Описание экскурсииПогрузитесь в удивительный мир уральской природы с незабываемой конной экскурсией к знаменитым скалам «Семь Братьев»! Что вас ждёт• Трансфер до конюшни (быстро и безопасно).
- Инструктаж и обучение основам управления лошадью под руководством опытных инструкторов.
- Конная прогулка по живописным лесным тропам на надёжных и дружелюбных лошадях.
- Знакомство с уникальными гранитными скалами «Семь Братьев», окружёнными легендами.
- Свежий воздух, тишина природы, потрясающие виды и шикарные фотографии на фоне величественных скал.
- Рассказы профессионального гида о местной флоре, фауне и геологии. Кому подходит• Новичкам и опытным наездникам.
- Взрослым и детям (рекомендуемый возраст детей — от 6 лет).
- Всем, кто любит активный отдых, красивые пейзажи и приключения. Организация и безопасность• Полное обеспечение необходимым снаряжением.
- Подбор лошади строго по уровню подготовки каждого участника.
- Максимальное внимание к безопасности и комфорту. Продолжительность и формат• Основной маршрут: около 4 часов (включая остановки на отдых и фотосессии).
- Возможны разные варианты прогулок: от 1 до 4 часов. После прогулки (дополнительно)• Обед в кафе восточной кухни.
- Посещение контактного зоопарка — общение с разными животными. Стоимость и запись• Трансфер, инструктаж, прокат лошади, снаряжение и гид — включены в базовую программу.
- Верховая прогулка оплачивается отдельно (в зависимости от выбранной продолжительности). Этот поход подарит вам мощный заряд эмоций, сил и вдохновения от уральской природы!
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Аренда лошади оплачивается дополнительно
Место начала и завершения?
Екатеринбург, площадь 1905 г
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.