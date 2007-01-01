Анатолий проводит ещё 5 экскурсий

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Индустриальный Урал: Шабры и Старая Линза

Увидеть забытые памятники промышленного Екатеринбурга и узнать, как в Шабровском добывали тальк

Анатолий
Анатолий – Гид из Екатеринбурга
Чем интересен заброшенный карьер по добыче талько-магнезита? Вы увидите месторождения «Старая линза» и «Новая лизна» и узнаете историю 📖 разработки этих мест.

Насладитесь живописными панорамами, а также отыщете минералы, которые унесете с собой!
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 6.5 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 5 600 ₽ за экскурсию

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Индустриальный Урал: Шабры и Старая Линза
Индустриальный Урал: Шабры и Старая Линза

Что вас ожидает

Шабровский карьер
Шабровский тальковый карьер — один из самых интересных туристических объектов.
Я проведу небольшой экскурс в историю 📖 посёлка Шабровский и тальковых месторождений «Старая линза» и «Новая лизна». Вы узнаете об особенностях добычи и обработки минерала тальк, его роли в промышленности и нашей жизни и причинах консервации карьера.

Природные сокровища
Мы полюбуемся производством, поросшем кустарником, и прогуляемся по живописному карьеру глубиной до 100 метров. Здесь до сих пор можно найти чёрные «турмалиновые кольца», блестящий гематит, благородный тальк, дымчатый кварц. А в отвалах «Старой линзы» — магнезит, шерл, актинолит, рутил, гематит, хлорит, халцедон, серпентинит и даже горный хрусталь. Увы, карьеры нынче затопляются, но, к счастью, не теряют колорит. Около них ещё остались сооружения и даже некоторая техника, погружающая в атмосферу прошлого века.

Организационные детали

  • Трансфер включен в стоимость. Обратите внимание, что часть маршрута мы пройдём пешком (пару километров).
  • Наиболее комфортное время года для данной экскурсии 🧭 — летнее
  • С собой желательно взять воду и перекус, а также захватить репелленты от насекомых
  • Можно договориться на большее количество участников, чем указано в описании экскурсии. Все детали обсуждаются индивидуально.
Индустриальный Урал: Шабры и Старая Линза
Индустриальный Урал: Шабры и Старая Линза
Индустриальный Урал: Шабры и Старая Линза

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анатолий
Анатолий
С рождения живу в Екатеринбурге. С детства интересуюсь природой Урала и его историей. Первую экскурсию провёл в 2007 году, тогда же разработал свою первую авторскую экскурсию. Сейчас провожу экскурсии как по Екатеринбургу, так и по всему Уралу, а количество авторских маршрутов приближается к 10. Покажу и расскажу о нашем замечательном крае: его становлении, первых заводах, золотой лихорадке и ещё неизвестных тайнах.
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Анатолий проводит ещё 5 экскурсий

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