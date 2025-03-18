От Сысерти до Талькова камня: по лучшим локациям парка «Бажовские места»

Исследовать природу Урала и проникнуться его сказочным духом, историей и культурой
Недалеко от посёлка Верхняя Сысерть есть природный парк, куда приезжают поклонники бажовских сказов и ценители познавательного экотуризма.

Я стану вашим гидом-проводником по этим местам: расскажу об истории образования карьера Тальков камень, горе Поклонный крест, месте проведения фестиваля «Лето на заводе» и основах ориентирования с туристическим компасом.
От Сысерти до Талькова камня: по лучшим локациям парка «Бажовские места»
От Сысерти до Талькова камня: по лучшим локациям парка «Бажовские места»
От Сысерти до Талькова камня: по лучшим локациям парка «Бажовские места»
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30

Описание экскурсии

Сысерть — живописные пейзажи и богатая история

  • Мы посетим недавно реконструированную набережную, ставшую важным местом притяжения местных жителей и гостей города.
  • Поднимемся к монументу «Поклонный крест», самому большому чугунному кресту в России.
  • Пройдём мимо знаменитого завода, где проходит ежегодный фестиваль «Лето на заводе».
  • Посмотрим на строящиеся объекты курортного комплекса «Баден-Баден» в концепции оздоровительного отдыха.

Заповедный парк «Бажовские места»

  • Осмотрим карьер Тальков камень, известный впечатляющими скалами и кристально чистыми водами.
  • Поговорим о местах, связанным с уральским фольклором и сказками.
  • Изучим уникальные природные формирования.
  • Пройдём одним из туристических маршрутов и научимся ориентироваться по компасу.

Организационные детали

  • Общее время в пути на автомобиле приблизительно 2 часа, пешком — около 5 часов.
  • Заранее оцените свои физические силы: маршрут сам по себе не тяжелый, но 5-часовой спокойный переход с подъёмами и спусками может вызвать затруднения у людей с хроническими заболеваниями или маленьких детей.
  • В стоимость экскурсии входит:
    — Транспорт по всем точкам на автомобиле Renault Duster
    — Пешее сопровождение на всём протяжении пешего маршрута
    — Чай в термосе (травяной или чёрный по вашему запросу), печенье сахарное
    — Фотографирование на ваши устройства
    — Курс основ безопасного поведения в лесу, обучение навыкам пользования компасом (по желанию).
  • В стоимость экскурсии не входит проход в парк «Бажовские места», он оплачивается отдельно на входе (200 ₽ с человека).
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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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