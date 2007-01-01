Анатолий проводит ещё 5 экскурсий

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Шабровский карьер

Шабровский тальковый карьер — один из самых интересных туристических объектов.

Я проведу небольшой экскурс в историю 📖 посёлка Шабровский и тальковых месторождений «Старая линза» и «Новая лизна». Вы узнаете об особенностях добычи и обработки минерала тальк, его роли в промышленности и нашей жизни и причинах консервации карьера.

Природные сокровища

Мы полюбуемся производством, поросшем кустарником, и прогуляемся по живописному карьеру глубиной до 100 метров. Здесь до сих пор можно найти чёрные «турмалиновые кольца», блестящий гематит, благородный тальк, дымчатый кварц. А в отвалах «Старой линзы» — магнезит, шерл, актинолит, рутил, гематит, хлорит, халцедон, серпентинит и даже горный хрусталь. Увы, карьеры нынче затопляются, но, к счастью, не теряют колорит. Около них ещё остались сооружения и даже некоторая техника, погружающая в атмосферу прошлого века.

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