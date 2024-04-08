Экскурсия «Екатеринбург - история и современность» на транспорте туристов

Приглашаем вас на увлекательную обзорную экскурсию по Екатеринбургу на транспорте, где вы сможете познакомиться с самыми значимыми достопримечательностями этого удивительного города.
Плотинка
Наша экскурсия начнётся с посещения Плотинки, которая перекрывает реку Исеть. Эта историческая конструкция была возведена ещё в эпоху Петра I и изначально была деревянной. Со временем перед Плотинкой образовался пруд, а рядом был установлен памятник основателям Екатеринбурга – Татищеву и де Генину.
Проспект Ленина
Затем мы поднимемся на главный проспект города – проспект Ленина. Здесь вы сможете увидеть:
Дворец Молодежи,
Театр оперы и балета,
Свердловский краеведческий музей.
Одной из наиболее ярких достопримечательностей проспекта является исторический Дом Севастьянова, построенный в 1866 году в эффектном эклектичном стиле.
Литературный квартал
В ходе нашей прогулки мы также посетим Литературный квартал, который посвящён литературной жизни города конца XIX века, и он несомненно увлечёт вас своими историями.
Храм-на-Крови
Не упустите возможность увидеть захватывающий двухъярусный Храм-на-Крови, возведённый на месте трагической гибели царской семьи.
Набережная Екатеринбурга
Наше знакомство с Екатеринбургом продолжится на набережной города. Здесь вы сможете насладиться видами:
Современного делового квартала Екатеринбург-Сити,
Известного Ельцин-центра, открытого в 2015 году.
Важная информация
Для бронирования экскурсий в праздничные дни мы рекомендуем внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8. Это обеспечит вам место на экскурсии и сделает ваше путешествие по Екатеринбургу незабываемым!
Ежедневно
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Плотинке
Памятник Татищеву и де Генину
Проспекту Ленина
Дворец Молодежи
Театр оперы и балета
Свердловский краеведческий музей
Дом Севастьянова
Литературный квартале
Храму-на-Крови
Набережной
Квартал Екатеринбург-Сити
Ельцин-центр
Что включено
Экскурсия по городу
Что не входит в цену
Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ю
Юрий
Прекрасная экскурсия, много нового рассказали, огромное спасибо!!!
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В
Владимир
Приятная, общительная, знающая и любящая свой город. Рекомендую.
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К
Кривоногова
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К
Кривоногова
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С
Светлана
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