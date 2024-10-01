Из Екатеринбурга - к страницам истории империи Демидовых
Посетить Невьянск, Верхний Тагил и Верх-Нейвинский - города, где ковалась горнозаводская слава Урала
Готовы познакомиться со Средним Уралом? В этой поездке вы увидите сразу три города — пройдёте по местам золотой лихорадки, посетите наклонную башню. Узнаете, как развивалась империя династий Демидовых и Яковлевых, как шло освоение Урала. Полюбуетесь живописной природой. И прикоснётесь к культурному наследию горнозаводского края.
Поднимемся в башню Демидовых: вы оцените слуховую комнату, рабочий кабинет, познакомитесь с архивными документами, сможете выглянуть на открытый балкон. Пройдёте по современной набережной вдоль городского пруда. А потом заглянем в «золотое ущелье» — живописный карьер, где некогда велась золотодобыча.
Верхний Тагил
Вы увидите Знаменский храм — хранитель истории и культуры города — с чудотворной иконой. Мы прогуляемся по набережной и историческому центру: осмотрим плотину, давшую начало заводу Никиты Демидова, и старообрядческую часовню.
По желанию можно прокатиться на катамаране по живописному пруду или пройтись по лесной «тропе здоровья» с опытным проводником. А также посетить камерный краеведческий музей.
Шурала
Посмотрим на величественный храм Александра Невского, переживший советскую эпоху. Вы узнаете о золотоносных богатствах земли и золотодобытчиках, Шигирском идоле — самой древней на планете скульптуре из дерева. А если позволит погода, осмотрим торфяник.
Верх-Нейвинский
Познакомимся с ансамблем исторического центра: вы увидите дом-графин, здание волостного правления, купеческие особняки — а я поделюсь историей домов и их обитателей. И поднимемся на гору Сухая, чтобы со смотровой площадки полюбоваться видом на окрестности.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Renault, Ssang Yong, Hyundai
Можно провести экскурсию для большего количества человек, подробности узнавайте в переписке
Экскурсию в башне проводит гид музея, балкон открыт с 15 мая по 15 октября
С вами будут опытный водитель и гид
Дополнительные расходы
Подъём на башню Демидовых: взрослые — 500 ₽, студенты и школьники — 300 ₽
Вход в музей в Верхнем Тагиле — 100 ₽ за чел., есть льготы
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рима — ваш гид в Екатеринбурге
Меня зовут Рима, родилась и живу в Екатеринбурге, люблю свой край, природу, изучаю его историю. С 2015 провожу экскурсии по Екатеринбургу и Уралу. Люблю учиться, узнавать новое и делиться своими знаниями.
Инженер-эколог, юрист, дипломированный экскурсовод. Много путешествую, получаю удовольствие от общения с людьми.
Буду рада показать Урал и рассказать о нём!