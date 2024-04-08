Экскурсия «Екатеринбург - история и современность» на транспорте туристов

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Обзорная экскурсия по Екатеринбургу

Приглашаем вас на увлекательную обзорную экскурсию по Екатеринбургу на транспорте, где вы сможете познакомиться с самыми значимыми достопримечательностями этого удивительного города.

Плотинка

Наша экскурсия начнётся с посещения Плотинки, которая перекрывает реку Исеть. Эта историческая конструкция была возведена ещё в эпоху Петра I и изначально была деревянной. Со временем перед Плотинкой образовался пруд, а рядом был установлен памятник основателям Екатеринбурга – Татищеву и де Генину.

Проспект Ленина

Затем мы поднимемся на главный проспект города – проспект Ленина. Здесь вы сможете увидеть:

Дворец Молодежи,

Театр оперы и балета,

Свердловский краеведческий музей.

Одной из наиболее ярких достопримечательностей проспекта является исторический Дом Севастьянова, построенный в 1866 году в эффектном эклектичном стиле.

Литературный квартал

В ходе нашей прогулки мы также посетим Литературный квартал, который посвящён литературной жизни города конца XIX века, и он несомненно увлечёт вас своими историями.

Храм-на-Крови

Не упустите возможность увидеть захватывающий двухъярусный Храм-на-Крови, возведённый на месте трагической гибели царской семьи.

Набережная Екатеринбурга

Наше знакомство с Екатеринбургом продолжится на набережной города. Здесь вы сможете насладиться видами:

Современного делового квартала Екатеринбург-Сити,

Известного Ельцин-центра, открытого в 2015 году.

Важная информация

Для бронирования экскурсий в праздничные дни мы рекомендуем внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8. Это обеспечит вам место на экскурсии и сделает ваше путешествие по Екатеринбургу незабываемым!