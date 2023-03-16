Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Прогулка начинается от усадьбы Расторгуева-Харитонова, которой восхищался сам император Александр I и которая принимала самые роскошные балы города. Однако, стены усадьбы и прилегающий сад хранят и таинственные легенды о подземных ходах, сокровищах и проклятиях.
Далее вы прогуляетесь по самому атмосферному уголку города — Литературному кварталу, окутанному духом старины. Выйдя на живописную набережную, полюбуетесь Домом Севастьянова, одной из главных достопримечательностей Екатеринбурга, и услышите забавные истории про его владельца. Затем вы окажетесь в самом центре города, откуда началась его история — на Плотинке. Здесь вы услышите историю основания города и мифы уральских гор.
Продолжив путь по набережной реки Исеть, вы узнаете, как в городе появилось электричество и почему красивый кирпичный дом называется «косой». Затем вы увидите, где жили самые экстравагантные купцы Екатеринбурга, Рязановы, а также полюбуетесь настоящей жемчужиной Екатеринбурга, усадьбой Железнова, где до сих пор бродит приведение. Пройдя по старинному Царскому мосту, вы завершите прогулку у цирка, знаменитого своим необычным куполом.
Как проходит аудиоэкскурсия:
После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Ответы на вопросы
Что входит
Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Захватывающие истории от местного жителя
Спланированный маршрут с офлайн-картой для удобной навигации
Рекомендации атмосферных музеев, хранящих наследие старого Екатеринбурга
Советы, где послушать живую музыку и попробовать уральскую кухню
Что не входит
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: улица Карла Либкнехта, 44, Екатеринбург
Завершение: улица 8 Марта, 43, Екатеринбург
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
Инструкция по установке аудиогида
1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Екатеринбурга