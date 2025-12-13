Групповая
до 15 чел.
Лучший выборВаше идеальное знакомство с Екатеринбургом
За два часа прогулки по Екатеринбургу вы увидите его историческое и современное лицо, узнаете о традициях и культуре Урала
Начало: На Площади 1905 года, у памятника Ленину
«Городской пруд, с берега которого вам откроется переливающаяся огнями панорама комплекса Екатеринбург-Сити — современного центра города»
Завтра в 15:00
2 янв в 11:00
900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Каменные великаны Урала: Семь братьев и Три сестры
Отправьтесь в поход по заповедному лесу, откройте для себя гранитные останцы Семь братьев и Три сестры, узнайте мифы и легенды Урала
Начало: В поселке Верх-Нейвинск
3 янв в 10:00
4 янв в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
Всё и сразу в Екатеринбурге
Приглашаем на увлекательную групповую экскурсию по Екатеринбургу, где вы познакомитесь с историей и культурой города. Включён обед в уютном кафе
Начало: На улице Малышева
«17:00 — панорама Екатеринбурга: «Высоцкий» + музей Высоцкого по желанию»
10 янв в 09:00
17 янв в 09:00
3999 ₽ за человека
- ААлина13 декабря 2025Ваше идеальное знакомство с ЕкатеринбургомДата посещения: 13 декабря 2025Захватывающая прогулка по исторической части Екатеринбурга под интереснейший рассказ Оксаны. Спасибо большое.
- ЕЕкатерина21 августа 2025Ваше идеальное знакомство с ЕкатеринбургомДата посещения: 21 августа 2025Экскурсия прошла замечательно, Оксана доступно и интересно рассказала о достопримечательностях и интересных событиях связанных с Екатеринбургом. Спасибо огромное за проведенное с пользой время!
- ННаталья20 июля 2025Ваше идеальное знакомство с ЕкатеринбургомДата посещения: 14 июля 2025Отличная обзорная экскурсия для знакомства с городом! Однозначно рекомендую👍. Интересно, информативно и познавательно, динамично. 2 часа пешей экскурсии по основным достопримечательностям города Екатеринбург. Большое спасибо Оксане и Татьяне за организацию и проведение экскурсии!
- ННаталья26 июня 2025Ваше идеальное знакомство с ЕкатеринбургомДата посещения: 24 июня 2025Огромные слова благодарности гиду Оксане. Экскурсия прошла на одном дыхании. Интересно и увлекательно! Понравилась подача материала. Воспринималось все легко, запомнилось многое. Спасибо большое!
- ГГульнара16 декабря 2025Для первого знакомства с Екатеринбургом лучше не придумаешь!)) причем такого знакомства, чтобы сразу влюбиться в этот город! Оксана настоящий патриот
- ЛЛариса6 декабря 2025Экскурсия прошла отлично!
- ССветлана24 ноября 2025Спасибо за экскурсию, Татьяна отличный гид. Я не пожалела,очень было интересно
- ДДарья23 ноября 2025Всё прошло замечательно, рекомендую данную экскурсию- интересно и познавательно!
- ААрина11 ноября 2025Хорошая сборная экскурсия по городу, хороший автобус и замечательная гид. Было интересно, всё заявленное объехали, и даже больше
- ААлена9 ноября 2025Экскурсия понравилась, информация интересная и новая. После экскурсии получила гид с рекомендациями по дальнейшему исследованию города.
