Анатолий проводит ещё 5 экскурсий

Лучшее время для посещения Шабровского карьера - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время года погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует яркими красками. Весной и в начале осени, в мае и сентябре, также можно насладиться экскурсиями, хотя температура может быть ниже. В остальные месяцы года прогулки возможны, но стоит учитывать погодные условия и подготовиться к возможным осадкам и прохладе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Шабровский карьер
Старая линза
Новая лизна
Описание экскурсии
Шабровский карьер
Шабровский тальковый карьер — один из самых интересных туристических объектов. Я проведу небольшой экскурс в историю посёлка Шабровский и тальковых месторождений «Старая линза» и «Новая лизна». Вы узнаете об особенностях добычи и обработки минерала тальк, его роли в промышленности и нашей жизни и причинах консервации карьера.
Природные сокровища
Мы полюбуемся производством, поросшем кустарником, и прогуляемся вдоль затопленного карьера. Здесь до сих пор можно найти чёрные «турмалиновые кольца», блестящий гематит, благородный тальк, дымчатый кварц. А в отвалах «Старой линзы» — магнезит, шерл, актинолит, рутил, гематит, хлорит, халцедон, серпентинит и даже горный хрусталь. Увы, карьеры нынче затопляются, но, к счастью, не теряют колорит. Около них ещё остались сооружения и даже некоторая техника, погружающая в атмосферу прошлого века.
Организационные детали
Трансфер включен в стоимость. Обратите внимание, что часть маршрута мы пройдём пешком (пару километров).
Наиболее комфортное время года для данной экскурсии — летнее
С собой желательно взять воду и перекус, а также захватить репелленты от насекомых
Можно договориться на большее количество участников, чем указано в описании экскурсии. Все детали обсуждаются индивидуально.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По Вашему выбору
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провёл экскурсии для 9307 туристов
С рождения живу в Екатеринбурге. С детства интересуюсь природой Урала и его историей. Первую экскурсию провёл в 2007 году, тогда же разработал свою первую авторскую программу.
Сейчас провожу экскурсии по Екатеринбургу и по всему Уралу, а количество авторских маршрутов приближается к 10. Покажу и расскажу о нашем замечательном крае: его становлении, первых заводах, золотой лихорадке и тайнах.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Вячеслав
Информацию получили интересную и исчерпывающую. Минералов накопали разных. Анатолий подсказывал, кто есть кто:) Старая Линза очень впечатлила. Цвет воды непередаваем ни словами, ни объективом! Вовремя успели к машине-дождь начался сразу после старта:) Анатолию большое спасибо!
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Т
Татьяна
Экскурсия интересна тем, кто любит походить, побродить. Анатолий интересно рассказывает и показывает. Нам очень понравилось. Рекомендуем в жаркую погоду взять воды.
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Т
Татьяна
Экскурсия будет интересна тем, кто интересуется геологией и минералогией. Можно найти много минералов.
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А
Анна
Считаю, что цена на экскурсию завышена - не длилась заявленное количество часов. Гид Анатолий был доброжелателен, компетентен.
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Ю
Юлия
Не назвала бы полноценной экскурсией… бОльшую часть времени провели в поиске минералов (для нас, собственно, это и было важно), а экскурсионная часть была достаточно скромной. По времени, конечно, очень много заложено на потенциальные пробки, но даже с ними экскурсия уложилась в 3 с небольшим часа…
Анатолий
Ответ организатора:
Добрый день, Юлия. Спасибо за Ваш отзыв. На этом маршруте пробки, действительно, постоянная особенность, поэтому их приходится учитывать. В зависимости читать дальшеуменьшить
от состава и контингента группы экскурсии стараюсь адаптировать и по возможности не перегружать гостей информацией. Но приму это к сведению, экскурсии постоянно дополняются и расширяются.
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