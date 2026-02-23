В Екатеринбурге купеческая основательность встречается с авангардом, а величие имперского прошлого — с трагедией XX века. На экскурсии мы посетим монастырь на Ганиной Яме, а вторую часть маршрута вы выбираете
Описание экскурсииЕкатеринбург — город контрастов, в котором купеческая основательность переплетается с авангардной дерзостью конструктивизма, а величие имперского прошлого — с трагедией XX века. Наша экскурсия посвящена последним дням династии Романовых. Мы посетим святое место — монастырь на Ганиной Яме, а вторую часть маршрута вы сможете выбрать сами, исходя из того, что вам ближе: история города или память о последних днях царской семьи. Выберите тот маршрут, который откликается именно вам! Маршрут 1. Обзорная по Екатеринбургу и Ганина Яма Мы погрузимся в историю Императорской Екатеринбургской гранильной фабрики, чьи шедевры до сих пор украшают дворцы Санкт-Петербурга, и вспомним, почему именно здесь Павел Бажов создал свою знаменитую «Малахитовую шкатулку». Вы увидите уникальную архитектурную мозаику города: от классицизма и купеческой эклектики до всемирно известных памятников советского конструктивизма. А затем мы отправимся к главному мемориалу — в Мужской монастырь царственных страстотерпцев на Ганиной Яме, чтобы завершить этот день на месте упокоения уарской семьи, среди удивительно гармоничных деревянных храмов. Маршрут 2. Храм-на-Крови и Ганина Яма Этот маршрут полностью посвящен трагическим событиям лета 1918 года. Мы шаг за шагом проследим последний путь семьи Николая II: от момента прибытия под конвоем в Екатеринбург до роковой ночи в подвале дома Ипатьева. Вы узнаете хронологию 78 дней заточения и посетите две главные святыни, связанные с этой историей. Сначала мы побываем в Храме-на-Крови, возведенном на месте гибели царской семьи. А затем отправимся в Мужской монастырь царственных страстотерпцев на Ганиной Яме — на место уничтожения останков, где сегодня возвышается удивительный по красоте архитектурный ансамбль в традициях русского деревянного зодчества. Важная информация:
- Мы гарантируем проведение данной экскурсии при её бронировании и оплате не позднее, чем за 48 часов до начала.
- При покупке льготных билетов необходимо предоставить подтверждающие документы.
- Обращаем внимание, что при группе менее 10-ти человек в стоимость входит самостоятельный осмотр территории монастыря на Ганиной яме.
- Для малых групп экскурсия проводится на легковом автомобиле или минивэне (в зависимости от количества человек).
Что можно увидеть на экскурсии?
- Маршрут 1:
- Главные достопримечательности Екатеринбурга
- Граница «Европа-Азия»
- Ганина Яма
- Маршрут 2:
- Храм-на-Крови
- Транспортные услуги
- Услуги гида
- Личные расходы
Начало: Царская улица, 10, Храм-на-Крови
Завершение: Центр города
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Ф
Фёдор
23 фев 2026
Отличный гид, настоящий Профессионал!
И
Ирина
5 фев 2026
Очень интересная экскурсия! Отличный экскурсовод Александр. Рассказал много фактов о Екатеринбурге, показал все самые красивые места и здания города. Подсказал как лучше сделать фото на границе Европы и Азии😀 в монастыре был другой экскурсовод, тоже очень понравился! Рекомендую данную экскурсию, как ознакомительную.
Д
Демидова
21 янв 2026
Вся экскурсия очень понравилась! Много зависит от гида,у нас был замечательный, словоохотливый,компетентный-Андрей!!! Я очень рада за жителей Екатеринбурга,что они живут в таком прекрасном городе!!!!
В
Вероника
18 янв 2026
Я приехала из Воронежа — и экскурсия на машине с Артёмом оправдала все ожидания. Артём действительно профессионал: пунктуален, дружелюбен, прекрасно знает маршрут и живо рассказывает про Ганину Яму и границу Европы и Азии. Поездка была комфортной, было время для остановок и хороших фотографий, а советы по городу очень пригодились. Большое спасибо — с радостью рекомендую!
Б
Борис
10 янв 2026
Экскурсия достаточно подробная. Разочаровала сама обстановка. Скромно всё в этой яме. Ожидал большего. Храм на крови хорош.
Ю
Юлия
7 янв 2026
Маршрут хороший, для туристов, ограниченных во времени подойдёт абсолютно. Разочаровала работа гида.
Т
Татьяна
7 янв 2026
Здравствуйте! Гид, кажется по имени Нина, у автобуса не встречала, а надо было. Потому что рядом стояло много автобусов и ни на одном не было указателя уралтур. Люди терялись. Не
М
Марина
4 янв 2026
Отличная организация, замечательный экскурсовод. Очень интересно! Рекомендую!
Л
Лариса
2 янв 2026
От плотины до пропасти: один день в сердце Урала.
Дорогие друзья и коллеги! Сегодня, в первый день Нового года, мы совершили путешествие, которое можно назвать «концентрированной историей Урала». Всё началось с
Дорогие друзья и коллеги! Сегодня, в первый день Нового года, мы совершили путешествие, которое можно назвать «концентрированной историей Урала». Всё началось с
Е
Елена
31 дек 2025
Экскурсия очень понравилась!!! Познакомились с историей города, увидели самые знаковые и красивые здания. Прекрасная подача материала о последних днях жизни семьи Романовых. Впечатлил монастырь в Ганиной яме. Всем гостям города рекомендую!
Н
Наталья
27 дек 2025
Отличная экскурсия в Екатеринбурге, насыщенно и познавательно
С
Светлана
24 дек 2025
Прекрасная экскурсия! Пять часов пролетели незаметно, настолько все было интересно. Гид Александр очень знающий, увлеченный историей своего города, человек. Показал нам интересные места города Екатеринбурга.
Особенно впечатлила часть экскурсии, связанная с судьбой последнего русского царя, Храм, Ганина Яма и рассказ о трагических событиях 1918 года.
Автомобиль чистый, теплый, водитель аккуратный.
Спасибо организаторам этой прекрасной экскурсии.
Особенно впечатлила часть экскурсии, связанная с судьбой последнего русского царя, Храм, Ганина Яма и рассказ о трагических событиях 1918 года.
Автомобиль чистый, теплый, водитель аккуратный.
Спасибо организаторам этой прекрасной экскурсии.
Е
Екатерина
10 дек 2025
Очень понравился рассказ экскурсовода Татьяны Федоровны, вместе с ней прожили те печальные дни. В монастыре уже другой экскурсовод тоже интересно рассказывала и показывала все, что связано с гибелью царя и его семьи. Экскурсия прошла на одном дыхании. Хотелось бы побольше побыть в монастыре, но для этого надо ехать самостоятельно.
Н
Надежда
10 дек 2025
На экскурсии была мама, сказала, что очень понравился рассказ гида: было познавательно и с воодушевлением.
Большое спасибо.
Большое спасибо.
Г
Гузель
5 дек 2025
Очень хорошо все организовано, всем советую
