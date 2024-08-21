2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Екатеринбург как заповедник конструктивизма
Разобраться в уникальном стиле советской архитектуры и через здания проникнуть в историю города
Начало: На площади Советской Армии
«На прогулке мы разберемся почему именно Свердловск стал заповедником конструктивизма под открытым небом»
Расписание: ежедневно в 14:00
28 авг в 14:00
30 авг в 14:00
1 040₽ за человека
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Екатеринбург - заповедник конструктивизма
Начало: Площадь Советской армии, Екатеринбург
Расписание: Ежедневно в 14:00
28 авг в 14:00
30 авг в 14:00
1 040₽ за человека
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Треккинг в национальном парке «Таганай»
Отправиться в однодневный поход (16 км) по самому популярному заповеднику Южного Урала
Начало: У вашего отеля
«Прибыв к началу маршрута, вы пройдёте от Центральной усадьбы (ворот заповедника) по Верхней тропе»
28 авг в 08:00
29 авг в 08:00
19 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна21 августа 2024Екатеринбург - заповедник конструктивизма, а наш гид - рейнджер в архитектурных джунглях города! Рассказал всё четко и по делу: минимум
- ЛЛариса20 августа 2024Спасибо Анатолию за массу впечатлений и новых для меня знаний!! Он сумел увлечь своим рассказом всех. Я в восторге от
- ООльга22 июля 2024Анатолий доступно в общем рассказал о конструктивизме, посмотрели ряд памятников. Можно добавить материала, рассказ и экскурсия станут насыщеннее и интереснее.
- ФФилоненко21 апреля 2023Екатеринбург - заповедник конструктивизмаИнтересная экскурсия, всё понравилось! Спасибо Анатолию. Только очень быстро бегает🫠
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Заповедники»
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