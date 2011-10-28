Что вас ждет

Во время экскурсии мы поговорим об истории основания Екатеринбурга и особенностях горно-заводской культуры Урала. Прогуливаясь по центру города, увидим развитие архитектурных стилей от деревянного модерна до экспериментального строительства начала XX в.

Я расскажу о недавно реализованных и планируемых проектах. Мы поговорим и о современной жизни Екатеринбурга, любимых заведениях для бранчей у горожан, популярных фестивалях от street-art до гастрономии, локальных галереях и театрах.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: