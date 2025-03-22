Аудиогид
Обзорная аудиоэкскурсия по Екатеринбургу с посещением границы Европы и Азии
Начало: ул. Горького, 4в, Екатеринбург
Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
390 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
Начало: Площадь 1905 года, у памятника Ленину
Расписание: Ежедневно, по набору группы
Сегодня в 15:00
30 мар в 15:00
900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Екатеринбургу
Начало: Проспект Ленина, д. 28 (Исторический сквер)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
30 мар в 10:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААльфия22 марта 2025Всё понравилось
- ООльга7 января 2025Экскурсовод просто восхитительный! За два часа она смогла рассказать столько много и так интересно. Мы никак не могли расстаться, все
- ООлег11 августа 2023Пешеходная обзорная экскурсия по ЕкатеринбургуПрекрасная и интересная экскурсия по основным историческим местам центральной части уральской столицы. Три часа пешей экскурсии прошли для нас как то незаметно. Выражаем огромную благодарность Наталье и Тамаре Валентиновне. Однозначно рекомендуем данную экскурсию всем гостям этого гостеприимного города.
- ККсения9 июля 2023Пешеходная обзорная экскурсия по ЕкатеринбургуОчень понравилась экскурсия, время пролетело незаметно,гид на высшем уровне
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Екатеринбург Арена»
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