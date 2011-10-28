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Описание
Что вас ждет
Во время экскурсии мы поговорим об истории основания Екатеринбурга и особенностях горно-заводской культуры Урала. Прогуливаясь по центру города, увидим развитие архитектурных стилей от деревянного модерна до экспериментального строительства начала XX в.
Я расскажу о недавно реализованных и планируемых проектах. Мы поговорим и о современной жизни Екатеринбурга, любимых заведениях для бранчей у горожан, популярных фестивалях от street-art до гастрономии, локальных галереях и театрах.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
услуги гида.
Туристы оплачивают самостоятельно:
питание,
сувенирная продукция,
входные билеты в музеи (по желанию).
по договоренности
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Питание
Сувенирная продукция
Входные билеты в музеи (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Воеводина, д. 5, у Екатеринбургского музея ИЗО
Завершение: ул. Бориса Ельцина, д. 3, Ельцин Центр
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Маршрут экскурсии можно скорректировать в зависимости от ваших интересов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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