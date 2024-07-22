Приглашаем вас на захватывающую пешую обзорную экскурсию по Екатеринбургу! Она поможет вам не только почувствовать дух истории и современности этого замечательного города, но и провести увлекательный день, исследуя его достопримечательности. Мы начнем наше путешествие в сквере у Цирка, затем посетим Дендрологический парк, рассмотрим арт-объект «Клавиатура» на набережной и доходный дом купца Чувильдина. Прогуляемся мимо здания Фостера, Штаб-квартиры «Русской медной компании», и арт-объектов фестиваля «Стенография» на набережной. Увидим арт-объект «Старик чистит яблоко», здание художественного училища им. Шадра, Центральную гостиницу и памятник «Человеку-невидимке». Благодаря пешим прогулкам по городу, вы сможете познакомиться с разнообразными историческими достопримечательностями и ощутить неповторимый дух Екатеринбурга. Не упустите возможность окунуться в удивительный мир этого города и исследовать его уникальную историю! Важная информация:

Экскурсия пешеходная — надевайте, пожалуйста, удобную одежду и обувь по погоде.