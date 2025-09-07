Мои заказы

Самое важное о столице Урала в сопровождении профессионального экскурсовода на комфортабельном минивэне.

Листаем страницы трех столетий жизни Екатеринбурга, пересекаем границу Европы и Азии и посещаем Храм на Крови и Ганину Яму.
Описание экскурсии

Если у вас в запасе немного дней на обзор Екатеринбурга, эта экскурсия для вас! Вы увидите все самое важное в столице Урала за несколько часов! В программе:

  • История завода-крепости, что дал жизнь городу в 1723 году;
  • Екатеринбург купеческий, золотая лихорадка, купцы и дельцы старого города, старообрядцы и благотворительность. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых, дом Севастьянова, первый театр, «катер» и «бург», дом генерала Глинки;
  • 1918 год. Гибель Царской семьи. Посещение Храма-на-Крови на месте дома инженера Ипатьева, монастыря на Ганиной Яме. Вы узнаете о расследовании длинною в век от гида, более 15 лет глубоко изучающего эту тему;
  • XX век — Столица русского конструктивизма, Уралмаш, город Трудовой Славы в ВОВ, советский Свердловск;
  • Век XXI – квартал Екатеринбург Сити, Екатеринбург Арена, дом «Ананас», и другая современная архитектура;
  • Екатеринбург в лицах: Чехов и Менделеев, Жуковский и принц Александр, Маяковский и Николай II, Айседора Дункан и Суриков, Бажов и Жуков, Ельцин и Александр I, Мамин Сибиряк и многие другие знаменитости;
  • Град на сплетении вер и дорог. Мы отправимся на границу Европы и Азии. Разберем в чем уникальность местоположения Екатеринбурга. Как «окно в Азию» превратилось в город в двух частях света. А если вы хотите большего, мы можем увеличить время экскурсии, и более детально раскрыть интересующую вас тему.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Храм на Крови
  • Ганина Яма
  • Знак на границе Европы и Азии
  • Екатеринбург Сити
  • Набережная городского пруда
  • Плотинка
  • Екатеринбург Арена
  • Оперный театр
  • Площадь 1905 года
  • Дом Севастьянова
  • Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  • Литературный квартал
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер на минивэне.
Что не входит в цену
  • Пожертвование в храме (100 руб. с чел.)
  • Пожертвование в монастыре 250 (руб. с чел.)
  • Трансфер в аэропорт или пригород.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

П
Павел
7 сен 2025
К
Константин
28 июл 2025
Побывали на замечательной экскурсии с Артемом. Исходно были небольшие опасения заскучать за шесть часов, но до этого было ой как далеко. Мы впервые в Екатеринбурге, Артем провез на минивене нашу
читать дальше

группу из пятерых человек по центральным улицам города, было впечатление, что о каждом доме ему есть много чего поведать. Великолепно рассказал об особенностях городской архитектуры, об истории города, при этом избегая перегрузки информацией. Съездили к знаку "Европа/Азия". Ну и, разумеется, не меньше половины экскурсии было связано с темой последних дней Романовых - Артему удалось рассказать обо всех этих событиях интересно, взвешенно и с позиции историка, с органичным вплетением в канву рассказа истории города, его известных людей и городских локаций. В итоге шесть часов пролетели как несколько минут, никакой усталости - кроме здорового чувства голода - когда вышли из машины. Если случится побывать в городе вновь, не отказались бы попасть на какую - нибудь еще экскурсию с Артемом.

Входит в следующие категории Екатеринбурга

