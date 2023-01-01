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Пешеходная экскурсия «Екатеринбург — заповедник конструктивизма»

5
2 отзыва
Оксана
Оксана – Гид из Екатеринбурга
Екатеринбург — первый на планете город 🏙️ по количеству зданий в стиле конструктивизма.

Эти дома выглядят, как декорации к фантастическим фильмам.

В городе около 140 таких зданий — смелых и неповторимых.

Приглашаем вас на познавательную прогулку: вы увидите главные из них и узнаете, как люди жили без кухонь 🥧, где мылись без ванных, и как могла сложиться история 📖 наших современных квартир.
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  • 👥Групповая
  • 🏛История и архитектура
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 040 ₽ за человека

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Пешеходная экскурсия «Екатеринбург — заповедник конструктивизма»
Пешеходная экскурсия «Екатеринбург — заповедник конструктивизма»

Что вы увидите

  • Городок чекистов
  • Гостиница «Исеть»
  • Спорткомплекс «Динамо»
  • Музей истории и археологии Урала
  • Дома Госпромурала
  • многое другое
История конструктивизмаКонструктивизм — одно из самых знаменитых направлений советской архитектуры и бренд современного Екатеринбурга. Мы приглашаем вас узнать историю 📖 зарождения и развития этого стиля, а также увидеть удивительные здания и сооружения столицы ⭐️ Урала.
С 1920 по 1940 годы в городе каждые две недели строилось новое здание. В этот период сформировался генеральный план города «Большой Свердловск». Архитекторы конструктивизма придумывали новое жилье для современного человека. Рабочие клубы, фабрики-кухни, дома-коммуны предназначались для новой и лучшей жизни.
Предполагалось, что новому советскому человеку не надо тратить время на мещанские занятия, как то приготовление пищи и стирку белья, поэтому кухонь 🥧 и ванных в квартирах не было. Каждый день домохозяйки спускались во двор за блюдами, которые готовились в построенных здесь же фабриках-кухнях. Белье стирали в дворовых прачечных, а мылись в общественных банях. Об этом и многом другом вы услышите на нашей экскурсии 🧭. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 площадь Советской армии, Екатеринбург
Место завершения
🏁 площадь 1905 года, Екатеринбург
Пешеходная экскурсия «Екатеринбург — заповедник конструктивизма»
Пешеходная экскурсия «Екатеринбург — заповедник конструктивизма»
Пешеходная экскурсия «Екатеринбург — заповедник конструктивизма»
Пешеходная экскурсия «Екатеринбург — заповедник конструктивизма»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Оксана
Оксана
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2 отзыва оставили туристы

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