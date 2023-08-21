Дары природы: экскурсия в сердце Урала за деликатесами из дикоросов
Изучить древние мегалиты, начать разбираться в растениях и попробовать напиток бессмертия
5
3 отзыва
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О гиде
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Ответы на вопросы
Приглашаю вас на экскурсию по Среднеуральску и мегалит-парку Исеть в необычном формате — ландшафтного путешествия.
Вы прикоснётесь к истокам Евразии, увидите дольмены и мегалиты, поймёте, как использовать растения в кулинарии, попробуете четверговую соль и русскую ваниль и загадаете самое заветное желание.
Ближайшие даты:
18 сен
19 сен
20 сен
21 сен
23 сен
25 сен
26 сен
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Сердце Урала
Наше путешествие начнётся в Среднеуральске — историческом, географическом, энергетическом, культурном и спортивном сердце Урала. Вас ждёт небольшая обзорная экскурсия по набережной, во время которой вы прикоснётесь к истокам 4 великих рек и 6 морей, загадаете желание и найдёте мечту.
Тайны дикоросов
Из Среднеуральска мы отправимся в мегалит-парк Исеть. Вы пройдёте обучение по сбору дикоросов, научитесь разбираться в растениях, откроете для себя их полезные свойства, узнаете, что можно приготовить из сныти, таволги, женьшеня и других трав. Попробуете древний напиток бессмертия, который готовили Зевсу, и узнаете его рецепт. Познакомитесь с промыслом углежогов и продегустируете четверговую соль, подкопчёный перчик, зелёное масло, русскую ваниль и воду дольменов.
Образы в скалах
Во время прогулки по парку буквально каждые 10 минут вам будут попадаться скальные образования, дольмены и мегалиты Чёртова городища. Гид расскажет историю этих мест и откроет их тайны. Вы научитесь видеть образы в камнях и узнаете, какие таланты можно раскрыть в человеке во время изучения скал.
Организационные детали
Протяжённость пешего маршрута — 10-12 км. По желанию можем его уменьшить или увеличить.
В стоимость входит сопровождение гида, обучение, дегустация. Отдельно оплачивается транспорт (трансфер из Екатеринбурга стоит 500 руб. /чел.) и обед (по желанию).
С собой рекомендую взять перекус, термос, бутылочку с водой, коврик, зонтик, дождевик, перчатки, одежду по погоде, корзинку, пакеты, рюкзак для сборов
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Добрый день, давайте знакомиться! Меня зовут Головин Алексей Александрович. Я профессиональный путешественник, фотограф, писатель, духовный практик.
Выпускник Российской Международной Академии Туризма 2005 года.
С 2000 года занимаюсь организацией коммерческого туризма, въездного и выездного, международного.
Был на пяти континентах.
Проехал более 400 тысяч километров по России.
Организовал несколько вертолетных экспедиций.
Учредил Международный Клуб Путешествий ALLINUR.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Евгения
21 авг 2023
Спасибо Алексею за такую невероятную экскурсию! Живем совсем рядом на Урале и никогда не были в таком замечательном месте и даже не представляли сколько интересного, тайн и загадок оно хранит! Экскурсию одназначно рекомендую к посещению всем-всем-всем, самостоятельно это будет лишь просто прогулка, с Алексем - это целое погружение в историю, понимание природы и самих себя. Алексей готов корректировать маршрут даже по ходу путешествия. Помогает, объясняет и удивляет. Отдельный момент - это его угощения. Такого нигде больше не попробовать! Очень надеемся на продолжение экскурсионной линейки и обязательно пойдем с ним еще раз.
Е
Елена
12 авг 2023
Очень крутой экскурсовод! Заряжает энергией. Очень много знает и отлично преподносит информацию. Сразу уточнил какой маршрут я хочу(easy/hard), перед экскурсией хотел накормить), рассказывал про энергетику каждой горы, с какими мыслями/желаниями/запросами подходить. Рассказал какие травы/грибы растут, приготовил десерт известного ресторатора в полевых условиях, подарил в конце подарочки. В общем, выше всяких похвал, нет слов- одни эмоции! Алексей- спасибо Вам, вы на 100% на своем месте! Ждём от вас новых экскурсий!
В
Винтина
10 авг 2023
Огромное спасибо гиду Алексею за великолепную экскурсию к скалам Чертова городища. Его познания в различных областях и интереснейшие рассказы об Урале доставили истинное удовольствие. Алексей очень увлечённый, обаятельный человек, показавший нам красоту Уральской природы. Мы считаем, что ему надо участвовать в проекте Лучший гид России (учреждённым телеканалом Моя планета). Побольше бы в нашей стране таких гидов.
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