Верх-Исетский гранитный массив полон сюрпризов: здешние находки рождают обескураживающие гипотезы, а роль Урала в истории человечества переосмысливается. Осматривая мегалиты и памятники природы, вы узнаете об «Исетском сфинксе» и реке Исиды (Исеть), прародине американских аборигенов и конкуренте парка «Йеллоустоун», «истоках Евразии» и многом другом.

Описание экскурсии

В Среднеуральске, «городе чемпионов» и сердце уральской энергетики, вы узнаете, почему эти края можно считать родиной металлургии. Услышите, как связаны с этими землями ханты и манси и познакомитесь с версией о происхождении коренных народов Америки.

В районе посёлка Исеть мы расскажем об «истоках Евразии» — реках Чусовая, Кама, Исеть и Обь, 20 найденных стоянках древних людей, городищах шигирской и исетской культур.

Сердце Урала. Далее, проехав 10 км, мы совершим путешествие к скалам Петра Гронского или Чёртову городищу (один объект подальше, другой поближе — выберем вместе с вами подходящую локацию). Вы исследуете «Исетского сфинкса» и древние мегалитические комплексы, включая дольмены. Узнаете о заповедном месте, которое могло стать сенсацией. А по пути познакомитесь с миром уральских даров природы — дикоросов.

Кроме того, в походе вы узнаете о старых источниках благополучия и по-новому взглянете на землю — как на произведение ландшафтного искусства для раскрытия талантов и максимальной реализации на земле. Каждое место — это отражение Вселенной. После экскурсии вы сможете путешествовать вокруг света буквально рядом со своим домом.

Организационные детали