За два часа прогулки по Екатеринбургу вы увидите его историческое и современное лицо, узнаете о традициях и культуре Урала

Начало: На Площади 1905 года, у памятника Ленину

«Городской пруд, с берега которого вам откроется переливающаяся огнями панорама комплекса Екатеринбург-Сити — современного центра города»