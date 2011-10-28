Обзорная экскурсия по Екатеринбургу: история и современность

Во время экскурсии мы поговорим об истории основания Екатеринбурга

Во время экскурсии мы поговорим об истории основания Екатеринбурга и особенностях горно-заводской культуры Урала.

Прогуливаясь по центру города, увидим развитие архитектурных стилей от деревянного модерна до экспериментального строительства начала XX в.
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу: история и современность
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу: история и современность
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу: история и современность
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу: история и современность
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу: история и современность
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу: история и современность
Ближайшие даты:
15
окт
16
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окт
18
окт
19
окт
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Что вас ожидает 🤩

  • Плотинка и Исторический сквер
  • Городок Чекистов
  • Литературный квартал и ул. 8 Марта
  • Екатеринбург-Сити и Ельцин Центр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Во время экскурсии мы поговорим об истории основания Екатеринбурга и особенностях горно-заводской культуры Урала. Прогуливаясь по центру города, увидим развитие архитектурных стилей от деревянного модерна до экспериментального строительства начала XX в.
Я расскажу о недавно реализованных и планируемых проектах. Мы поговорим и о современной жизни Екатеринбурга, любимых заведениях для бранчей у горожан, популярных фестивалях от street-art до гастрономии, локальных галереях и театрах.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • питание,
  • сувенирная продукция,
  • входные билеты в музеи (по желанию).

по договоренности

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • Сувенирная продукция
  • Входные билеты в музеи (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Воеводина, д. 5, у Екатеринбургского музея ИЗО
Завершение: ул. Бориса Ельцина, д. 3, Ельцин Центр
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Маршрут экскурсии можно скорректировать в зависимости от ваших интересов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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