Екатеринбург Арена – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге, цены от 390 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Обзорная аудиоэкскурсия по Екатеринбургу с посещением границы Европы и Азии
Пешая
4 часа
2 отзыва
Аудиогид
Обзорная аудиоэкскурсия по Екатеринбургу с посещением границы Европы и Азии
Начало: ул. Горького, 4в, Екатеринбург
Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
390 ₽ за человека
Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
Пешая
2 часа
627 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
Начало: Площадь 1905 года, у памятника Ленину
Расписание: Ежедневно, по набору группы
Сегодня в 15:00
30 мар в 15:00
900 ₽ за человека
Индивидуальная обзорная экскурсия по Екатеринбургу
Пешая
2 часа
150 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Екатеринбургу
Начало: Проспект Ленина, д. 28 (Исторический сквер)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
30 мар в 10:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Альфия
    22 марта 2025
    Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
    Всё понравилось
  • О
    Ольга
    7 января 2025
    Индивидуальная обзорная экскурсия по Екатеринбургу
    Экскурсовод просто восхитительный! За два часа она смогла рассказать столько много и так интересно. Мы никак не могли расстаться, все
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    слушали и слушали. На вопросы все получили ответы в полном объёме. Видно, что человек очень любит свой город и хочет максимально рассказать об этом туристам. Рекомендую однозначно! Даже порекомендовали какие сувениры и гостиницы купить в подарок друзьям. Спасибо большое!

  • О
    Олег
    11 августа 2023
    Пешеходная обзорная экскурсия по Екатеринбургу
    Прекрасная и интересная экскурсия по основным историческим местам центральной части уральской столицы. Три часа пешей экскурсии прошли для нас как то незаметно. Выражаем огромную благодарность Наталье и Тамаре Валентиновне. Однозначно рекомендуем данную экскурсию всем гостям этого гостеприимного города.
  • К
    Ксения
    9 июля 2023
    Пешеходная обзорная экскурсия по Екатеринбургу
    Очень понравилась экскурсия, время пролетело незаметно,гид на высшем уровне

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Екатеринбург Арена»

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  2. Самое главное
  3. Дом Севастьянова
  4. Храм на Крови
  5. Набережная
  6. Ганина яма
  7. Ельцин Центр
  8. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
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Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в марте 2025
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Екатеринбург Арена" можно забронировать 3 экскурсии от 390 до 4000. Туристы уже оставили гидам 779 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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