Приглашаю вас на экскурсию по Среднеуральску и мегалит-парку Исеть в необычном формате — ландшафтного путешествия. Вы прикоснётесь к истокам Евразии, увидите дольмены и мегалиты, поймёте, как использовать растения в кулинарии, попробуете четверговую соль и русскую ваниль и загадаете самое заветное желание.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Сердце Урала

Наше путешествие начнётся в Среднеуральске — историческом, географическом, энергетическом, культурном и спортивном сердце Урала. Вас ждёт небольшая обзорная экскурсия по набережной, во время которой вы прикоснётесь к истокам 4 великих рек и 6 морей, загадаете желание и найдёте мечту.

Тайны дикоросов

Из Среднеуральска мы отправимся в мегалит-парк Исеть. Вы пройдёте обучение по сбору дикоросов, научитесь разбираться в растениях, откроете для себя их полезные свойства, узнаете, что можно приготовить из сныти, таволги, женьшеня и других трав. Попробуете древний напиток бессмертия, который готовили Зевсу, и узнаете его рецепт. Познакомитесь с промыслом углежогов и продегустируете четверговую соль, подкопчёный перчик, зелёное масло, русскую ваниль и воду дольменов.

Образы в скалах

Во время прогулки по парку буквально каждые 10 минут вам будут попадаться скальные образования, дольмены и мегалиты Чёртова городища. Гид расскажет историю этих мест и откроет их тайны. Вы научитесь видеть образы в камнях и узнаете, какие таланты можно раскрыть в человеке во время изучения скал.

Организационные детали