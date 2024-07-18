Двуглавая сопка — наиболее посещаемая вершина хребта Большой Таганай. Это одна одна из первых возвышенностей, которая встречается на Верхней тропе. А так как на крутых участках сделали лестницы — треккинг сюда доступен даже маленьким детям. В компании знатока уральского парка вы пройдёте по этому живописному маршруту — и откроете захватывающие виды с горы.

Описание экскурсии

Мы встретимся в Екатеринбурге и отправимся в национальный парк — время в пути в одну сторону займёт около 4 часов. В дороге гид расскажет о Таганае: когда он появился, как менялся за годы существования, кто там обитает. Вы узнаете, какие маршруты и достопримечательности есть в парке, сколько дней нужно, чтобы пройти весь парк и многое другое.

Прибыв к началу маршрута, вы пройдёте от Центральной усадьбы (ворот заповедника) по Верхней тропе

Пересечёте навесной мост через реку Тесьма

Подниметесь в гору по металлическим ступенькам

Попьёте из родника Белый ключ возле одноимённого горного приюта

И оцените виды со смотровой площадки на Двуглавой сопке

После треккинга каждый участник получит красивые фото от гида

Организационные детали