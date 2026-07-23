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Дары природы: экскурсия в сердце Урала за деликатесами из дикоросов

В стоимость входит сопровождение гида, обучение и дегустация. Транспорт и обед оплачиваются отдельно
Эта экскурсия проведёт вас через историческое и культурное сердце Урала - Среднеуральск и мегалит-парк Исеть.

Вы узнаете о полезных свойствах дикоросов, научитесь их собирать и готовить, попробуете древние деликатесы, такие как
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четверговая соль и русская ваниль.

Путешествие по парку откроет вам тайны дольменов и мегалитов, где вы сможете загадать самое заветное желание. Вас ждёт увлекательное обучение, дегустация и возможность прикоснуться к истокам Евразии. Протяжённость маршрута может быть изменена по вашему желанию

5
15 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальное ландшафтное путешествие
  • 🍃 Обучение по сбору дикоросов
  • 🧂 Дегустация древних деликатесов
  • 🗿 Тайны дольменов и мегалитов
  • 🎒 Возможность изменить маршрут

Лучшее время для посещения

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Лучше всего отправляться в это путешествие в июне, июле или августе, когда погода наиболее комфортная для длительных прогулок и сбора дикоросов. В мае и сентябре также можно насладиться экскурсиями, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В остальные месяцы условия менее благоприятны, но для тех, кто не боится прохлады и влаги, это может стать уникальным опытом.
Сейчас август — это идеальное время.
Дары природы: экскурсия в сердце Урала за деликатесами из дикоросов
Дары природы: экскурсия в сердце Урала за деликатесами из дикоросов
Дары природы: экскурсия в сердце Урала за деликатесами из дикоросов

Что можно увидеть

  • Среднеуральск
  • Мегалит-парк Исеть
  • Дольмены
  • Мегалиты Чёртова городища

Описание экскурсии

Сердце Урала

Наше путешествие начнётся в Среднеуральске — историческом, географическом, энергетическом, культурном и спортивном сердце Урала. Вас ждёт небольшая обзорная экскурсия по набережной, во время которой вы прикоснётесь к истокам 4 великих рек и 6 морей, загадаете желание и найдёте мечту.

Тайны дикоросов

Из Среднеуральска мы отправимся в мегалит-парк Исеть. Вы пройдёте обучение по сбору дикоросов, научитесь разбираться в растениях, откроете для себя их полезные свойства, узнаете, что можно приготовить из сныти, таволги, женьшеня и других трав. Попробуете древний напиток бессмертия, который готовили Зевсу, и узнаете его рецепт. Познакомитесь с промыслом углежогов и продегустируете четверговую соль, подкопчёный перчик, зелёное масло, русскую ваниль и воду дольменов.

Образы в скалах

Во время прогулки по парку буквально каждые 10 минут вам будут попадаться скальные образования, дольмены и мегалиты Чёртова городища. Гид расскажет историю этих мест и откроет их тайны. Вы научитесь видеть образы в камнях и узнаете, какие таланты можно раскрыть в человеке во время изучения скал.

Организационные детали

  • Протяжённость пешего маршрута — 10-12 км. По желанию можем его уменьшить или увеличить.
  • В стоимость входит сопровождение гида, обучение, дегустация. Отдельно оплачивается транспорт (трансфер из Екатеринбурга стоит 500 руб. /чел.) и обед (по желанию).
  • С собой рекомендую взять перекус, термос, бутылочку с водой, коврик, зонтик, дождевик, перчатки, одежду по погоде, корзинку, пакеты, рюкзак для сборов
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 252 туристов
Добрый день, давайте знакомиться! Меня зовут Алексей Александрович. Я — профессиональный путешественник, фотограф, писатель, духовный практик. Выпускник Российской международной академии туризма 2005 года. С 2000 года занимаюсь организацией коммерческого туризма
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— въездного, выездного, международного. Побывал на пяти континентах, проехал более 400 000 километров по России, организовал несколько вертолётных экспедиций, учредил Международный клуб путешествий. Работаю с командой увлечённых проводников — профессиональных путешественников. Провожу концерты, стендапы, дегустации, выставки, ярмарки, семинары-путешествия. Основал двенадцать международных проектов: радио, парк, клуб, школу путешествий, премию, ресторан, ассоциацию проводников, содружество людей, меняющих жизнь к лучшему… Член Русского географического общества, сертифицированный православный, граф, посвящённый рыцарь, саньяси, поэт. Рад делиться жизненным опытом на наших встречах, семинарах и путешествиях с вами! Всех благ! Ждём!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
3
2
1
Людмила
Замечательная экскурсия. Приехали из далека, и не пожалели. Организатор Алексей, очень гостеприимный, было легко в общении. Учитывал наши пожелания. Рассказал много интересного, угощал разными вкусностями, особенно был хорош чай☺️ Домой вернулись уставшие, и под впечатлением. Спасибо огромное за увлекательную прогулку. 👍🔥
Замечательная экскурсия. Приехали из далека, и не пожалели. Организатор Алексей, очень гостеприимный, было легко в общении.
Замечательная экскурсия. Приехали из далека, и не пожалели. Организатор Алексей, очень гостеприимный, было легко в общении.
Замечательная экскурсия. Приехали из далека, и не пожалели. Организатор Алексей, очень гостеприимный, было легко в общении.
Замечательная экскурсия. Приехали из далека, и не пожалели. Организатор Алексей, очень гостеприимный, было легко в общении.
Замечательная экскурсия. Приехали из далека, и не пожалели. Организатор Алексей, очень гостеприимный, было легко в общении.
Замечательная экскурсия. Приехали из далека, и не пожалели. Организатор Алексей, очень гостеприимный, было легко в общении.
Замечательная экскурсия. Приехали из далека, и не пожалели. Организатор Алексей, очень гостеприимный, было легко в общении.
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а
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Е
все понравились интересные рассказы. и узнали кое что новое.
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Валентина
Были на экскурсии с Алексеем мы с мужем и сыном 16 лет. Каждому из нас было интересно что-то свое, гид просто волшебный, имеет очень много знаний и щедро делится с
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ними. Нагулялись от души, налюбовались красотами природы и отдегустировали разные необычные блюда и напитки) Сам парк поражает своей мощью, чистотой и красотой, было очень приятно то что за время нашей длительной прогулки мы практически не встречали людей и мусора. Объелись черники и насобирали пакет подосиновиков на ужин. Природа там очень разнообразная и удивительная. Спасибо Алексею за экскурсию и сохранение этого прекрасного места. Рекомендуем теперь всем друзьям побывать там!

