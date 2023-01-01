История конструктивизмаКонструктивизм — одно из самых знаменитых направлений советской архитектуры и бренд современного Екатеринбурга. Мы приглашаем вас узнать историю 📖 зарождения и развития этого стиля, а также увидеть удивительные здания и сооружения столицы ⭐️ Урала.

С 1920 по 1940 годы в городе каждые две недели строилось новое здание. В этот период сформировался генеральный план города «Большой Свердловск». Архитекторы конструктивизма придумывали новое жилье для современного человека. Рабочие клубы, фабрики-кухни, дома-коммуны предназначались для новой и лучшей жизни.

Предполагалось, что новому советскому человеку не надо тратить время на мещанские занятия, как то приготовление пищи и стирку белья, поэтому кухонь 🥧 и ванных в квартирах не было. Каждый день домохозяйки спускались во двор за блюдами, которые готовились в построенных здесь же фабриках-кухнях. Белье стирали в дворовых прачечных, а мылись в общественных банях. Об этом и многом другом вы услышите на нашей экскурсии 🧭. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.