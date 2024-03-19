Окрестности Азов-горы подарили нам девку Азовку, Синюшкин колодец и Хозяйку Медной горы. Эти места связаны с легендами, которые по крупицам собрал Павел Бажов, превратив их в знаменитые сказы. А все легенды основаны на фактах, иногда искажённых временем. Об этом и многом другом расскажу вам в поездке. Мы поднимемся на Азов-гору, взглянем на усадьбу известных заводчиков и Северскую домну.

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Описание

Что вас ожидает

Город-завод Полевской и Азов-гора

Мы отправимся в вотчину заводчиков Турчаниновых — город, основанный в 18 веке. Здесь и находится знаменитая Азов-гора. Мы обязательно покормим духов у её подножия. Поднявшись на вершину, поговорим про древний клад. А ещё увидим изображение девки Азовки и заглянем на смотровые площадки.

Заброшенная усадьба Турчаниновых

Потом мы заедем к бывшему господскому дому могущественных владельцев Северских и Полевских заводов. Усадьба величественно стоит на берегу пруда. Прогуляемся вокруг здания, осмотрим его снаружи.

Водопад Каменные губы

Он образовался на реке Глубокая во время строительства плотины ещё в 18 веке. И полюбился жителям края. Сегодня это популярное место для отдыха — так чудесно здесь журчит вода и зимой, и летом!

Северская домна

И конечно, мы увидим единственную сохранившуюся в Европе доменную печь постройки 1860 года.

В поездке вы узнаете:

Про малахит и Гумёшки

Таинственных жителей Уральских гор

Легенды Азов-горы и видения по ночам

Полевские и Северские заводы

Герб Турчаниновых, на котором изображена цапля

Организационные детали