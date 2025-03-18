Данил — ваш гид в Екатеринбурге

читать дальше большее и стало радовать окружающих. Раскрывать родной край с новой стороны, делиться впечатлениями, общаться — вот то что мне нравится больше всего. Надеюсь, что предложенные мной варианты найдут отклик в вашей душе.

С 2019 года являюсь волонтёром поисково-спасательного отряда, многое знаю о безопасности в природной среде, ориентировании, навигации, картографии. Путешествую по Уралу и люблю делиться своим опытом: так хобби переросло в нечто