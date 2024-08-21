Экскурсии по заповедникам из Екатеринбурга

Найдено 3 экскурсии в категории «Заповедники» в Екатеринбурге, цены от 1 040 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Екатеринбург как заповедник конструктивизма
Пешая
24 отзыва
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Екатеринбург как заповедник конструктивизма
Разобраться в уникальном стиле советской архитектуры и через здания проникнуть в историю города
Начало: На площади Советской Армии
«На прогулке мы разберемся почему именно Свердловск стал заповедником конструктивизма под открытым небом»
Расписание: ежедневно в 14:00
28 авг в 14:00
30 авг в 14:00
1 040 за человека
Екатеринбург - заповедник конструктивизма
Пешая
18 отзывов
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Екатеринбург - заповедник конструктивизма
Начало: Площадь Советской армии, Екатеринбург
Расписание: Ежедневно в 14:00
28 авг в 14:00
30 авг в 14:00
1 040 за человека
Треккинг в национальном парке «Таганай»
Пешая
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Треккинг в национальном парке «Таганай»
Отправиться в однодневный поход (16 км) по самому популярному заповеднику Южного Урала
Начало: У вашего отеля
«Прибыв к началу маршрута, вы пройдёте от Центральной усадьбы (ворот заповедника) по Верхней тропе»
28 авг в 08:00
29 авг в 08:00
19 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    21 августа 2024
    Екатеринбург как заповедник конструктивизма
    Екатеринбург - заповедник конструктивизма, а наш гид - рейнджер в архитектурных джунглях города! Рассказал всё четко и по делу: минимум
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    баек, максимум о стиле, технических особенностях, строительстве и дальнейшей судьбе зданий. Прогулка была длинная и познавательная. Осмотреть все шедевры конструктивизма в Екатеринбурге за одну экскурсию просто невозможно, однако с гидом мы посмотрели большое количество объектов. Советую!

    Екатеринбург - заповедник конструктивизма, а наш гид - рейнджер в архитектурных джунглях города! Рассказал всё четкоЕкатеринбург - заповедник конструктивизма, а наш гид - рейнджер в архитектурных джунглях города! Рассказал всё четкоЕкатеринбург - заповедник конструктивизма, а наш гид - рейнджер в архитектурных джунглях города! Рассказал всё четкоЕкатеринбург - заповедник конструктивизма, а наш гид - рейнджер в архитектурных джунглях города! Рассказал всё четкоЕкатеринбург - заповедник конструктивизма, а наш гид - рейнджер в архитектурных джунглях города! Рассказал всё четко
  • Л
    Лариса
    20 августа 2024
    Екатеринбург как заповедник конструктивизма
    Спасибо Анатолию за массу впечатлений и новых для меня знаний!! Он сумел увлечь своим рассказом всех. Я в восторге от
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    данной экскурсии! Полное погружение во времена СССР, когда все, как один, в едином порыве к победе коммунизма… Дома-коммуны, ломающие сознание своей архитектурой и такой продуманной организованностью… Это сильно, конечно. Спасибо!

  • О
    Ольга
    22 июля 2024
    Екатеринбург как заповедник конструктивизма
    Анатолий доступно в общем рассказал о конструктивизме, посмотрели ряд памятников. Можно добавить материала, рассказ и экскурсия станут насыщеннее и интереснее.
  • Ф
    Филоненко
    21 апреля 2023
    Екатеринбург - заповедник конструктивизма
    Интересная экскурсия, всё понравилось! Спасибо Анатолию. Только очень быстро бегает🫠

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Заповедники»

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Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в августе 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Заповедники" можно забронировать 3 экскурсии от 1 040 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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