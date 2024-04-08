Мои заказы

Экскурсия «Екатеринбург - история и современность» на транспорте туристов

Экскурсия по Екатеринбургу: знакомство с историческими местами и современностью
5
5 отзывов
Экскурсия «Екатеринбург - история и современность» на транспорте туристов
Экскурсия «Екатеринбург - история и современность» на транспорте туристов
Экскурсия «Екатеринбург - история и современность» на транспорте туристов

Описание экскурсии

Обзорная экскурсия по Екатеринбургу

Приглашаем вас на увлекательную обзорную экскурсию по Екатеринбургу на транспорте, где вы сможете познакомиться с самыми значимыми достопримечательностями этого удивительного города.

Плотинка

Наша экскурсия начнётся с посещения Плотинки, которая перекрывает реку Исеть. Эта историческая конструкция была возведена ещё в эпоху Петра I и изначально была деревянной. Со временем перед Плотинкой образовался пруд, а рядом был установлен памятник основателям Екатеринбурга – Татищеву и де Генину.

Проспект Ленина

Затем мы поднимемся на главный проспект города – проспект Ленина. Здесь вы сможете увидеть:

  • Дворец Молодежи,
  • Театр оперы и балета,
  • Свердловский краеведческий музей.

Одной из наиболее ярких достопримечательностей проспекта является исторический Дом Севастьянова, построенный в 1866 году в эффектном эклектичном стиле.

Литературный квартал

В ходе нашей прогулки мы также посетим Литературный квартал, который посвящён литературной жизни города конца XIX века, и он несомненно увлечёт вас своими историями.

Храм-на-Крови

Не упустите возможность увидеть захватывающий двухъярусный Храм-на-Крови, возведённый на месте трагической гибели царской семьи.

Набережная Екатеринбурга

Наше знакомство с Екатеринбургом продолжится на набережной города. Здесь вы сможете насладиться видами:

  • Современного делового квартала Екатеринбург-Сити,
  • Известного Ельцин-центра, открытого в 2015 году.

Важная информация

Для бронирования экскурсий в праздничные дни мы рекомендуем внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8. Это обеспечит вам место на экскурсии и сделает ваше путешествие по Екатеринбургу незабываемым!

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Плотинке
  • Памятник Татищеву и де Генину
  • Проспекту Ленина
  • Дворец Молодежи
  • Театр оперы и балета
  • Свердловский краеведческий музей
  • Дом Севастьянова
  • Литературный квартале
  • Храму-на-Крови
  • Набережной
  • Квартал Екатеринбург-Сити
  • Ельцин-центр
Что включено
  • Экскурсия по городу
Что не входит в цену
  • Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
  • Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Ю
Прекрасная экскурсия, много нового рассказали, огромное спасибо!!!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Приятная, общительная, знающая и любящая свой город.
Рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
К
Вам был полезен этот отзыв?
К
Вам был полезен этот отзыв?
С
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Екатеринбурга

Похожие экскурсии на «Экскурсия «Екатеринбург - история и современность» на транспорте туристов»

Екатеринбург - Свердловск - Екатеринбург
Пешая
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Екатеринбург - Свердловск - Екатеринбург
Откройте для себя историю Екатеринбурга через его архитектуру и знаковые места. Прогулка по эпохам города, от старинных усадеб до небоскрёбов
Начало: В районе метро Площадь 1905 года
13 авг в 10:00
14 авг в 10:00
от 7000 ₽ за всё до 10 чел.
Мистический Екатеринбург
Пешая
1.5 часа
22 отзыва
Групповая
Мистический Екатеринбург
Познакомиться с мрачной и таинственной сторона города
Начало: На пересечении ул. Горького и Куйбышева
15 авг в 18:00
22 авг в 18:00
780 ₽ за человека
ДНК Екатеринбурга
Пешая
2.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
ДНК Екатеринбурга
Познакомьтесь с историей и современностью Екатеринбурга. Прогулка по городу с историком откроет вам его архитектурные и культурные тайны
Начало: БЦ Высоцкий
Завтра в 18:30
11 авг в 18:00
от 8000 ₽ за всё до 5 чел.
С Екатеринбургом на «ты»
Пешая
2 часа
151 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
С Екатеринбургом на «ты»
Приглашаем на увлекательное путешествие по Екатеринбургу. Откройте для себя историю и культуру города в непринужденной обстановке
Начало: У торгового центра Пассаж
17 авг в 13:00
18 авг в 13:00
от 4200 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Екатеринбурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Екатеринбурге
8500 ₽ за экскурсию