Были на экскурсии с Алексеем мы с мужем и сыном 16 лет. Каждому из нас было
Были на экскурсии с Алексеем мы с мужем и сыном 16 лет. Каждому из нас было
Были на экскурсии с Алексеем мы с мужем и сыном 16 лет. Каждому из нас было
Были на экскурсии с Алексеем мы с мужем и сыном 16 лет. Каждому из нас было
Были на экскурсии с Алексеем мы с мужем и сыном 16 лет. Каждому из нас было
Были на экскурсии с Алексеем мы с мужем и сыном 16 лет. Каждому из нас было
Были на экскурсии с Алексеем мы с мужем и сыном 16 лет. Каждому из нас было
Были на экскурсии с Алексеем мы с мужем и сыном 16 лет. Каждому из нас было+2
Были на экскурсии с Алексеем мы с мужем и сыном 16 лет. Каждому из нас было
Были на экскурсии с Алексеем мы с мужем и сыном 16 лет. Каждому из нас было
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П
Никогда бы не подумала, что меньше чем за час из Екатеринбурга можно добраться до таких невероятных мест!

Еще с первых локаций Среднеуральска вы погружаетесь в историю древних цивилизаций - как пазл
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собираете артефакты, гипотезы, учения и сопоставляете их буквально с тем, что видите перед собой и у себя под ногами! Это по-настоящему удивительно, как сохранилось столько объектов в парке Исеть, и что мы по-прежнему можем самостоятельно узнавать и передавать историю нашего края.

Большую роль играет в этой истории, конечно, играет Алексей - это уникальный гид, с которым все 8 часов нашего путешествия пролетели незаметно. Вы будто гуляете со своим очень умным другом:) Экскурсии теперь ощущаются совсем по-другому.

О деликатесах из дикоросов нет смысла писать - их нужно только пробовать!

После этой экскурсии вы однозначно гораздо глубже чувствуете взаимосвязь всего, что существовало до нас тысячи (а может и миллионы лет), больше понимаете свои корни и культуру. Благодарим Алексея!

Никогда бы не подумала, что меньше чем за час из Екатеринбурга можно добраться до таких невероятных мест!
Никогда бы не подумала, что меньше чем за час из Екатеринбурга можно добраться до таких невероятных мест!
Никогда бы не подумала, что меньше чем за час из Екатеринбурга можно добраться до таких невероятных мест!
Никогда бы не подумала, что меньше чем за час из Екатеринбурга можно добраться до таких невероятных мест!
Никогда бы не подумала, что меньше чем за час из Екатеринбурга можно добраться до таких невероятных мест!
Никогда бы не подумала, что меньше чем за час из Екатеринбурга можно добраться до таких невероятных мест!
Никогда бы не подумала, что меньше чем за час из Екатеринбурга можно добраться до таких невероятных мест!
Никогда бы не подумала, что меньше чем за час из Екатеринбурга можно добраться до таких невероятных мест!
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Анастасия
Хочу поделиться впечатлениями о нашем однодневном туре по Среднеуральску и мегалит - парку Исеть

Мы выбрали тур с гидом Алексеем это оказалось лучшим решением, потому что, живя здесь всю жизнь, мы
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почти ничего не знали и до конца прогулки вкушали все истории, факты и гипотезы Алексея.

Мифология, история Шигира, древние цивилизации, святилища, дикоросы, славянство и веды, устройство Вселенной, любимые Уральские горы, дольмены и скалы, невероятной красоты леса и воды.

Советую на 100/100 не только это путешествие, но и этого гида однозначно, потому что это самый мудрый. комфортный и веселый сопровождающий на такую поездку

Большим приятным бонусом была дегустация (подробности не рассказываю, здесь должна быть интрига), но уверяю - мы остались в восторге!

Хочу поделиться впечатлениями о нашем однодневном туре по Среднеуральску и мегалит - парку Исеть
Хочу поделиться впечатлениями о нашем однодневном туре по Среднеуральску и мегалит - парку Исеть
Хочу поделиться впечатлениями о нашем однодневном туре по Среднеуральску и мегалит - парку Исеть
Хочу поделиться впечатлениями о нашем однодневном туре по Среднеуральску и мегалит - парку Исеть
Хочу поделиться впечатлениями о нашем однодневном туре по Среднеуральску и мегалит - парку Исеть
Хочу поделиться впечатлениями о нашем однодневном туре по Среднеуральску и мегалит - парку Исеть
Хочу поделиться впечатлениями о нашем однодневном туре по Среднеуральску и мегалит - парку Исеть
Хочу поделиться впечатлениями о нашем однодневном туре по Среднеуральску и мегалит - парку Исеть
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