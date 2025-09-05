Индивидуальная
до 4 чел.
Сердце Урала: озеро Тальков Камень и Сысерть
Уникальная экскурсия по Уралу: откройте для себя озеро Тальков Камень и исторический город Сысерть с его удивительными видами и культурой
5 сен в 09:00
15 сен в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Групповая экскурсия по мастерской стекла
Погрузитесь в мир стеклодувного искусства, наблюдая за работой мастеров и создавая свои уникальные изделия. Экскурсия в Екатеринбурге ждёт вас
Начало: На проходной завода ФРТИ
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 12:00
3 сен в 12:00
4 сен в 12:00
1100 ₽ за человека
