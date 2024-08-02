Анатолий проводит ещё 5 экскурсий

Заброшенный карьер по добыче талько-магнезита привлекает своей историей и природными богатствами.



Месторождения "Старая линза" и "Новая лизна" открывают перед посетителями панорамы и уникальные минералы.



Экскурсия включает пешие прогулки и возможность найти турмалиновые кольца, гематит, тальк и другие ценные породы.



Карьеры затоплены, но сохраняют атмосферу прошлого века, дополняемую оставшимися сооружениями и техникой. Комфортный трансфер и индивидуальный подход делают это путешествие незабываемым

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Шабровского карьера - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время года погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует яркими красками. Весной и в начале осени, в мае и сентябре, также можно насладиться экскурсиями, хотя температура может быть ниже. В остальные месяцы года прогулки возможны, но стоит учитывать погодные условия и подготовиться к возможным осадкам и прохладе.

Сейчас август — это идеальное время.