Интерактивная обзорная экскурсия «Собери коллекцию»

Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга, открывая архитектурные шедевры и исторические тайны. Семейный квест и памятные подарки ждут вас
Интерактивная обзорная экскурсия «Собери коллекцию» в Екатеринбурге - это увлекательное семейное путешествие, подходящее как для детей, так и для взрослых. Юные участники смогут принять участие в квесте, выполняя задания и
исследуя городские объекты. Взрослым будут предоставлены рекомендации для самостоятельного изучения города.

Маршрут включает знаковые места Екатеринбурга: Храм на Крови, Набережную и Плотинку, Литературный квартал, Дом Севастьянова и другие. По окончании экскурсии останутся памятные подарки и идеи для будущих визитов

5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🏛️ Знакомство с архитектурой
  • 🗺️ Интересный квест для детей
  • 🎁 Памятные подарки
  • 📚 Рекомендации для взрослых
Интерактивная обзорная экскурсия «Собери коллекцию»
Интерактивная обзорная экскурсия «Собери коллекцию»© Татьяна
Интерактивная обзорная экскурсия «Собери коллекцию»© Татьяна
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя14
ноя15
ноя18
ноя19
ноя20
ноя
Время начала: 13:00

Что можно увидеть

  • Храм на Крови
  • Набережная и Плотинка
  • Исторический сквер
  • Литературный квартал
  • Дом Севастьянова
  • Дом-Ананас
  • Дом-корабль
  • Гранитная карта города
  • Поющий камень
  • Ельцин-центр

Описание экскурсии

Мы пройдём по центру Екатеринбурга — города, в котором переплелись эпохи, стили и судьбы. Вас ждёт знакомство с архитектурой 19-21 веков и историями, которые прячутся за фасадами.

Маршрут охватывает знаковые места города:

  • Храм на Крови — место расстрела царской семьи
  • Набережная и Плотинка — сердце старого Екатеринбурга
  • Исторический сквер
  • Литературный квартал — уголок прошлого с уютными усадьбами
  • Дом Севастьянова и дом-Ананас — архитектурные фантазии на уральский лад
  • Дом-корабль и гранитная карта города — образы и метафоры в камне
  • «Поющий камень» — уральская магия звука
  • «Ельцин-центр» — финальная точка маршрута, где вы увидите автомобили первого президента и подарки от мировых лидеров

Вы узнаете:

  • Где в центре города нашли золото и что из этого вышло
  • Зачем в каждом уральском городе строили плотину
  • Как водонапорная башня оказалась в самом центре
  • Что делает минералогическую коллекцию под открытым небом уникальной
  • Почему родонитовая глыба стала символом сердца Екатеринбурга

Что останется с вами после экскурсии

  • Коллекция воспоминаний, фотографий и городских открытий
  • Новые знания о Екатеринбурге — для детей в виде игры, для взрослых — с глубиной и контекстом
  • Идеи, куда отправиться в следующий раз

Организационные детали

  • Протяжённость маршрута 2,5 км, пожалуйста, наденьте удобную обувь
  • Значительная часть экскурсии проходит по набережной — у воды всегда ветрено
  • Для посещения храма возьмите платки (в храме можно воспользоваться общими платками и юбками)
  • Дополнительные расходы не предусмотрены

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1200 ₽
Дети 8-16 лет800 ₽
Дети до 7 лет400 ₽
Пенсионеры800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Пролетарской улице
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 3308 туристов
Меня зовут Татьяна. Я увлекаюсь краеведением много лет, экскурсии провожу с 2015 года. Екатеринбург — неисчерпаемая кладовая для разработки тематических маршрутов. Я расскажу о нем так, что вы захотите возвращаться сюда вновь и вновь. И каждый раз узнавать город с другой, еще неизведанной стороны.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Т
Татьяна
15 окт 2025
Очень благодарна Татьяне за проведенную экскурсию!
Она смогла увлечь группу школьников (детям по 9 лет) интересным рассказом о городе и поиском знаковых объектов, и каждый оставил себе листок с перечнем основных
читать дальше

увиденных достопримечательностей маршрута.
До встречи с гидом были сомнения, нужна ли пешая обзорная экскурсия для детей начальной школы, будет ли им по силам сохранять внимание и выдерживать нужный темп. Но Татьяна прекрасно подавала информацию, адаптировав ее под детей. А в конце экскурсии каждый ребенок получил от Татьяны маленький подарочек с уральским камушком, от чего дети были в восторге!))Теперь у них будет вещественная память об их первой экскурсии)
Оказалось, можно почувствовать себя настоящим туристом в своём родном городе и полюбить его ещё больше!

Очень благодарна Татьяне за проведенную экскурсию!
М
Марина
5 сен 2025
Спасибо большое Татьяне за интересную и познавательную экскурсию.
Так получилось, что были вдвоем с мужем, но Татьяна не отменила экскурсию - провела её полноценно с отдачей своем делу 🌸
Благодарим 🫶
Спасибо большое Татьяне за интересную и познавательную экскурсию.
С
Светлана
4 июн 2025
Благодарю Татьяну за чудесную экскурсию! Очень рада, что мне удалось попасть на неё для первого знакомства с городом. Ритм был неспешным, получалось одновременно и слушать гида, и визуально оценивать объекты.
читать дальше

Отдельное спасибо за рекомендации мест, которые Татьяна подготовила для туристов. Вообще ощущение, что я чудесно провела время на прогулке в компании приятного человека. Спасибо! Хочу теперь в следующий раз на Уралмаш 😃

Е
Екатерина
29 мая 2025
Большое спасибо за увлекательное путешествие по истории и достопримечательностям Екатеринбурга, а также за дополнительные материалы для самостоятельного знакомства с городом!
Большое спасибо за увлекательное путешествие по истории и достопримечательностям Екатеринбурга, а также за дополнительные материалы для
Никита
Никита
25 мая 2025
Замечательная экскурсия! Благодарю Татьяну. Моему сыну очень понравился интерактив в виде буклета с достопримечательностями Екатеринбурга, легко вспомнить пройденный материал, спустя время. Рекомендую этот формат экскурсии, если вы путешествуете с детьми. Успехов!
У
Ульяна
20 мая 2025
Отличная экскурсия! Интересная, познавательная и динамичная. В сравнении с другими экскурсиями могу выделить, что особенно удачным является внедрение квеста - легче запоминать и ориентироваться в достопримечательностях даже после окончания экскурсии
А
Анастасия
13 мая 2025
Шикарная экскурсия! Понравилось и мне, и ребенку! Если вы хотите сами узнать историю города и посвятить в нее детей - это идеальный вариант. Ребенку выдали лист с достопримечательностями города для выполнения интерактивного задания. В общем, мы в полном восторге! Экскурсовода очень приятно слушать, рекомендуем 👍🏼

