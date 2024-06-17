Екатеринбург — столица конструктивизма. Поэтому предлагаю начать ваше погружение в город или новый день в нём конструктивно.
С утра, в уютной обстановке мы обсудим основные идеи авангардной архитектуры, а потом прогуляемся по центру города и на примере конкретных городских ансамблей увидим, как эти принципы нашли воплощение в застройке Свердловска-Екатеринбурга.
С утра, в уютной обстановке мы обсудим основные идеи авангардной архитектуры, а потом прогуляемся по центру города и на примере конкретных городских ансамблей увидим, как эти принципы нашли воплощение в застройке Свердловска-Екатеринбурга.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Начнём погружение в мир архитектурного авангарда в уютной кофейне, из окна которой видно знаковые конструктивистские объекты города. Вспомним 5 основных принципов Ле Корбюзье, архитектора-функционалиста (функционализм — западный аналог конструктивизма, если упрощать), чтобы потом найти их воплощение в конкретных зданиях. Во время прогулки раскроем:
- Каким был план развития города «Большой Свердловск»
- Похож ли на трактор Дом связи
- Почему Дом промышленности так и не достроили, а площадь Парижской коммуны совсем не похожа на площадь
- За что дома Гостяжпромурала прозвали домами-расчёсками
- Как в недрах здания Уралснабторга пропала усадьба владельца гончарного производства Давыдова
Также мы заглянем в небольшой музей при магазине в здании Первого дома Горсовета. Там сохранили старый чугунный радиатор и дверь в торговое помещение 30-х годов 20 века. На стендах размещена информация о знаменитых жителях дома, в том числе о музе Маяковского Лиле Брик.
Точки нашего маршрута
- Здание Уралобкома и ансамбль площади Труда
- Стадион спортобщества «Динамо», похожий на корабль, на крыше которого даже есть капитанский мостик
- Дом связи
- Здание Уралснабторга
- Дом печати
- Дом промышленности и ансамбль площади Парижской коммуны
- Клуб строителей
- Дома Гостяжпромурала (дома-расчёски)
- Городок чекистов
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены кофе и десерт на выбор
- За дополнительную плату я могу организовать для вас посещение квартиры в Городке чекистов. Стоимость уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В кофейне на проспекте Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 962 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Светлана, я живу в Екатеринбурге с рождения и нежно его люблю. С радостью делюсь любовью с горожанами и теми, кто заглянул в наш город ненадолго. Я закончилаЗадать вопрос
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