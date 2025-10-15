Интерактивная обзорная экскурсия «Собери коллекцию» в Екатеринбурге - это увлекательное семейное путешествие, подходящее как для детей, так и для взрослых. Юные участники смогут принять участие в квесте, выполняя задания и
5 причин купить эту экскурсию
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🏛️ Знакомство с архитектурой
- 🗺️ Интересный квест для детей
- 🎁 Памятные подарки
- 📚 Рекомендации для взрослых
Что можно увидеть
- Храм на Крови
- Набережная и Плотинка
- Исторический сквер
- Литературный квартал
- Дом Севастьянова
- Дом-Ананас
- Дом-корабль
- Гранитная карта города
- Поющий камень
- Ельцин-центр
Описание экскурсии
Мы пройдём по центру Екатеринбурга — города, в котором переплелись эпохи, стили и судьбы. Вас ждёт знакомство с архитектурой 19-21 веков и историями, которые прячутся за фасадами.
Маршрут охватывает знаковые места города:
- Храм на Крови — место расстрела царской семьи
- Набережная и Плотинка — сердце старого Екатеринбурга
- Исторический сквер
- Литературный квартал — уголок прошлого с уютными усадьбами
- Дом Севастьянова и дом-Ананас — архитектурные фантазии на уральский лад
- Дом-корабль и гранитная карта города — образы и метафоры в камне
- «Поющий камень» — уральская магия звука
- «Ельцин-центр» — финальная точка маршрута, где вы увидите автомобили первого президента и подарки от мировых лидеров
Вы узнаете:
- Где в центре города нашли золото и что из этого вышло
- Зачем в каждом уральском городе строили плотину
- Как водонапорная башня оказалась в самом центре
- Что делает минералогическую коллекцию под открытым небом уникальной
- Почему родонитовая глыба стала символом сердца Екатеринбурга
Что останется с вами после экскурсии
- Коллекция воспоминаний, фотографий и городских открытий
- Новые знания о Екатеринбурге — для детей в виде игры, для взрослых — с глубиной и контекстом
- Идеи, куда отправиться в следующий раз
Организационные детали
- Протяжённость маршрута 2,5 км, пожалуйста, наденьте удобную обувь
- Значительная часть экскурсии проходит по набережной — у воды всегда ветрено
- Для посещения храма возьмите платки (в храме можно воспользоваться общими платками и юбками)
- Дополнительные расходы не предусмотрены
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1200 ₽
|Дети 8-16 лет
|800 ₽
|Дети до 7 лет
|400 ₽
|Пенсионеры
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Пролетарской улице
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 3308 туристов
Меня зовут Татьяна. Я увлекаюсь краеведением много лет, экскурсии провожу с 2015 года. Екатеринбург — неисчерпаемая кладовая для разработки тематических маршрутов. Я расскажу о нем так, что вы захотите возвращаться сюда вновь и вновь. И каждый раз узнавать город с другой, еще неизведанной стороны.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
15 окт 2025
Очень благодарна Татьяне за проведенную экскурсию!
М
Марина
5 сен 2025
Спасибо большое Татьяне за интересную и познавательную экскурсию.
С
Светлана
4 июн 2025
Благодарю Татьяну за чудесную экскурсию! Очень рада, что мне удалось попасть на неё для первого знакомства с городом. Ритм был неспешным, получалось одновременно и слушать гида, и визуально оценивать объекты.
Е
Екатерина
29 мая 2025
Большое спасибо за увлекательное путешествие по истории и достопримечательностям Екатеринбурга, а также за дополнительные материалы для самостоятельного знакомства с городом!
Никита
25 мая 2025
Замечательная экскурсия! Благодарю Татьяну. Моему сыну очень понравился интерактив в виде буклета с достопримечательностями Екатеринбурга, легко вспомнить пройденный материал, спустя время. Рекомендую этот формат экскурсии, если вы путешествуете с детьми. Успехов!
У
Ульяна
20 мая 2025
Отличная экскурсия! Интересная, познавательная и динамичная. В сравнении с другими экскурсиями могу выделить, что особенно удачным является внедрение квеста - легче запоминать и ориентироваться в достопримечательностях даже после окончания экскурсии
А
Анастасия
13 мая 2025
Шикарная экскурсия! Понравилось и мне, и ребенку! Если вы хотите сами узнать историю города и посвятить в нее детей - это идеальный вариант. Ребенку выдали лист с достопримечательностями города для выполнения интерактивного задания. В общем, мы в полном восторге! Экскурсовода очень приятно слушать, рекомендуем 👍🏼
