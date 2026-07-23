Лучше всего отправляться в это путешествие в июне, июле или августе, когда погода наиболее комфортная для длительных прогулок и сбора дикоросов. В мае и сентябре также можно насладиться экскурсиями, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В остальные месяцы условия менее благоприятны, но для тех, кто не боится прохлады и влаги, это может стать уникальным опытом.

Эта экскурсия проведёт вас через историческое и культурное сердце Урала - Среднеуральск и мегалит-парк Исеть.Вы узнаете о полезных свойствах дикоросов, научитесь их собирать и готовить, попробуете древние деликатесы, такие как

четверговая соль и русская ваниль. Путешествие по парку откроет вам тайны дольменов и мегалитов, где вы сможете загадать самое заветное желание. Вас ждёт увлекательное обучение, дегустация и возможность прикоснуться к истокам Евразии. Протяжённость маршрута может быть изменена по вашему желанию

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Сердце Урала

Наше путешествие начнётся в Среднеуральске — историческом, географическом, энергетическом, культурном и спортивном сердце Урала. Вас ждёт небольшая обзорная экскурсия по набережной, во время которой вы прикоснётесь к истокам 4 великих рек и 6 морей, загадаете желание и найдёте мечту.

Тайны дикоросов

Из Среднеуральска мы отправимся в мегалит-парк Исеть. Вы пройдёте обучение по сбору дикоросов, научитесь разбираться в растениях, откроете для себя их полезные свойства, узнаете, что можно приготовить из сныти, таволги, женьшеня и других трав. Попробуете древний напиток бессмертия, который готовили Зевсу, и узнаете его рецепт. Познакомитесь с промыслом углежогов и продегустируете четверговую соль, подкопчёный перчик, зелёное масло, русскую ваниль и воду дольменов.

Образы в скалах

Во время прогулки по парку буквально каждые 10 минут вам будут попадаться скальные образования, дольмены и мегалиты Чёртова городища. Гид расскажет историю этих мест и откроет их тайны. Вы научитесь видеть образы в камнях и узнаете, какие таланты можно раскрыть в человеке во время изучения скал.

Организационные детали