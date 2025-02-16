Призраки старого Екатеринбурга

На протяжении десятилетий уральцы передавали из уст в уста рассказы о невидимых обитателях старых усадеб, подземных лабиринтах, древних богах и несметных сокровищах. Теперь их узнаете и вы!
5
1 отзыв
Призраки старого Екатеринбурга
Призраки старого Екатеринбурга
Призраки старого Екатеринбурга
Ближайшие даты:
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Время начала: 17:00, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Описание экскурсии

Екатеринбург - город мистики

Екатеринбург — это не просто город, а место, где история переплетается с легендами. Здесь каждый уголок хранит свои тайны, а улицы полны загадок. Погрузитесь в атмосферу мистики и откройте для себя необычные истории, которые стали частью местной культуры.

Загадка усадьбы Расторгуевых-Харитоновых

Что за проклятие нависло над усадьбой Расторгуевых-Харитоновых? Эта усадьба привлекает внимание не только своей архитектурой, но и мрачными слухами о том, что здесь происходили странные события. Местные жители рассказывают о призраках и таинственных звуках, которые до сих пор можно услышать в тишине ночи.

Исчезновение изумруда

Кто виновен в пропаже самого большого в мире изумруда? Эта история окутана тайной и интригует многих. Существуют различные версии о том, что произошло с этим уникальным камнем, и каждая из них добавляет загадочности к этому событию.

Городок чекистов и его призраки

Почему жители Городка чекистов жалуются на призрачные стоны и звон цепей? Эти странные звуки порой становятся частью повседневной жизни, и многие начинают верить, что здесь действительно обитают духи прошлого. Мистическая атмосфера этого района притягивает искателей приключений и любителей загадок.

Тайны главной площади

Какие секреты скрывает главная городская площадь? Это место стало свидетелем множества исторических событий и теперь хранит в себе множество тайн. Прогуливаясь по площади, можно ощутить дыхание истории и задуматься о том, какие истории могли бы рассказать старинные здания.

Присоединяйтесь к мистической прогулке

На протяжении десятилетий уральцы передавали из уст в уста рассказы о невидимых обитателях старых усадеб, подземных лабиринтах, древних богах и несметных сокровищах. Теперь пришло время узнать эти истории и вам! Присоединяйтесь к мистической прогулке по центру Екатеринбурга и откройте для себя мир загадок и тайн, которые ждут своего открытия.

По договоренности, в вечернее время

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  • Городок чекистов
  • Театр оперы и балета
  • Мужская гимназия
  • Усадьба Тупикова и др
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вознесенская площадь
Завершение: Площадь 1905 года
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности, в вечернее время
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
16 фев 2025
Экскурсия очень понравилась. Всеволод очень интересно и увлекательно рассказывает, держит внимание. Всем рекомендую!

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