Вы узнаете о полезных свойствах дикоросов, научитесь их собирать и готовить, попробуете древние деликатесы, такие как
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальное ландшафтное путешествие
- 🍃 Обучение по сбору дикоросов
- 🧂 Дегустация древних деликатесов
- 🗿 Тайны дольменов и мегалитов
- 🎒 Возможность изменить маршрут
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Среднеуральск
- Мегалит-парк Исеть
- Дольмены
- Мегалиты Чёртова городища
Описание экскурсии
Сердце Урала
Наше путешествие начнётся в Среднеуральске — историческом, географическом, энергетическом, культурном и спортивном сердце Урала. Вас ждёт небольшая обзорная экскурсия по набережной, во время которой вы прикоснётесь к истокам 4 великих рек и 6 морей, загадаете желание и найдёте мечту.
Тайны дикоросов
Из Среднеуральска мы отправимся в мегалит-парк Исеть. Вы пройдёте обучение по сбору дикоросов, научитесь разбираться в растениях, откроете для себя их полезные свойства, узнаете, что можно приготовить из сныти, таволги, женьшеня и других трав. Попробуете древний напиток бессмертия, который готовили Зевсу, и узнаете его рецепт. Познакомитесь с промыслом углежогов и продегустируете четверговую соль, подкопчёный перчик, зелёное масло, русскую ваниль и воду дольменов.
Образы в скалах
Во время прогулки по парку буквально каждые 10 минут вам будут попадаться скальные образования, дольмены и мегалиты Чёртова городища. Гид расскажет историю этих мест и откроет их тайны. Вы научитесь видеть образы в камнях и узнаете, какие таланты можно раскрыть в человеке во время изучения скал.
Организационные детали
- Протяжённость пешего маршрута — 10-12 км. По желанию можем его уменьшить или увеличить.
- В стоимость входит сопровождение гида, обучение, дегустация. Отдельно оплачивается транспорт (трансфер из Екатеринбурга стоит 500 руб. /чел.) и обед (по желанию).
- С собой рекомендую взять перекус, термос, бутылочку с водой, коврик, зонтик, дождевик, перчатки, одежду по погоде, корзинку, пакеты, рюкзак для сборов
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Еще с первых локаций Среднеуральска вы погружаетесь в историю древних цивилизаций - как пазл
Мы выбрали тур с гидом Алексеем это оказалось лучшим решением, потому что, живя здесь всю жизнь, мы