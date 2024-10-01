Готовы познакомиться со Средним Уралом? В этой поездке вы увидите сразу три города — пройдёте по местам золотой лихорадки, посетите наклонную башню. Узнаете, как развивалась империя династий Демидовых и Яковлевых, как шло освоение Урала. Полюбуетесь живописной природой. И прикоснётесь к культурному наследию горнозаводского края.

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Невьянск

Поднимемся в башню Демидовых: вы оцените слуховую комнату, рабочий кабинет, познакомитесь с архивными документами, сможете выглянуть на открытый балкон. Пройдёте по современной набережной вдоль городского пруда. А потом заглянем в «золотое ущелье» — живописный карьер, где некогда велась золотодобыча.

Верхний Тагил

Вы увидите Знаменский храм — хранитель истории и культуры города — с чудотворной иконой. Мы прогуляемся по набережной и историческому центру: осмотрим плотину, давшую начало заводу Никиты Демидова, и старообрядческую часовню.

По желанию можно прокатиться на катамаране по живописному пруду или пройтись по лесной «тропе здоровья» с опытным проводником. А также посетить камерный краеведческий музей.

Шурала

Посмотрим на величественный храм Александра Невского, переживший советскую эпоху. Вы узнаете о золотоносных богатствах земли и золотодобытчиках, Шигирском идоле — самой древней на планете скульптуре из дерева. А если позволит погода, осмотрим торфяник.

Верх-Нейвинский

Познакомимся с ансамблем исторического центра: вы увидите дом-графин, здание волостного правления, купеческие особняки — а я поделюсь историей домов и их обитателей. И поднимемся на гору Сухая, чтобы со смотровой площадки полюбоваться видом на окрестности.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Renault, Ssang Yong, Hyundai

Можно провести экскурсию для большего количества человек, подробности узнавайте в переписке

Экскурсию в башне проводит гид музея, балкон открыт с 15 мая по 15 октября

С вами будут опытный водитель и гид

Дополнительные расходы