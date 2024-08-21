читать дальше данной экскурсии! Полное погружение во времена СССР, когда все, как один, в едином порыве к победе коммунизма… Дома-коммуны, ломающие сознание своей архитектурой и такой продуманной организованностью… Это сильно, конечно. Спасибо!

Спасибо Анатолию за массу впечатлений и новых для меня знаний!! Он сумел увлечь своим рассказом всех. Я в восторге от