Двуглавая сопка — наиболее посещаемая вершина хребта Большой Таганай. Это одна одна из первых возвышенностей, которая встречается на Верхней тропе. А так как на крутых участках сделали лестницы — треккинг сюда доступен даже маленьким детям.
В компании знатока уральского парка вы пройдёте по этому живописному маршруту — и откроете захватывающие виды с горы.
В компании знатока уральского парка вы пройдёте по этому живописному маршруту — и откроете захватывающие виды с горы.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Мы встретимся в Екатеринбурге и отправимся в национальный парк — время в пути в одну сторону займёт около 4 часов. В дороге гид расскажет о Таганае: когда он появился, как менялся за годы существования, кто там обитает. Вы узнаете, какие маршруты и достопримечательности есть в парке, сколько дней нужно, чтобы пройти весь парк и многое другое.
- Прибыв к началу маршрута, вы пройдёте от Центральной усадьбы (ворот заповедника) по Верхней тропе
- Пересечёте навесной мост через реку Тесьма
- Подниметесь в гору по металлическим ступенькам
- Попьёте из родника Белый ключ возле одноимённого горного приюта
- И оцените виды со смотровой площадки на Двуглавой сопке
- После треккинга каждый участник получит красивые фото от гида
Организационные детали
- Программа подойдёт людям с хорошей физической подготовкой, любящим природу и длительные прогулки
- В стоимость включён трансфер на комфортабельном авто и входные билеты
- Пешая часть маршрута — 16 км, с крутыми подъёмами
- Рекомендуемый возраст для детей — от 8 лет
- Сопровождать вас буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Мы проводим походы выходного дня по Уралу более 7 лет. Являемся топовыми организаторами в Екатеринбурге. В команде только опытные гиды, прошедшие специальную подготовку.Задать вопрос
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