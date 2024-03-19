Попасть во владения Хозяйки Медной горы, послушать уральские легенды и увидеть Северскую домну
Эти места связаны с легендами, которые по крупицам собрал Павел Бажов, превратив их в знаменитые сказы. А все легенды основаны на фактах, иногда искажённых временем. Об этом и многом другом расскажу вам в поездке. Мы поднимемся на Азов-гору, взглянем на усадьбу известных заводчиков и Северскую домну.
мар
мар
мар
мар
мар
мар
мар
даты
Описание
Что вас ожидает
Город-завод Полевской и Азов-гора
Мы отправимся в вотчину заводчиков Турчаниновых — город, основанный в 18 веке. Здесь и находится знаменитая Азов-гора. Мы обязательно покормим духов у её подножия. Поднявшись на вершину, поговорим про древний клад. А ещё увидим изображение девки Азовки и заглянем на смотровые площадки.
Заброшенная усадьба Турчаниновых
Потом мы заедем к бывшему господскому дому могущественных владельцев Северских и Полевских заводов. Усадьба величественно стоит на берегу пруда. Прогуляемся вокруг здания, осмотрим его снаружи.
Водопад Каменные губы
Он образовался на реке Глубокая во время строительства плотины ещё в 18 веке. И полюбился жителям края. Сегодня это популярное место для отдыха — так чудесно здесь журчит вода и зимой, и летом!
Северская домна
И конечно, мы увидим единственную сохранившуюся в Европе доменную печь постройки 1860 года.
В поездке вы узнаете:
- Про малахит и Гумёшки
- Таинственных жителей Уральских гор
- Легенды Азов-горы и видения по ночам
- Полевские и Северские заводы
- Герб Турчаниновых, на котором изображена цапля
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Volkswagen Passat и услуги гида
- Дополнительно оплачиваются билеты в комплекс «Северская домна» — 200 руб. /чел.
- Поездка подойдёт людям с любым уровнем физической подготовки. Подъём в гору несложный и занимает около 50 минут.
- Рекомендую взять с собой перекус, влажные салфетки, строительные перчатки из ткани, а также надеть одежду, которую не жалко испачкать (или захватить сменный комплект)
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в месте вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.