквере у Цирка, затем посетим Дендрологический парк, рассмотрим арт-объект «Клавиатура» на набережной и доходный дом купца Чувильдина. Прогуляемся мимо здания Фостера, Штаб-квартиры «Русской медной компании», и арт-объектов фестиваля «Стенография» на набережной. Увидим арт-объект «Старик чистит яблоко», здание художественного училища им. Шадра, Центральную гостиницу и памятник «Человеку-невидимке». Благодаря пешим прогулкам по городу, вы сможете познакомиться с разнообразными историческими достопримечательностями и ощутить неповторимый дух Екатеринбурга. Не упустите возможность окунуться в удивительный мир этого города и исследовать его уникальную историю! Важная информация:
Экскурсия пешеходная — надевайте, пожалуйста, удобную одежду и обувь по погоде.

Ежедневно в 12:00 и в 15:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Сквер у Цирка (8 Марта, 43)
  • Дендрологический парк
  • Арт-объект «Клавиатура» (набережная)
  • Доходный дом купца Чувильдина (с набережной)
  • Здание Фостера, Штаб-квартира «Русской медной компании» (набережная)
  • Арт-объект фестиваля «Стенография» на набережной
  • Арт-объект «Старик чистит яблоко» (ул. Малышева, 56А)
  • Здание художественного училища им. Шадра (ул. Малышева)
  • Центральная гостиница
  • Памятник «Человеку-невидимке» (Библиотека им. Белинского)
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Транспорт
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сквер у Цирка, ул. 8 Марта, 43
Завершение: Ул. Белинского
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:00 и в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Проходит ежедневно в 12:00 и в 15:00. При наборе группы от 3-х человек
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Екатеринбурга

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