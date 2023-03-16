Аудиоэкскурсия по нетуристическому Екатеринбургу: мифы и легенды

Легенды и сказки любят все. Наверное

Описание
Фото
О гиде
Ответы на вопросы
Легенды и сказки любят все. Наверное, нет в мире такого человека, который бы не верил хотя бы в одну из них.

Ну а поверите ли вы в то, что услышите во время аудиоэкскурсии по Екатеринбургу — решать только вам.
Аудиоэкскурсия по нетуристическому Екатеринбургу: мифы и легенды
Аудиоэкскурсия по нетуристическому Екатеринбургу: мифы и легенды
Аудиоэкскурсия по нетуристическому Екатеринбургу: мифы и легенды
Аудиоэкскурсия по нетуристическому Екатеринбургу: мифы и легенды
Аудиоэкскурсия по нетуристическому Екатеринбургу: мифы и легенды

Что вас ожидает 🤩

  • Усадьба Харитонова-Расторгуева
  • Харитоновский парк
  • Литературный квартал
  • Набережная реки Исеть
  • Дом Севастьянова
  • Плотинка
  • "Косой" дом
  • Дома Рязановых
  • Царский мост
  • Цирк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Прогулка начинается от усадьбы Расторгуева-Харитонова, которой восхищался сам император Александр I и которая принимала самые роскошные балы города. Однако, стены усадьбы и прилегающий сад хранят и таинственные легенды о подземных ходах, сокровищах и проклятиях.
  • Далее вы прогуляетесь по самому атмосферному уголку города — Литературному кварталу, окутанному духом старины. Выйдя на живописную набережную, полюбуетесь Домом Севастьянова, одной из главных достопримечательностей Екатеринбурга, и услышите забавные истории про его владельца. Затем вы окажетесь в самом центре города, откуда началась его история — на Плотинке. Здесь вы услышите историю основания города и мифы уральских гор.
  • Продолжив путь по набережной реки Исеть, вы узнаете, как в городе появилось электричество и почему красивый кирпичный дом называется «косой». Затем вы увидите, где жили самые экстравагантные купцы Екатеринбурга, Рязановы, а также полюбуетесь настоящей жемчужиной Екатеринбурга, усадьбой Железнова, где до сих пор бродит приведение. Пройдя по старинному Царскому мосту, вы завершите прогулку у цирка, знаменитого своим необычным куполом.

Как проходит аудиоэкскурсия:

  1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  2. . Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
  3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
  5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
  • Спланированный маршрут с офлайн-картой для удобной навигации
  • Рекомендации атмосферных музеев, хранящих наследие старого Екатеринбурга
  • Советы, где послушать живую музыку и попробовать уральскую кухню
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: улица Карла Либкнехта, 44, Екатеринбург
Завершение: улица 8 Марта, 43, Екатеринбург
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Екатеринбурга

Индивидуальные
Пешеходные
Необычные
Обзорные
Мифы и легенды

Похожие туры из Екатеринбурга

Узнать Екатеринбург за 3 часа
3 часа
🚶 Пешая
Групповая
Организатор экскурсии Анатолий
Анатолий
189 отзывов
Узнать Екатеринбург за 3 часа
Заводы, зеленые скверы, усадьбы, церкви и район чекистов - калейдоскоп истории в одной прогулке
в районе метро пл. 1905 года
16 мар
19 мар
21 мар
22 мар
650 за человека
Екатеринбург: самое интересное
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Константин
Константин
84 отзыва
Очень популярно сейчас
Екатеринбург: самое интересное
Исследовать город с историком и ощутить непередаваемый колорит Уральской столицы
по договоренности
Сегодня
Завтра
16 мар
17 мар
6 800 за всё до 6 чел.
С Екатеринбургом на «ты»
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Екатерина
Екатерина
65 отзывов
С Екатеринбургом на «ты»
Увидеть главные достопримечательности и услышать городские поверья на душевной экскурсии
у торгового центра Пассаж
Завтра
16 мар
17 мар
18 мар
3 000 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Екатеринбурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Екатеринбурге
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