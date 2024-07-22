Планируете посетить Екатеринбург и хотите провести день познавательно и интересно в этом городе? Мы предлагаем вам необычную пешую обзорную экскурсию, которая позволит вам ощутить атмосферу истории и современности одновременно. Давайте начнем наше путешествие!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Приглашаем вас на захватывающую пешую обзорную экскурсию по Екатеринбургу! Она поможет вам не только почувствовать дух истории и современности этого замечательного города, но и провести увлекательный день, исследуя его достопримечательности. Мы начнем наше путешествие в сквере у Цирка, затем посетим Дендрологический парк, рассмотрим арт-объект «Клавиатура» на набережной и доходный дом купца Чувильдина. Прогуляемся мимо здания Фостера, Штаб-квартиры «Русской медной компании», и арт-объектов фестиваля «Стенография» на набережной. Увидим арт-объект «Старик чистит яблоко», здание художественного училища им. Шадра, Центральную гостиницу и памятник «Человеку-невидимке». Благодаря пешим прогулкам по городу, вы сможете познакомиться с разнообразными историческими достопримечательностями и ощутить неповторимый дух Екатеринбурга. Не упустите возможность окунуться в удивительный мир этого города и исследовать его уникальную историю! Важная информация:
Экскурсия пешеходная — надевайте, пожалуйста, удобную одежду и обувь по погоде.
Ежедневно в 12:00 и в 15:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сквер у Цирка (8 Марта, 43)
- Дендрологический парк
- Арт-объект «Клавиатура» (набережная)
- Доходный дом купца Чувильдина (с набережной)
- Здание Фостера, Штаб-квартира «Русской медной компании» (набережная)
- Арт-объект фестиваля «Стенография» на набережной
- Арт-объект «Старик чистит яблоко» (ул. Малышева, 56А)
- Здание художественного училища им. Шадра (ул. Малышева)
- Центральная гостиница
- Памятник «Человеку-невидимке» (Библиотека им. Белинского)
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспорт
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сквер у Цирка, ул. 8 Марта, 43
Завершение: Ул. Белинского
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:00 и в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Проходит ежедневно в 12:00 и в 15:00. При наборе группы от 3-х человек
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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