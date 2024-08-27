Тайны Урала, о которых вы даже не подозревали

Изучаем Среднеуральск, посёлок Исеть и скалы Петра Гронского или Чёртово городище
Верх-Исетский гранитный массив полон сюрпризов: здешние находки рождают обескураживающие гипотезы, а роль Урала в истории человечества переосмысливается.

Осматривая мегалиты и памятники природы, вы узнаете об «Исетском сфинксе» и реке Исиды (Исеть), прародине американских аборигенов и конкуренте парка «Йеллоустоун», «истоках Евразии» и многом другом.
Тайны Урала, о которых вы даже не подозревали
Тайны Урала, о которых вы даже не подозревали
Тайны Урала, о которых вы даже не подозревали
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00

Описание экскурсии

В Среднеуральске, «городе чемпионов» и сердце уральской энергетики, вы узнаете, почему эти края можно считать родиной металлургии. Услышите, как связаны с этими землями ханты и манси и познакомитесь с версией о происхождении коренных народов Америки.

В районе посёлка Исеть мы расскажем об «истоках Евразии» — реках Чусовая, Кама, Исеть и Обь, 20 найденных стоянках древних людей, городищах шигирской и исетской культур.

Сердце Урала. Далее, проехав 10 км, мы совершим путешествие к скалам Петра Гронского или Чёртову городищу (один объект подальше, другой поближе — выберем вместе с вами подходящую локацию). Вы исследуете «Исетского сфинкса» и древние мегалитические комплексы, включая дольмены. Узнаете о заповедном месте, которое могло стать сенсацией. А по пути познакомитесь с миром уральских даров природы — дикоросов.

Кроме того, в походе вы узнаете о старых источниках благополучия и по-новому взглянете на землю — как на произведение ландшафтного искусства для раскрытия талантов и максимальной реализации на земле. Каждое место — это отражение Вселенной. После экскурсии вы сможете путешествовать вокруг света буквально рядом со своим домом.

Организационные детали

  • Начало и завершение маршрута в 30 км от Екатеринбурга, в посёлке Исеть. Вам нужно добраться до него самостоятельно — на автобусе, такси или личном транспорте
  • Питание — возьмите перекус с собой
  • Протяжённость пешего маршрута — 10–12 км. По желанию можем его уменьшить или увеличить
  • Порядок и наполнение программы может меняться по согласованию с вами, погодным условиям и исходя из вашей физической подготовки
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В посёлке Исеть
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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