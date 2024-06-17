Екатеринбург — столица конструктивизма. Поэтому предлагаю начать ваше погружение в город или новый день в нём конструктивно. С утра, в уютной обстановке мы обсудим основные идеи авангардной архитектуры, а потом прогуляемся по центру города и на примере конкретных городских ансамблей увидим, как эти принципы нашли воплощение в застройке Свердловска-Екатеринбурга.

за 1 человека или 3600 руб. за человека, если вас больше

от 4 800 ₽ за 1 человека или 3600 руб. за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Начнём погружение в мир архитектурного авангарда в уютной кофейне, из окна которой видно знаковые конструктивистские объекты города. Вспомним 5 основных принципов Ле Корбюзье, архитектора-функционалиста (функционализм — западный аналог конструктивизма, если упрощать), чтобы потом найти их воплощение в конкретных зданиях. Во время прогулки раскроем:

Каким был план развития города «Большой Свердловск»

Похож ли на трактор Дом связи

Почему Дом промышленности так и не достроили, а площадь Парижской коммуны совсем не похожа на площадь

За что дома Гостяжпромурала прозвали домами-расчёсками

Как в недрах здания Уралснабторга пропала усадьба владельца гончарного производства Давыдова

Также мы заглянем в небольшой музей при магазине в здании Первого дома Горсовета. Там сохранили старый чугунный радиатор и дверь в торговое помещение 30-х годов 20 века. На стендах размещена информация о знаменитых жителях дома, в том числе о музе Маяковского Лиле Брик.

Точки нашего маршрута

Здание Уралобкома и ансамбль площади Труда

Стадион спортобщества «Динамо», похожий на корабль, на крыше которого даже есть капитанский мостик

Дом связи

Здание Уралснабторга

Дом печати

Дом промышленности и ансамбль площади Парижской коммуны

Клуб строителей

Дома Гостяжпромурала (дома-расчёски)

Городок чекистов

Организационные детали