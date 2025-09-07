Самое важное о столице Урала в сопровождении профессионального экскурсовода на комфортабельном минивэне.
Листаем страницы трех столетий жизни Екатеринбурга, пересекаем границу Европы и Азии и посещаем Храм на Крови и Ганину Яму.
Описание экскурсии
Если у вас в запасе немного дней на обзор Екатеринбурга, эта экскурсия для вас! Вы увидите все самое важное в столице Урала за несколько часов! В программе:
- История завода-крепости, что дал жизнь городу в 1723 году;
- Екатеринбург купеческий, золотая лихорадка, купцы и дельцы старого города, старообрядцы и благотворительность. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых, дом Севастьянова, первый театр, «катер» и «бург», дом генерала Глинки;
- 1918 год. Гибель Царской семьи. Посещение Храма-на-Крови на месте дома инженера Ипатьева, монастыря на Ганиной Яме. Вы узнаете о расследовании длинною в век от гида, более 15 лет глубоко изучающего эту тему;
- XX век — Столица русского конструктивизма, Уралмаш, город Трудовой Славы в ВОВ, советский Свердловск;
- Век XXI – квартал Екатеринбург Сити, Екатеринбург Арена, дом «Ананас», и другая современная архитектура;
- Екатеринбург в лицах: Чехов и Менделеев, Жуковский и принц Александр, Маяковский и Николай II, Айседора Дункан и Суриков, Бажов и Жуков, Ельцин и Александр I, Мамин Сибиряк и многие другие знаменитости;
- Град на сплетении вер и дорог. Мы отправимся на границу Европы и Азии. Разберем в чем уникальность местоположения Екатеринбурга. Как «окно в Азию» превратилось в город в двух частях света. А если вы хотите большего, мы можем увеличить время экскурсии, и более детально раскрыть интересующую вас тему.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм на Крови
- Ганина Яма
- Знак на границе Европы и Азии
- Екатеринбург Сити
- Набережная городского пруда
- Плотинка
- Екатеринбург Арена
- Оперный театр
- Площадь 1905 года
- Дом Севастьянова
- Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
- Литературный квартал
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер на минивэне.
Что не входит в цену
- Пожертвование в храме (100 руб. с чел.)
- Пожертвование в монастыре 250 (руб. с чел.)
- Трансфер в аэропорт или пригород.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
П
Павел
7 сен 2025
К
Константин
28 июл 2025
Побывали на замечательной экскурсии с Артемом. Исходно были небольшие опасения заскучать за шесть часов, но до этого было ой как далеко. Мы впервые в Екатеринбурге, Артем провез на минивене нашу
