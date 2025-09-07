читать дальше

группу из пятерых человек по центральным улицам города, было впечатление, что о каждом доме ему есть много чего поведать. Великолепно рассказал об особенностях городской архитектуры, об истории города, при этом избегая перегрузки информацией. Съездили к знаку "Европа/Азия". Ну и, разумеется, не меньше половины экскурсии было связано с темой последних дней Романовых - Артему удалось рассказать обо всех этих событиях интересно, взвешенно и с позиции историка, с органичным вплетением в канву рассказа истории города, его известных людей и городских локаций. В итоге шесть часов пролетели как несколько минут, никакой усталости - кроме здорового чувства голода - когда вышли из машины. Если случится побывать в городе вновь, не отказались бы попасть на какую - нибудь еще экскурсию с Артемом.