Стражи Азов-горы
Индивидуальная экскурсия в Екатеринбурге

Попасть во владения Хозяйки Медной горы, послушать уральские легенды и увидеть Северскую домну

Окрестности Азов-горы подарили нам девку Азовку, Синюшкин колодец и Хозяйку Медной горы.

Эти места связаны с легендами, которые по крупицам собрал Павел Бажов, превратив их в знаменитые сказы. А все легенды основаны на фактах, иногда искажённых временем. Об этом и многом другом расскажу вам в поездке. Мы поднимемся на Азов-гору, взглянем на усадьбу известных заводчиков и Северскую домну.
Стражи Азов-горы
Стражи Азов-горы
Стражи Азов-горы
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Описание

Что вас ожидает

Город-завод Полевской и Азов-гора

Мы отправимся в вотчину заводчиков Турчаниновых — город, основанный в 18 веке. Здесь и находится знаменитая Азов-гора. Мы обязательно покормим духов у её подножия. Поднявшись на вершину, поговорим про древний клад. А ещё увидим изображение девки Азовки и заглянем на смотровые площадки.

Заброшенная усадьба Турчаниновых

Потом мы заедем к бывшему господскому дому могущественных владельцев Северских и Полевских заводов. Усадьба величественно стоит на берегу пруда. Прогуляемся вокруг здания, осмотрим его снаружи.

Водопад Каменные губы

Он образовался на реке Глубокая во время строительства плотины ещё в 18 веке. И полюбился жителям края. Сегодня это популярное место для отдыха — так чудесно здесь журчит вода и зимой, и летом!

Северская домна

И конечно, мы увидим единственную сохранившуюся в Европе доменную печь постройки 1860 года.

В поездке вы узнаете:

  • Про малахит и Гумёшки
  • Таинственных жителей Уральских гор
  • Легенды Азов-горы и видения по ночам
  • Полевские и Северские заводы
  • Герб Турчаниновых, на котором изображена цапля

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Volkswagen Passat и услуги гида
  • Дополнительно оплачиваются билеты в комплекс «Северская домна» — 200 руб. /чел.
  • Поездка подойдёт людям с любым уровнем физической подготовки. Подъём в гору несложный и занимает около 50 минут.
  • Рекомендую взять с собой перекус, влажные салфетки, строительные перчатки из ткани, а также надеть одежду, которую не жалко испачкать (или захватить сменный комплект)
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в месте вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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