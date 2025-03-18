Недалеко от посёлка Верхняя Сысерть есть природный парк, куда приезжают поклонники бажовских сказов и ценители познавательного экотуризма.
Я стану вашим гидом-проводником по этим местам: расскажу об истории образования карьера Тальков камень, горе Поклонный крест, месте проведения фестиваля «Лето на заводе» и основах ориентирования с туристическим компасом.
Я стану вашим гидом-проводником по этим местам: расскажу об истории образования карьера Тальков камень, горе Поклонный крест, месте проведения фестиваля «Лето на заводе» и основах ориентирования с туристическим компасом.
Описание экскурсии
Сысерть — живописные пейзажи и богатая история
- Мы посетим недавно реконструированную набережную, ставшую важным местом притяжения местных жителей и гостей города.
- Поднимемся к монументу «Поклонный крест», самому большому чугунному кресту в России.
- Пройдём мимо знаменитого завода, где проходит ежегодный фестиваль «Лето на заводе».
- Посмотрим на строящиеся объекты курортного комплекса «Баден-Баден» в концепции оздоровительного отдыха.
Заповедный парк «Бажовские места»
- Осмотрим карьер Тальков камень, известный впечатляющими скалами и кристально чистыми водами.
- Поговорим о местах, связанным с уральским фольклором и сказками.
- Изучим уникальные природные формирования.
- Пройдём одним из туристических маршрутов и научимся ориентироваться по компасу.
Организационные детали
- Общее время в пути на автомобиле приблизительно 2 часа, пешком — около 5 часов.
- Заранее оцените свои физические силы: маршрут сам по себе не тяжелый, но 5-часовой спокойный переход с подъёмами и спусками может вызвать затруднения у людей с хроническими заболеваниями или маленьких детей.
- В стоимость экскурсии входит:
— Транспорт по всем точкам на автомобиле Renault Duster
— Пешее сопровождение на всём протяжении пешего маршрута
— Чай в термосе (травяной или чёрный по вашему запросу), печенье сахарное
— Фотографирование на ваши устройства
— Курс основ безопасного поведения в лесу, обучение навыкам пользования компасом (по желанию).
- В стоимость экскурсии не входит проход в парк «Бажовские места», он оплачивается отдельно на входе (200 ₽ с человека).
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данил — ваш гид в Екатеринбурге
С 2019 года являюсь волонтёром поисково-спасательного отряда, многое знаю о безопасности в природной среде, ориентировании, навигации, картографии. Путешествую по Уралу и люблю делиться своим опытом: так хобби переросло в нечтоЗадать вопрос
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