Нас ждет путешествие в один из интереснейших городков Среднего Урала — Полевской.
Он может похвастаться многоликой и уникальной историей — от бурной эпохи петровских реформ до времен заводчиков Турчаниновых и Соломирских. Также мы посетим музейный комплекс «Северская домна» и Азов-гору — удивительный памятник природы.
Он может похвастаться многоликой и уникальной историей — от бурной эпохи петровских реформ до времен заводчиков Турчаниновых и Соломирских. Также мы посетим музейный комплекс «Северская домна» и Азов-гору — удивительный памятник природы.
Описание экскурсииГород Полевской Хотя название Полевской не слишком известно и редко мелькает в новостях, это один из интереснейших городов Среднего Урала. Его знают благодаря замечательным сказкам П. П. Бажова. История Полевского многолика и уникальна — это и бурная эпоха петровских реформ, которой город обязан своим рождением, и времена заводчиков Турчаниновых и Соломирских. Музейный комплекс «Северская домна» Посетим музейный комплекс «Северская домна» с единственным в Европе шедевром уральской промышленной архитектуры середины XIX века. По конструкции он напоминает храм. Кладка и элементы его схожи с церковными. Азов-гора Рядом находятся удивительные памятники природы, такие как Азов-гора и гора Думная. Места на Урале легендарные. Множество преданий о кладах, призраках, разбойниках, чуди белоглазой, связаны с ними. Экскурсовод расскажет:
- Историю появления Бажовских сказов.
- Почему житель Сысерти писал сказы о Полевском • Где живет Хозяйка Медной Горы • Легенды и факты горы Азов • И конечно, историю старинного уральского города.
По заявке
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Полевской
- Музейный комплекс «Северская домна»
- Азов-гора
Что включено
- Трансфер
- Путевая экскурсия
- Подъем на Азов-гору
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: По Вашему выбору
Завершение: Екатеринбург
Когда и сколько длится?
Когда: По заявке
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Мы посетили город Полевской. Особенно интересным нам показался музей "Северская домна", познавательный местный краеведческий музей. Полюбовались часовенкой из железа и еще много чего посмотрели, включая границу между Европой и Азией. Наш экскусовод Анатолий очень интересно рассказывал об истории этих мест. Мы замечательно провели целый день в поездке.
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